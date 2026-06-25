ETV Bharat / bharat

ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ ଲିକ ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 10 ଛୁଇଁଲା, ଓଡିଶାର 8

13 ଜଣ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗୁରୁତର ହୋଇ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୁବାଷୀଙ୍କ ସହ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ।

Rajiv Gandhi Government General Hospital, Chennai
ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ((ETV Bharat))
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 25, 2026 at 8:15 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଚେନ୍ନାଇ: ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ ଲିକ ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 10କୁ ଛୁଇଁଲା । ଓଡିଶାର ଆଉ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସୁବାଷୀ ଜୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । 13 ଜଣ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗୁରୁତର ହୋଇ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୁବାଷୀଙ୍କ ସହ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ 10 ଜଣଙ୍କ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସହାୟତାରେ ଆଇସିୟୁରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ।

ଓଡିଶାର 8 ମୃତ

ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଓଡିଶାର 8 ଜଣ ମୃତକ ହେଲେ

ନାମ

ରାଜ୍ୟ

ଶିବାନୀକେନ୍ଦୁଝର (ଓଡିଶା)
ଜୁମାନି ଜୁଆଙ୍ଗକେନ୍ଦୁଝର (ଓଡିଶା)
ପୁର୍ଣ୍ଣିମା ଜୁଆଙ୍ଗକେନ୍ଦୁଝର (ଓଡିଶା)
ଚମ୍ପାବତି ଜୁଆଙ୍ଗକେନ୍ଦୁଝର (ଓଡିଶା)
ପ୍ରଭାବତି ଜୁଆଙ୍ଗକେନ୍ଦୁଝର (ଓଡିଶା)
ସୀତା ହଂସଦାକେନ୍ଦୁଝର (ଓଡିଶା)
ଅଞ୍ଜିତା ସୋରେନକେନ୍ଦୁଝର (ଓଡିଶା)
ସୁବାଷୀ ଜୁଆଙ୍ଗକେନ୍ଦୁଝର (ଓଡିଶା)

ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରି ନାହିଁ । ଗତ ଜୁନ 21ରେ ସି ଫୁଡ କମ୍ପାନୀ ଗ୍ୟାସ ଲିକ ବେଳେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପରିସରରେ 77 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଥିଲେ । ସମସ୍ତ ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ଥିରୁଭଲ୍ଲାର ଓ ଚେନ୍ନାଇର ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 10 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ୫ ଜଣ ମୃତ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛି।

ଭେଲ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି 33 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ଜଣ ମଙ୍ଗଳବାର ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରିଥିବାବେଳେ ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ 3 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । 28 ଜଣଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି । ସେହିପରି ଥିରୁଭଲ୍ଲାରର ଭେଙ୍କଟେଶ୍ବର ହସ୍ପିଟାଲରେ 19 ଜଣଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବାବେଳେ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଷ୍ଟାନିଲି ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ 10 ଜଣଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବାବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ।

ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ନେଇ ତନାଘନା

ଥିରୁଭଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କବିତା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କାରଖାନା ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରପ୍ତାନି ବିଭାଗ ସମେତ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ, ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି । ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ବାକି ଥିବା ମଜୁରୀ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କବିତା କାରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ ଏକ କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍‌ରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରହୁଥିବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କାରଖାନାର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଗାଁକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। କାରଖାନାରୁ ୨୦୦ ଟନ୍ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହଟାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରହିଛି। ଦୁଇଜଣ ୧୫ ବର୍ଷର ନାବାଳିକାଙ୍କ ସମେତ ୧୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଆମକୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଆଧାର କାର୍ଡ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ବିଶେଷ କରି ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ କି ନାହିଁ, ସେ ନେଇ ଏକ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ’’।

ଚିଙ୍ଗୁଡି କାରଖାନାରେ ଗ୍ୟାସ ଲିକ

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପେରିୟାପାଲାୟମ ନିକଟରେ ଥିବା ସେଣ୍ଟ ପିଟର ଆଣ୍ଡ ପଲ୍ ସି-ଫୁଡ୍ସ ଏକ୍ସପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ପାନୀର କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମରୁ ହଠାତ୍ ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହୋଇ ପରିବେଶରେ ବ୍ୟାପିଯାଇଥିଲା। ଏହି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରପ୍ତାନି କାରଖାନାରେ ଓଡ଼ିଶା, ଆସାମ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଶତାଧିକ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ରବିବାର ଛୁଟି ଥିବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ଶ୍ରମିକ କାରଖାନା ପରିସରରେ ଥିବା ଆବାସିକ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କାରଖାନାର ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସର ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, କିଛି ମହିଳା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ନାକ ଓ ପାଟିରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ।

ଏହି ଅଘଟଣରେ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 8ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସମସ୍ତ ମୃତକ ଜୁଆଙ୍ଗ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକର ରଙ୍ଗମାଟିଆ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ବଂଶପାଳ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ରାଜେଡି: ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ୫ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତଦେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଟ୍ରାଜେଡି; ୭ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା, ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

TAGGED:

TAMILNADU GAS LEAK ODISHA DEATH
KEONJHAR LABOUR TAMILNADU DEATH
TAMILNADU SEA FOOD FACTORY GASLEAK
ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ ଲିକ କେନ୍ଦୁଝର ଶ୍ରମିକ
TAMIL NADU GAS LEAK DEATH TOLL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.