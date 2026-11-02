ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ବାତ୍ୟା ମୁରାସୁ: ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଚେନ୍ନାଇରେ 11 ବିମାନ ବାତିଲ
ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି (ନଭେମ୍ବର 3) ସକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବ ବାତ୍ୟା । ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାକୁ ହାଇଆଲର୍ଟ ।
Published : November 2, 2026 at 12:51 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସୋମବାର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟା ମୁରାସୁ ଅଧିକ ତୀବ୍ର ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢୁଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ଟିମ ମୁତୟନ ହେବା ସହ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ନ ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ବାତ୍ୟା ମୁରାସୁ ପଶ୍ଚିମ-ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 22 କିମି ବେଗରେ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି (ନଭେମ୍ବର 3) ସକାଳ ମଧ୍ୟରେ ନେଲୋର ଏବଂ ନରସାପୁର ମଧ୍ୟରେ ଓଙ୍ଗୋଲ ନିକଟରେ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ।
ଆଇଏମଡିର ସୋମବାର ସକାଳ ସାଢେ 8ଟା ବୁଲେଟିନ ଅନୁଯାୟୀ ମୁରାସୁ ନେଲ୍ଲୋର (ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ) ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 160 କିମି ପୂର୍ବ-ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ, ଚେନ୍ନାଇ (ତାମିଲନାଡୁ) ଠାରୁ 180 କିମି ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ, କାଭାଲି (ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ) ଠାରୁ 180 କିମି ପୂର୍ବ-ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ, ଓଙ୍ଗୋଲ (ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ) ଠାରୁ 210 କିମି ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଓ ମଛଲିପଟ୍ଟନମ (ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ) ଠାରୁ 240 କିମି ଦକ୍ଷିଣରେ ରହିଛି । ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା କ୍ଷଣି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 100 ରୁ 110 କିମି ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 120 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବ।
#WATCH | Chennai, Tamil Nadu: Heavy rain lashes several parts of the city amid Cyclone Murasu IMD forecasts heavy to very heavy rainfall in Chennai and Tiruvallur on November 2. https://t.co/HFonaZA82N— ANI (@ANI) November 1, 2026
ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ବାତ୍ୟା
ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 2 ଓ 3 ରେ ବାତ୍ୟା ମୁରସୁ ପ୍ରଭାବରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ଦେଢ ମିଟର ଉଚ୍ଚର ଜୁଆର ଆସିବା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଏଥିଯୋଗୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ରର ନିମ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇପାରେ । ବାପଟଲା, ଗୁଣ୍ଟୁର, କୃଷ୍ଣା ଓ ପ୍ରକାଶମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡିବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା
ସେହିପର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 3 ଓ 4 ରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ । ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାର ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ଗଜପତି ଓ ଗଞ୍ଜାମରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ପବନ ବଢ଼ିବ । ନଭେମ୍ବର 3 ରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 50 ରୁ 60 କିମି ଓ ସର୍ବାଧିକ 70 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ନଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଆଇଏମଡି । ନଭେମ୍ବର 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତରୁ ଅତି ଅଶାନ୍ତ ରହିବ।
ଚେନ୍ନାଇ ବିମାନବନ୍ଦରରେ 11 ବିମାନ ବାତିଲ
ବାତ୍ୟା ମୁରାସୁ ଯୋଗୁଁ ଚେନ୍ନାଇ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଆଜି ପ୍ରାୟ 11ଟି ବିମାନ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଚେନ୍ନାଇ ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଏହି ବାତିଲ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ‘‘ଅଧିକ ସୂଚନା ଏବଂ ସହାୟତା ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିମାନ ସେବା ସଂସ୍ଥା ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି’’। ବାତ୍ୟା ମୁରସୁ ପ୍ରଭାବରେ ଗତ ରବିବାର ରାତିରୁ ଚେନ୍ନାଇରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି।
#FlightUpdate | In view of the adverse weather conditions due to #CycloneMurasu, the following flights have been cancelled. Passengers are requested to contact the concerned airline for further information and assistance. #ChennaiAirport #Cyclone #Murasu #MurasuCyclone #CycloneUpdate #CycloneMurasuUpdate #FlightCancellations #Chennai #Airport #AAIAirports @MoCA_GoI | @AAI_Official | @IndiGo6E | @Pib_MoCA | @PIBChennai— Chennai (MAA) Airport (@aaichnairport) November 2, 2026
ଚେନ୍ନାଇ ଭଳି ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ବିଜୟୱାଡା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସୋମବାର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୧୦ଟି ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ବିଜୟୱାଡା ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ୧୦ଟି ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ବିମାନର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ସର୍ବଶେଷ ଅପଡେଟ ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ବାତ୍ୟା ମୁରାସୁ
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ଯିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ବାତ୍ୟା ମୁରାସୁ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ । ଯାହାଫଳରେ ଜୀବନହାନି ସହିତ ବ୍ୟାପକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ବାତ୍ୟା ମୁରାସୁ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ପାରମ୍ପରିକ ତାମିଲ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର । ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ବଡ଼ କେଟଲ ଡ୍ରମ ଯାହାକି ଯୁଦ୍ଧ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।
Conclusion: