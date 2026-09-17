SIR ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଖୁଲାସା, 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୃତ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ମହିଳା ଜୀବିତ ଉଦ୍ଧାର
ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରି ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାର ।
Published : September 17, 2026 at 8:59 AM IST
ଗଡୱା: ୨୦୧୪ ଅଗଷ୍ଟରେ ବିହାରରେ ମୃତ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲେ । ଏବେ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଝାଡଖଣ୍ଡରୁ ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ମହିଳା । ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଗଡ଼ୱା ଜିଲ୍ଲା କାଣ୍ଡି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଥିବା ସ୍ପେଶାଲ ଇଣ୍ଟେନସିଭ ରିଭିଜନ (SIR) ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଏମିତି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମନାକୁ ଆସିଛି । ମହିଳା ଜଣକ SIR ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ନିଜର ଦସ୍ତାବିଜ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ବିହାର ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଜୀବିତ ଥିବା କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ବିହାର ପୋଲିସ।
12 ବର୍ଷ ପରେ ଜୀବିତ ମହିଳା
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୧ ରେ ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ପୋଲିସ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଚାରି ଦିନ ତଳେ ବିହାର ପୋଲିସର ଏକ ଟିମ କାଣ୍ଡି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ନେଇଛନ୍ତି।
କାଣ୍ଡି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଆସଫାକ ଆଲମ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘SIR ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ସେ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ କାଗଜପତ୍ର ଆଣିବାକୁ ବିହାର ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ୨୦୧୪ ରେ ବିହାରରେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ସେ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଗ୍ରହଣ କରି କାଣ୍ଡି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲେ। ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ରମାଗତ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଯୋଗୁଁ ସେ ନିଜ ଶାଶୁଘରୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ’’ ।
ମହିଳା ଜଣକ ୨୦୧୪ ରେ ବିବାହ କରିଥିବାବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା ଯୋଗୁଁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଶାଶୁଘରୁ ପଳାଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା । ତାଙ୍କ ଭାଇ ଏହାକୁ ନିଜ ଭଉଣୀର ମୃତଦେହ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ୨୦୧୪ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦ ରେ ଔରଙ୍ଗାବାଦର ଦେହରୀ ଟାଉନ ଥାନାରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରି ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ଦିଅରଙ୍କ ସମେତ ପରିବାରର କେତେକ ସଦସ୍ୟ ଜେଲ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସେତେବେଳର ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଆସିଛି।
ଏବେ ଘଟଣା ଜଣାପଡିା ପରେ ପୋଲିସ ଟିମ ଗଡ଼ୱା ଯାଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ରୋହତାସ ଆଣିଛି। ତଦନ୍ତକୁ ଭ୍ରମିତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଛି ।
Conclusion: