ଦିଲ୍ଲୀ ଜଳ ବୋର୍ଡ ଦୁର୍ନୀତି: ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଜୈନଙ୍କ ସମେତ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ACB
ବ୍ୟାପକ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା, ଠକେଇ ଏବଂ ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୋଗରେ ଛଅ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି, ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଶାଖା ।
Published : August 18, 2026 at 10:32 PM IST
ACB ARRESTS 6 PEOPLE, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଶାଖା (Anti-Corruption Branch- ACB) ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଏବଂ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି । ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ACB ଦିଲ୍ଲୀ ଜଳ ବୋର୍ଡ (DJB) ସ୍ୱେରେଜ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ (STP)ର ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟାପକ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା, ଠକେଇ ଏବଂ ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୋଗରେ ଛଅ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଅନେକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ଏବଂ ପ୍ରତିନିଧି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ।
ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବତନ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜୈନ, ଦିଲ୍ଲୀ ଜଳ ବୋର୍ଡର ପୂର୍ବତନ ସିଇଓ ଉଦିତ ପ୍ରକାଶ ରାୟ, ପୂର୍ବତନ ଚୁକ୍ତି ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଙ୍କିତ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ, ମେସର୍ସ ଏ.ଏନ୍. ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସର ମାଲିକ ନାଗେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ, ମେସର୍ସ ୟୁରୋଟେକ୍ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡର ମାଲିକ ରାଜା କୁମାର ଏବଂ ମେସର୍ସ ଶ୍ରୀଜନହାରର ମାଲିକ ପଙ୍କଜ ବର୍ମା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
କିପରି ପ୍ରଘଟ ହେଲା ଏହି ଦୁର୍ନୀତି
ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀ ଜଳ ବୋର୍ଡର STP ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡରରେ ନିୟମକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଥିଲା । କିଛି ମନୋନୀତ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ହେରଫେର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା ।
ତଦନ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକାଶନ ମଧ୍ୟରେ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜାଣିଶୁଣି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଯୋଡ଼ିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯାହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାନକାରୀ, ମେସର୍ସ ୟୁରୋଟେକ୍ ଏନଭାର୍ନମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା । ଏହା ବଜାରରେ ନିରପେକ୍ଷ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଦୂର କରିଦେଇଥିଲା । ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପାଇଲଟ୍ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ପାଇଲଟ୍ ଅଧ୍ୟୟନ ନକରି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଯାଇଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବ୍ୟବହାର ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ପର୍କରେ କଠୋର ଆବଶ୍ୟକତା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବିଶୋଧିତ ଜଳ ପାଇଁ ଅନେକ ଜରୁରୀ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଟେଣ୍ଡରରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ବୈଷୟିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣରେ ଏହି ମନମୁଖୀ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ସରକାରୀ ରାଜକୋଷ ଉପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ।
ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପ୍ରମାଣରୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍
ACBର ବୈଷୟିକ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପ୍ରମାଣର ବିଶ୍ଳେଷଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ଟେଣ୍ଡର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ, ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୋପନୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ପରେ ଜଳ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା STP ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ନୋଟିସରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ଦୃଢ଼ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦାନ କରେ ଯେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ, ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, ଟେଣ୍ଡର ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ ।
ଦେଢ଼ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଲାଞ୍ଚ ଏବଂ ଟଙ୍କା ଟ୍ରେଲ୍ ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍
ଆର୍ଥିକ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ ସମୟରେ, ACB କମିଶନ ଏବଂ ଲାଞ୍ଚ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ବିଶାଳ ଅର୍ଥ କାରବାରର ପର୍ଦାଫାସ କରିଛି । ପୂର୍ବତନ CEO ଉଦିତ ପ୍ରକାଶ ରାୟଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିର ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀ ଜଳ ବୋର୍ଡର ତତ୍କାଳୀନ CEO ଉଦିତ ପ୍ରକାଶ ରାୟ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ₹1.52 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଲାଞ୍ଚ ପାଇଥିଲେ । ଏହି ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ମେସର୍ସ ୟୁରୋଟେକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ମେସର୍ସ ଏ.ଏନ୍. ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ (ନଗେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବଙ୍କ ମାଲିକାନା ଫାର୍ମ) ଏବଂ ମେସର୍ସ ଶ୍ରୀଜନହାର ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ।
ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏହି ଅପରାଧିକ ଭାବେ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଣ୍ଠିର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା । ମାମଲା ସହ ଜଡ଼ିତ ବହୁ ପରିମାଣର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପ୍ରମାଣ, ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ ଉପରେ ଆଧାର କରି, ACB ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ତା'ର ତଦନ୍ତକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପରେ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପଚରାଉଚରା ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମସ୍ତ ଛଅ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।
ଏସିବିର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଠକେଇରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି । ଆହୁରି ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁଲାସା ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦିଲ୍ଲୀର ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ମହଲରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆପ୍ ନେତା ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ ଓ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଜୈନଙ୍କ ବିରୋଧରେ FIR, ୨୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଜୈନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଜାମିନ, ଦେଢ ବର୍ଷ ପରେ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିବେ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ