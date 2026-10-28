ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ DAରେ ୩% ବୃଦ୍ଧିକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ
ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବୃଦ୍ଧି ୧ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୬ରୁ ଲାଗୁ ହେବ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ୪୮.୫୪ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ତଥା ୬୮.୭୧ ଲକ୍ଷ ପେନସନଭୋଗୀ ଉପକୃତ ହେବେ ।
Published : October 28, 2026 at 5:17 PM IST
DA HIKE GOVT EMPLOYEES, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆଜି (ବୁଧବାର) ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ରିଲିଫ୍ (DR) ରେ ୩ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି । ଏହା ଫଳରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ୧.୧୭ କୋଟିରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନ ଭୋଗୀ ଉପକୃତ ହେବେ ।
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ରିଲିଫ୍ (DR) ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ।
ଏହି ବୃଦ୍ଧି ୧ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୬ ଠାରୁ ପିଛିଲା ଭାବେ ଲାଗୁ ହେବ । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ୪୮.୫୪ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ୬୮.୭୧ ଲକ୍ଷ ପେନସନ ଭୋଗୀ ଉପକୃତ ହେବେ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଏକ ବୈଠକରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 'ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା' (DA) ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ 'ମହଙ୍ଗା ଆଶ୍ୱସ୍ତି' (DR) ର ଏକ ଅତିରିକ୍ତ କିସ୍ତି ଜାରି କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯାଇଛି । ମୂଲ୍ୟବୃଦ୍ଧିର ଭରଣା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ୦୧.୦୭.୨୦୨୬ ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନର ମୂଳ ଦରମା/ ପେନସନର ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ମିଳୁଥିବା ଭତ୍ତାରେ ଏହା ଆଉ ୩ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧିକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି ।
କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ଆଶ୍ୱସ୍ତିରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସରକାରୀ ରାଜକୋଷ ଉପରେ ବାର୍ଷିକ ୧୦,୦୧୬.୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ବୋଝ ପଡ଼ିବ । ବିବୃତ୍ତିରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, "ଏହି ବୃଦ୍ଧି ସ୍ୱୀକୃତ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସପ୍ତମ କେନ୍ଦ୍ର ବେତନ କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଉପରେ ଆଧାରିତ ।"
DA ଅର୍ଥ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା । DR ଅର୍ଥ ମହଙ୍ଗା ରିଲିଫ୍ । DA ଏବଂ DR ସରକାରୀ ଦରମା ଏବଂ ପେନସନ୍ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ । ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ କ୍ରୟ ଶକ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା । ସରକାର ବର୍ଷକୁ ଦୁଇ ଥର, ଜାନୁଆରୀ ଏବଂ ଜୁଲାଇରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ DA ବୃଦ୍ଧି; 2 % ବଢ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- PSU କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦଶହରା ଭେଟି; ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ୨% ବୃଦ୍ଧି
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ