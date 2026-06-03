ଡିକେ ଶିବକୁମାର ହେଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଡିକେ ଶିବକୁମାରଙ୍କୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଲେ ।
Published : June 3, 2026 at 4:55 PM IST
D K SHIVAKUMAR SWORN IN AS CM, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ (କର୍ଣ୍ଣାଟକ): କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଡି.କେ. ଶିବକୁମାର ଆଜି (ବୁଧବାର) କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟପାଳ ଥୱରଚାନ୍ଦ ଗେହଲଟ୍ ଲୋକଭବନର ଗ୍ଲାସ୍ ହାଉସରେ ଶିବକୁମାରଙ୍କୁ ପଦ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାର୍ଗେ, ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି, ଦଳୀୟ ସଂଗଠନ ମହାସଚିବ କେ.ସି. ଭେନୁଗୋପାଳ ଏବଂ ଅନେକ ନେତା ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସହିତ, ଆଠ ଥର ବିଧାୟକ ଡି.କେ. ଶିବକୁମାରଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ, ଯାହା ପାଇଁ ସେ ଏକ ଲମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ, ତାହା ଆଜି ସତ ହୋଇଛି । ଶିବକୁମାର ଏବଂ ସିଦ୍ଦରମୈୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବିବାଦ, ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସିଦ୍ଦରମୈୟାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ସହିତ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ।
#WATCH | Bengaluru: Karnataka CM-designate DK Shivakumar bows down to people before taking oath as the Chief Minister of Karnataka.— ANI (@ANI) June 3, 2026
(Video Source: Congress) pic.twitter.com/9UVXmCRoaK
କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ସିଦ୍ଦରମୈୟା ମେ ୨୮ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଦଳର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନକାରୀ ବୋଲି ବିବେଚିତ ଶିବକୁମାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଥିଲା ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଡିକେ ଶିବକୁମାରଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଧାର୍ମିକ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ କନକପୁରାର ଡୋଡ୍ଡାଲାହାଲ୍ଲୀର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଦିନ ମଜୁରିଆ ଶ୍ରମିକ, ପରିମଳ କର୍ମଚାରୀ, କୃଷକ ନେତା, ଦଳିତ ସଂଗଠନର ପ୍ରତିନିଧି, ପଛୁଆ ବର୍ଗର ନେତା, ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ଏବଂ ଯୁବ ନେତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା ।
Carrying a copy of the Constitution of India, DK Shivakumar takes oath as the Chief Minister of Karnataka.— ANI (@ANI) June 3, 2026
(Pic Source: Congress) pic.twitter.com/BMF3F3EOeB
ଏହା ସହିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପ, ନ୍ୟାୟପାଳିକା, କ୍ରୀଡ଼ା, ଥିଏଟର, ଲେଖକ, କଳାକାର, ଶିଳ୍ପପତି, ବ୍ୟବସାୟୀକ ନେତା ଏବଂ ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ବିସ୍ତୃତ ତାଲିକାକୁ ନୂତନ ସରକାରଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିମୂଳକ ଶାସନ ଏବଂ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତତାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି । ପୂର୍ବରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଶିବକୁମାର କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟରେ "ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗ" ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ଆଗକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହେବ ନାହିଁ ।
ସେ ତାଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତିକୁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ବିଜୟ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଭାବେ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ଜଣେ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି । "ମୋ ପ୍ରତି ଦେଖାଯାଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ମୁଁ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞ । ମୁଁ ଜାଣେ ଆଗକୁ ରାସ୍ତା ସହଜ ହେବ ନାହିଁ, ଏବଂ କଷ୍ଟକର ସମୟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।"
ଶିବକୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ସହିତ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱ ଭାରତକୁ ଦେଖିଛି । କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଏ, ଲୋକମାନେ ମୋତେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ତେଣୁ ମୋତେ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗକୁ ମୋ ସହିତ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।" ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିମୂଳକ ଶାସନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ସରକାର ଚାଷୀ, ମହିଳା, ଯୁବକ ଏବଂ ସମାଜର ସମସ୍ତ ବର୍ଗ ପାଇଁ କାମ କରିବ ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ କୃଷକଙ୍କଠାରୁ ମହିଳା ଏବଂ ଯୁବକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲିବି । କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।" ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରି ଶିବକୁମାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉତଥାନକୁ ସମର୍ପଣ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯୋ,"ଏହା ଏକ କଷ୍ଟକର ଯାତ୍ରା ଥିଲା । ଯଦିଓ ଏହା ବିଳମ୍ବରେ ହୋଇଥିଲା, ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏହା କେବଳ ଶିବକୁମାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ; ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଦଳ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଶିବକୁମାରଙ୍କ ଯୁଗ, ଜୁନ 3ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ
ଏହା ବି ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆଜି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ, ଡିକେ ଶିବକୁମାର ନାଁରେ ବାଜିପାରେ ମୋହର
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ