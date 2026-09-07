ETV Bharat / bharat

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ୧.୧୦ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସାମରିକ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ

ତିନି ସେନା ପାଇଁ ରାଡାର, ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଲାଇଟ୍ ହେଲିକପ୍ଟର, ମେକାନିକାଲ୍ ମାଇନ୍ ଲେୟର୍ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଦ୍ଧ ସରଞ୍ଜାମ କିଣାଯିବ; ପ୍ରାୟ ୯୮% କ୍ରୟ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପରୁ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା।

Military Procurement Proposals
ତିନି ସେନା ପାଇଁ ରାଡାର, ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଲାଇଟ୍ ହେଲିକପ୍ଟର, ମେକାନିକାଲ୍ ମାଇନ୍ ଲେୟର୍ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଦ୍ଧ ସରଞ୍ଜାମ କିଣାଯିବ; ପ୍ରାୟ ୯୮% କ୍ରୟ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପରୁ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା। (Representational Image -ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 7, 2026 at 8:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସେନାର ସାମଗ୍ରିକ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷମତାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ତିନି ସେନା ପାଇଁ ରାଡାର, ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଲାଇଟ୍ ହେଲିକପ୍ଟର (ALH), ସେଲ୍ଫ୍-ପ୍ରୋପେଲ୍ଡ ମେକାନିକାଲ୍ ମାଇନ୍ ଲେୟର୍ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସାମରିକ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୋମବାର ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି। ଏହି କ୍ରୟ ପାଇଁ ଆନୁମାନିକ ୧.୧୦ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ।

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ଡିଫେନ୍ସ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ କାଉନସିଲ୍ (DAC) ଏହି କ୍ରୟ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, DAC ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀର କ୍ରୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ Acceptance of Necessity (AoN) ଅର୍ଥାତ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି। ଏହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧,୧୦,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା।

  • ଭାରତୀୟ ସେନା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଦ୍ଧ ସରଞ୍ଜାମ

ଭାରତୀୟ ସେନା ପାଇଁ କେମିକାଲ୍, ବାୟୋଲଜିକାଲ୍, ରେଡିଓଲଜିକାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ (CBRN) ରେକି ଭେହିକଲ୍, ହାଇ ମୋବିଲିଟି ଭେହିକଲ୍ (HMV), ସେଲ୍ଫ୍-ପ୍ରୋପେଲ୍ଡ ମେକାନିକାଲ୍ ମାଇନ୍ ଲେୟର୍ (MML), ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଲାଇଟ୍ ହେଲିକପ୍ଟର (ALH), ଟ୍ରଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ ଏବଂ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ରିଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କ୍ରୟକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି।

CBRN ରେକି ଭେହିକଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକ CBRN ଏଜେଣ୍ଟ୍‌ରେ ପ୍ରଦୂଷିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚିହ୍ନଟ, ପରିଚୟ, ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ମାର୍କିଂ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ହାଇ ମୋବିଲିଟି ଭେହିକଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ଗମ ଭୂଭାଗରେ ସେନାର ଅପରେସନାଲ୍ କ୍ଷମତା, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସହାୟତା ଏବଂ ଗତିଶୀଳତା ବଢ଼ାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, ALHଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୂଭାଗ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅପରେସନାଲ୍ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଓ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପାଇଁ ଜଟିଳ ମିଶନ୍ ପରିଚାଳନା କରିବ। ସେହିପରି, ଟ୍ରଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ ଏବଂ ବ୍ରିଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍‌କୁ ବିଭିନ୍ନ ଭୂଭାଗରେ ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧରତ ସେନା ବାହିନୀକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କ୍ରସିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇବାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ।

  • ନୌସେନା ପାଇଁ ଅରୁଧ୍ର ରାଡାର ଓ ମେରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଟର୍ବାଇନ୍

ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ପାଇଁ ଅରୁଧ୍ର ରାଡାର କ୍ରୟ ସହିତ *ମେରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଟର୍ବାଇନ୍ (MGT)*ର ଡିଜାଇନ୍ ଓ ବିକାଶ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାର କ୍ରୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ AoN ଦିଆଯାଇଛି।

ବିଭିନ୍ନ ନାଭାଲ୍ ଏୟାର୍ ଷ୍ଟେସନ୍‌ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହୃତ ଏୟାର୍ ରୁଟ୍ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ରାଡାରଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନରେ ଅରୁଧ୍ର ରାଡାର ଲଗାଯିବ। ମେରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଟର୍ବାଇନ୍ ଏକ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜର ପ୍ରପଲସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ବିଦେଶୀ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

  • ବାୟୁସେନାର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷମତା ବଢ଼ିବ

ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କ୍ରୟ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଫାଇଟର୍ ବିମାନ, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବିମାନ ଏବଂ ହେଲିକପ୍ଟରର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ-ବେସ୍ଡ ମଲ୍ଟି-ପର୍ପୋଜ୍ ଜାମର୍ (GBMPJ) କ୍ରୟ ଏବଂ ଡିଫେନ୍ସ ଫୋର୍ସେସ୍ ସିକ୍ୟୁର୍ ଆକ୍ସେସ୍ କାର୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯାଇଛି।

ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁସାରେ, GBMPJ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ରାଡାର ବିରୋଧରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଜାମିଂ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ।

  • ୯୮% କ୍ରୟ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପରୁ

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, ଅନୁମୋଦିତ ସମସ୍ତ Acceptance of Necessity (AoN) ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୯୮ ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପରୁ କ୍ରୟ କରାଯିବ। ଏହା ଦେଶୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା DGP ଚୟନ ମାମଲା: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୬କୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

DEFENCE MINISTRY
RAJNATH SINGH
DEFENCE ACQUISITION COUNCIL
MILITARY PROCUREMENT PROPOSALS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.