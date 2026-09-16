ଝିରମ ନରସଂହାର ଘଟଣାରେ ୧୦ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ: ୨୦୧୩ରେ ହୋଇଥିବା ନକ୍ସଲ ଆକ୍ରମଣରେ ଯାଇଥିଲା ୨୯ ଜୀବନ
ଜଗଦଲପୁରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର NIA ଅଦାଲତ ଆଜି ୨୦୧୩ ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ ରାଲି ଉପରେ ହୋଇଥିବା ନକ୍ସଲ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ ଦଶ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଘୋଷଣା କରିବ।
Published : September 16, 2026 at 6:41 PM IST
JHEERAM ACCUSED DEATH SENTENCED, ଜଗଦଲପୁର (ଛତିଶଗଡ଼): ୨୦୧୩ ମସିହାରେ ଦର୍ଭାର ଝିରାମ ଘାଟିରେ କଂଗ୍ରେସର ଏକ ରାଲି ଉପରେ ହୋଇଥିବା ନକ୍ସଲ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ୧୦ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜଗଦଲପୁରସ୍ଥିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର NIA କୋର୍ଟ ଆଜି (ବୁଧବାର) ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଘଟଣାର ୧୩ ବର୍ଷ ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୫ ତାରିଖରେ NIAର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ । ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଲେ - ପ୍ରମିଳା ମୋଡିୟାମ, ଚାଇତୁ ଲେକାମ ଓରଫ ମୁନ୍ନା, ସୁମିତ୍ରା ପୁନେମ ମୋଡିୟାମ, ମୁକ୍କା ମାଣ୍ଡଭି, କୋସା କ୍ୱାସ, ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ମାରକାମ, ମାଡାକାମି ଦେବା, ଯୋଗା ମାଡାକାମି, ବଞ୍ଜାମି ସାନ୍ନା ଓରଫ ଚାମରୁ ଓରଫ ଡେଙ୍ଗା ଏବଂ ମହାଦେବ ନାଗ ।
୨୫ ମେ ୨୦୧୩ରେ, ଛତିଶଗଡ଼ ଦର୍ଭା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଝିରାମ ଘାଟିରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଛପି ରହି ଆକ୍ରମଣ (ଆମ୍ବୁସ୍) କରିଥିଲେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର "ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଲି" ଉପରେ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିଚାଳନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
ଏହି ନକ୍ସଲ ଆକ୍ରମଣରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟା ଚରଣ ଶୁକ୍ଳା, ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ନନ୍ଦକୁମାର ପଟେଲ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଦିନେଶ ପଟେଲ, ବସ୍ତରର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ମହେନ୍ଦ୍ର କର୍ମା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଉଦୟ ମୁଦାଲିୟାର ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ମାମଲାର ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିବା ଏବଂ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିବା ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର NIA କୋର୍ଟ ଦଶ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୫ ତାରିଖରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ । ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ରାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଛତିଶଗଡ଼ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇପାରିବେ ।
ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଓକିଲ (ଡିଫେନ୍ସ କାଉନସେଲ୍) ଅରବିନ୍ଦ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପକ୍ଷ ଏହି ରାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛତିଶଗଡ଼ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅପିଲ୍ କରିବ ।"
ସରକାରୀ ପକ୍ଷ (ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁସନ୍) ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୧୩ ମସିହାରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ନକ୍ସଲମାନେ ଏକ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇଥିଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିଚାଳନା ଓ ଗ୍ରେନେଡ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ସହ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଛି ଭାରତର ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହାଫିଜ୍ ସଇଦ୍: ଜମ୍ମୁ କୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇବା ସହ ୱାରେଣ୍ଟ ହାସଲ କଲା NIA
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭାରତରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ; 10ବର୍ଷ ପରେ ଦୁଃଖ ବଖାଣିଲେ ଅତିଫ୍ ଅସଲାମ, କହିଲେ 'ଭାରତୀୟ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଏବେ ବି ମୋର ଗୀତ..’
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ