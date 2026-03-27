ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କମିଟି ଗଠନ
ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରୁ ଉପୁଜୁଥିବା ସମସ୍ୟା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଆନ୍ତଃମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ।
Published : March 27, 2026 at 7:38 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ବିବାଦରୁ ଉପୁଜୁଥିବା ସମସ୍ୟା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଆନ୍ତଃ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଗୋଷ୍ଠୀ (INTER MINISTERIAL GROUP-IMG) ଗଠନ କରିଛନ୍ତି । ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂହ ପୁରୀ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ସଙ୍କଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ।
ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୂଲ୍ୟ, ତରଳ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଗ୍ୟାସ୍ (LPG)ର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅଭାବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନିରନ୍ତର ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଚିନ୍ତା ପରିପ୍ରେକ୍ଷିରେ ଏହି କମିଟି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ।
ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ୟୁନିଟ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସାତଟି "ସଶକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ" ଗଠନ କରିବାର ଘୋଷଣା ପରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆସିଛି ।
ଭାରତର COVID-19 ସଙ୍କଟ ପରିଚାଳନାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି, ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଉତ୍ପାଦ, ସାର, ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏବଂ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଭଳି ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶକୁ ନିକଟରୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ଏବଂ ସମୟୋଚିତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସୁପାରିଶ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଶୁକ୍ରବାର ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଉପରେ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି, ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ₹3 ପ୍ରତି ଲିଟର ଏବଂ ଡିଜେଲ ଉପରେ ଶୂନ୍ୟକୁ ଆଣିଛନ୍ତି । ଡିଜେଲ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଟିକସ ₹21.5 ପ୍ରତି ଲିଟର ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ସହିତ ସରକାର ବିମାନ ଟର୍ବାଇନ୍ ଇନ୍ଧନ (ATF) ଉପରେ ଟିକସ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି । ଲିଟର ପ୍ରତି ₹50ର ଏକ ନୂତନ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଛି । ତଥାପି ଏହି ଛାଡ଼ ପ୍ରଭାବୀ ଶୁଳ୍କକୁ ₹29.5 ପ୍ରତି ଲିଟରକୁ ସୀମିତ କରିବ, ଯାହା ବିମାନ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ବୋଝ ହ୍ରାସ କରିବ ।
ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ବିମାନ ଟର୍ବାଇନ୍ ଇନ୍ଧନ ପ୍ରତି ଲିଟର ₹50ର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିରିକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବ, କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭାବୀ ହାରକୁ ₹29.5 ପ୍ରତି ଲିଟରକୁ ସୀମିତ କରିବ । ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟରେ ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ହ୍ରାସ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତେହେରାନ ଦ୍ୱାରା ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବରୋଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ବିଶ୍ୱର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣର ଏକ ପଞ୍ଚମାଂଶ, କିମ୍ବା ପ୍ରତିଦିନ 20ରୁ 25 ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ, ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ପରିବହନ କରାଯାଏ । ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ସେହି ତେଲର 12ରୁ 15 ପ୍ରତିଶତ କିଣିଥିଲା ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତିରେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛି ଯେ, ଦେଶର ସମସ୍ତ ଖୁଚୁରା ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ "ସମସ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି।" ଏହି ଗୁଜବ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କିତ କ୍ରୟରେ ଲିପ୍ତ ନ ହେବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ