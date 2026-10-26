ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପାଇଁ ୨.୧୨ ଲକ୍ଷ କୋଟିର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ DACର ମଞ୍ଜୁରୀ, ଆତ୍ମନିର୍ଭରତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତ
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ DAC ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି; ୮୨% କ୍ରୟ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପରୁ ହେବ, ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
Published : October 26, 2026 at 8:26 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ/ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆଧୁନିକୀକରଣ ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସୋମବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରିଷଦ (Defence Acquisition Council ବା DAC) ବୈଠକରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀର ବିଭିନ୍ନ ପୁଞ୍ଜିଗତ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୨.୧୨ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MoD) ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିବୃତି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି କ୍ରୟ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତାର ସ୍ୱୀକୃତି (Acceptance of Necessity ବା AoN) ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅନୁମୋଦନ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତୀୟ ସେନା, ନୌସେନା ଓ ବାୟୁସେନାର ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଗତିଶୀଳତା, ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ କ୍ଷମତାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ।
The Defence Acquisition Council (DAC) meeting held today has accorded Acceptance of Necessity (AoN) to various capital acquisition proposals of the Defence Forces at an estimated cost of about Rs 2,12,000 crore. For the Indian Army, approval was accorded for the procurement of High Mobility Vehicles (HMV), Self-Propelled Tracked Gun System, Gun Shot Response System (GSRS), Light Multi Role Helicopters (LMRH), Very Short-Range Air Defence System (VSHORADS), Platform Based Counter Unmanned Aerial System (C-UAS), Unmanned Aerial System Brick Long Range, Surveillance UAV, Integrated Surveillance and Strike System and Long Range Kamikaze Drone System. Out of the total AoNs accorded, approximately 82% of the procurements will be made from the Indian Industry. The approvals given today will help in further strengthening the capability and preparedness of our defence forces. https://t.co/KmlW6xQPCq— Rajnath Singh (@rajnathsingh) October 26, 2026
- ଭାରତୀୟ ସେନା ପାଇଁ ଅନେକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅନୁମୋଦନ
ଭାରତୀୟ ସେନା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଗତିଶୀଳତାଯୁକ୍ତ ଯାନ (High Mobility Vehicles ବା HMV), ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଟ୍ରାକ୍ଯୁକ୍ତ ତୋପ ପ୍ରଣାଳୀ (Self-Propelled Tracked Gun System), ଗନ୍ଶଟ୍ ରେସପନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ (Gun Shot Response System ବା GSRS), ହାଲୁକା ବହୁମୁଖୀ ହେଲିକପ୍ଟର (Light Multi Role Helicopters ବା LMRH) ଏବଂ ଅତି ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୂରଗାମୀ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ (Very Short-Range Air Defence System ବା VSHORADS) କ୍ରୟ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି।
ଏହା ସହ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆଧାରିତ ପ୍ରତି-ମାନବବିହୀନ ବିମାନ ପ୍ରଣାଳୀ (Platform Based Counter Unmanned Aerial System ବା C-UAS), ଦୀର୍ଘ ଦୂରଗାମୀ ମାନବବିହୀନ ବିମାନ ପ୍ରଣାଳୀ (Unmanned Aerial System Brick Long Range), ନିରୀକ୍ଷଣ ଡ୍ରୋନ୍ (Surveillance UAV), ସମନ୍ୱିତ ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରଣାଳୀ (Integrated Surveillance and Strike System) ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦୂରଗାମୀ କାମିକାଜେ ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରଣାଳୀ (Long Range Kamikaze Drone System) କ୍ରୟକୁ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି।
ଏହି ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ଗମ ଓ କଠିନ ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେନାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା, ରସଦ ପରିବହନ ଏବଂ ଗତିଶୀଳତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଟ୍ରାକ୍ଯୁକ୍ତ ତୋପ ପ୍ରଣାଳୀ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସେନା ଗଠନକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଗତିଶୀଳତା ସହ ଅଧିକ ଅଗ୍ନିଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବ।
ସେହିପରି GSRS ସେନାକୁ ବାସ୍ତବ ସମୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଦେଇ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇବ। ହାଲୁକା ବହୁମୁଖୀ ହେଲିକପ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ସେନା ଓ ବାୟୁସେନା ଉଭୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ନିରୀକ୍ଷଣ, ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଯାନ, ସୈନିକଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ଓ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ମାନବୀୟ ସହାୟତା ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟକ ହେବ।
VSHORADS ନୂତନ ପିଢ଼ିର କ୍ଷୁଦ୍ର ଆକାରର ଆକାଶୀୟ ବିପଦକୁ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବ। C-UAS ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ଓ ବଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ସେନାର ନଜରଦାରି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ।
- ନୌସେନା ପାଇଁ ଆଣ୍ଟି-ମିସାଇଲ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ପାଇଁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ବୋର୍ଡ ଡିକଏ ସିଷ୍ଟମ୍ (Active Offboard Decoy System ବା AODS) ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ନୌସାମରିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କ୍ରୟ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି।
AODS ଆଧୁନିକ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ଜାହାଜ ବିଧ୍ୱଂସକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବିରୋଧରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ଡିଜାଇନ୍ ଓ ନିର୍ମିତ ପ୍ରମୁଖ ନୌସାମରିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକରେ ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷମତା ରହିବ। ଏହା ନୌସେନାର ସାମଗ୍ରିକ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷମତାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ।
- ବାୟୁସେନା ପାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟର, ଅସ୍ତ୍ର ଓ ରାଡାର୍
ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟର, ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଏକ୍ସ-ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଡପ୍ଲର୍ ପାଣିପାଗ ରାଡାର୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କ୍ରୟକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଏହା ବାୟୁସେନାର ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ଯୁଦ୍ଧ ପରିଚାଳନା କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।
ସ୍ପେଶାଲ୍ ୟୁଟିଲିଟି ହେଲିକପ୍ଟର କ୍ରୟ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁସେନାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ପରିବହନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଏକ୍ସ-ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଡପ୍ଲର୍ ପାଣିପାଗ ରାଡାର୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଚ୍ଚ-ବିଭେଦନ କ୍ଷମତାସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ଥାନୀୟ ନିରୀକ୍ଷଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବିବୃତି ଅନୁଯାୟୀ, ମୋଟ ଅନୁମୋଦିତ କ୍ରୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୮୨ ପ୍ରତିଶତ କ୍ରୟ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପରୁ କରାଯିବ। ଏହା ଘରୋଇ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ, ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନକୁ ଆହୁରି ଗତି ଦେବ।
नवाचार और स्वदेशीकरण से शक्ति एवं सामर्थ्य! Today, I will attend #Swavlamban2026, an important initiative advancing India’s resolve to achieve #Aatmanirbharta in defence through indigenous innovation and emerging technologies. By bringing together the @IndianNavy, industry, startups, MSMEs and academia, Swavlamban is transforming Indian ingenuity into operational capabilities and paving the way for a stronger, self-reliant and future-ready Navy.— Rajnath Singh (@rajnathsingh) October 26, 2026
- ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ: ରାଜନାଥ ସିଂହ
ଏହି ସମୟରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ବାର୍ଷିକ ସେମିନାର 'Atmanirbharta-2026'ର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ଅଭିଯାନ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନବସୃଜନକାରୀମାନେ ‘ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର’ ବା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବେ ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ହାସଲ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ଆବଶ୍ୟକ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ ଓ ୨୭ ତାରିଖରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ମାଣେକଶା ସେଣ୍ଟରରେ ନୌସେନାର ଏହି ପଞ୍ଚମ ସଂସ୍କରଣର ଫ୍ଲାଗ୍ସିପ୍ ସେମିନାର ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଜେନେରାଲ୍ ଏନ୍.ଏସ୍. ରାଜା ସୁବ୍ରମଣି, ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ୍ ଧୀରଜ ସେଠ୍ ଏବଂ ନୌସେନା ମୁଖ୍ୟ ଆଡମିରାଲ୍ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାମୀନାଥନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ରାଜନାଥ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ, ଉଚ୍ଚମାନର ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆଧାରିତ ଉତ୍ପାଦ ଓ କ୍ଷମତା ବିକଶିତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ-ସାପେକ୍ଷତା, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସକ୍ଷମତା, ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ସାମରିକ ଅଭିଯାନର ବାସ୍ତବ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରୁଥିବା ଉତ୍ପାଦ ବିକାଶକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
- ନୌସେନାରେ ନବସୃଜନକୁ ଦ୍ରୁତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ନୌସେନା ମୁଖ୍ୟ ଆଡମିରାଲ୍ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାମୀନାଥନ ନବସୃଜନକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବାସ୍ତବ ସାମରିକ କ୍ଷମତାରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ନୌସେନାର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଅଗ୍ରଗତି ସହ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିବାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି।
କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) ଏବଂ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ହେଉଥିବା ଅଗ୍ରଗତିକୁ ନୌସେନାର ସାମରିକ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧିରେ ଉପଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସେମିନାରର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଅଧିବେଶନରେ ନୌସେନାର ଉପମୁଖ୍ୟ ଭାଇସ୍ ଆଡମିରାଲ୍ ଅଜୟ କୋଚ୍ଚର ‘ନବସୃଜନରୁ ସମନ୍ୱୟ’ (Innovation to Integration) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ କମାଇବା ଉପରେ ଜୋର୍ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନୌସେନାର ସାମରିକ କ୍ଷମତାକୁ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
- ଡ୍ରୋନ୍ ଓ AI ଯୁଦ୍ଧର ରୂପ ବଦଳାଉଛି
ଭାଇସ୍ ଆଡମିରାଲ୍ କୋଚ୍ଚର ସମ୍ପ୍ରତି ଘଟିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସଂଘର୍ଷର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଯୁଦ୍ଧଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଂଘର୍ଷ, ବିଶେଷକରି ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସେଠାରେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କିପରି ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ।
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ସାଇବର୍ କ୍ଷମତାର ଦ୍ରୁତ ଅଗ୍ରଗତି ଯୁଦ୍ଧର ସ୍ୱରୂପକୁ ବଦଳାଉଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ଦେଶର ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗତ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜାୟ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଏହି ସେମିନାର ବର୍ତ୍ତମାନର ସହଯୋଗିତାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ନୂଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଭାଗିତାର ସୁଯୋଗ ଖୋଜିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ନବସୃଜନକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସାମରିକ କ୍ଷମତାରେ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଭାଇସ୍ ଆଡମିରାଲ୍ କୋଚ୍ଚର କହିଛନ୍ତି।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ ସଚିବ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କୁ ଏକାଠି ହୋଇ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
(With inputs from PTI)