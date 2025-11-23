ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ: ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 4 ମୃତଦେହ ଠାବ
ବରଦେହି ଗାଁରୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର । ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ।
Published : November 23, 2025 at 1:24 PM IST
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ (ରାଞ୍ଚି): ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଚାରି ମୃତ । ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ତାହା ଅସ୍ପଷ୍ଟ । ଏଭଳି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଦୁମକା ଜିଲ୍ଲାର ହଂସଡିହା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ବରଦେହି ଗାଁରୁ । ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ତେବେ କିପରି ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ସେପଟେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ହଂସଡିହା ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି (ରବିବାର) ସକାଳୁ ବରଦେହି ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଖବର ଆସିଥିଲା । ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କ ମୃତଦେହ ସେମାନଙ୍କ ଘରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଘରଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଏକ କ୍ଷେତରୁ ମିଳିଥିଲା । ତେବେ ମୃତକ 4 ଜଣ ହେଲେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର (୩୨), ଆରତୀ କୁମାରୀ (୨୭), ପୁଅ ବିରାଜ କୁମାର ଏବଂ ଝିଅ ରୁହି କୁମାରୀ । ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଛାନଭିନ କରୁଛି ।
ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆଣିଥିଲେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର:
ମୃତ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ମାଛ ବିକ୍ରେତା, ସେ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆରତୀ କୁମାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପାମାଙ୍କ ଘରୁ ଘରକୁ ଆଣିଥିଲେ । ହେଲେ ଆଜି ସକାଳୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ । ଏହାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହଂସଡିହା ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ।
ଏପରି କହିଲେ ଡୁମକା ଏସପି:
ଏନେଇ ଡୁମକା ଏସପି ପିତାମ୍ବର ସିଂହ ଖେରୱାର କହିଛନ୍ତି,"ହଂସଡିହା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ବରଦେହି ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଠାବ ହୋଇଛି । ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ । ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ । ପୋଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ।"
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ