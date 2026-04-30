ETV Bharat / bharat

ଭାରତ ନିଜ ସର୍ତ୍ତରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ବନ୍ଦ କରିଛି, ଆମେ ଏକ ଲମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲୁ: ରାଜନାଥ ସିଂହ

ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ମିଳନୀ 2.0କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ । କହିଲେ, ପାକିସ୍ତାନ ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆତଙ୍କବାଦର କେନ୍ଦ୍ର ।

author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 30, 2026 at 5:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: "ଭାରତ ନିଜସ୍ୱ ସର୍ତ୍ତରେ "ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର" ବନ୍ଦ କରିଛି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।" ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ମିଳନୀ 2.0 କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ । ଏପରିକି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆତଙ୍କବାଦର କେନ୍ଦ୍ର କହିବା ସହ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଧାର୍ମିକ ରଙ୍ଗ ଦେଇ କିମ୍ବା ନକ୍ସଲବାଦ ଭଳି ହିଂସାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଏହାକୁ ଯଥାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି,"ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର" ସମୟରେ, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକତାର ସହିତ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଠିକଣାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଆମର କ୍ଷମତା ଶେଷ କିମ୍ବା ହ୍ରାସ ପାଇଯାଇଥିବାରୁ ଆମେ ଅପରେସନକୁ ବନ୍ଦ କରିନାହୁଁ । ଆମେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମ ନିଜସ୍ୱ ସର୍ତ୍ତରେ ବନ୍ଦ କରିଥିଲୁ । ଆମେ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଂଘର୍ଷକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲୁ । ଆମ ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଶକ୍ତି ରହିଛି ।" ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର "ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା" ନୀତି ଉପରେ ବି ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ।

ରାଜନାଥ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ଅପରେସନ ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ରଣନୀତିରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି । ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂରକୁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି । ଏହି ଅପରେସନ୍ ନୂତନ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ପ୍ରତୀକ । ଏହା ଆମ ଏକ ମୋଡ଼ ଥିଲା ଯାହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲା ଯେ, ଭାରତ ଆଉ ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ଦେଶ ନୁହେଁ ଯେ, କେହି ଆମ ମାଟିରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଆମେ କେବଳ କୂଟନୈତିକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରୁ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, କୌଣସି ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ।" ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆତଙ୍କବାଦର ତିନୋଟି ଦିଗ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ, ଆଦର୍ଶଗତ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ । ଏଥିସହ ସେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ।

"ଆତଙ୍କବାଦ କେବଳ ଏକ ଦେଶ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ । ଆତଙ୍କବାଦର ମୁକାବିଲା କେବଳ ସେତେବେଳେ ହୋଇପାରିବ ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଏହାର ତିନୋଟି ଦିଗ:- କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ, ଆଦର୍ଶଗତ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବା । ଆତଙ୍କବାଦର ପ୍ରକୃତ ଠିକଣା ହେଉଛି ଏହାର ଆଦର୍ଶଗତ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ମୂଳ, ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ବଢିଥାଏ । ଆତଙ୍କବାଦର ଆଦର୍ଶଗତ ପୋଷଣ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ହେଉଛି ରାବଣର ନାଭିରେ ଥିବା ଅମୃତ, ଯାହା ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ କାଟିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ମୁଣ୍ଡକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରେ । ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଜୀବନ ବଜାୟ ରଖୁଥିବା ଏହି ନାଭିକୁ ଶୁଖାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ" ବୋଲ କହିଛନ୍ତି ରାଜନାଥ ସିଂହ

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିଆସିଛନ୍ତି । ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଉଭୟ ଏକ ସମୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭାରତ ଏହାର ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଜଣାଶୁଣା । ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆତଙ୍କବାଦର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଆମର ସାମରିକ-ଶିଳ୍ପ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଯେ ଏହା କେବଳ ଶାନ୍ତି ସମୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଦ୍ରୁତ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଆମକୁ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣର ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାହାକୁ ଡରିନାହୁଁ । "

୭ ମଇ, ୨୦୨୫ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରରେ, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର (PoJK)ରେ ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବା, ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ ଏବଂ ହିଜବୁଲ ମୁଜାହିଦ୍ଦିନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ୯ଟି ପ୍ରମୁଖ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲଞ୍ଚପ୍ୟାଡକୁ ସଫଳତାର ସହ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲା । ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ନିହତ କରିଥିଲେ।ପାକିସ୍ତାନ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଗୁଳିବର୍ଷା ସହିତ ଜବାବ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଦୁଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଚାରି ଦିନ ଧରି ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ।

ଭାରତ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଲାହୋରରେ ରାଡାର ସଂସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଗୁର୍ଜାନୱାଲା ନିକଟରେ ରାଡାର ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲା। ପ୍ରଚୁର କ୍ଷତି ସହିତ, ପାକିସ୍ତାନର ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (DGMO) ଭାରତୀୟ DGMOଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ଏବଂ ମେ 10 ରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ,ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

OPERATION SINDOOR
INDIA PAKISTAN WAR 2025
DEFENCE MINISTER RAJNATH SINGH
ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର
RAJNATH SINGH ON OPERATION SINDOOR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.