'ମୋନ୍ଥା' ପ୍ରଭାବ; ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଫସଲ ନଷ୍ଟ
ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ବାତ୍ୟା । ପ୍ରଭାବରେ 6ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା । କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଅମରାବତୀ: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା' ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମଚ୍ଛଲିପଟନମ ନିକଟ ଅମଲାପୁରମଠାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇବା ପରେ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡରେ ପରିଣତ ହେବ 'ମୋନ୍ଥା' । ଗତକାଲି ରାତ୍ର 10ଟା ପରେ ପାଖାପାଖି 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ରାତି 2.30ରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 90ରୁ 110 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା । ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆକଳନଠାରୁ ମୋନ୍ଥାର ପ୍ରଭାବ କମ ରହିଛି । ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର 15 ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ।
ଗଛ ପଡି ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଫସଲ ନଷ୍ଟ:
ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି । ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କୋନାସୀମା ଜିଲ୍ଲାର ମାକାନଗୁଡେମ ଗ୍ରାମରେ ବାତ୍ୟାରେ ଏକ ତାଳ ଗଛ ଉପୁଡି ପଡି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଯିବାରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ 38ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 1.38 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଫୁଲ, ଫଳ, ପନିପରିବା ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ନେଲ୍ଲୋର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ପାଡେରୁ ଘାଟ ରାସ୍ତାରେ ଗଛ ପଡି ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି । ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ସମୟରେ କୋନାସୀମା ଜିଲ୍ଲାର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଜୁଆର ଓ ବର୍ଷାରେ ବୁଡି ଯାଇଥିଲା। ରାଜମୁନ୍ଦ୍ରୀରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି । କୁର୍ନ୍ନୁଲ, କଡପା, କାକିନାଡା,କ୍ରିଷ୍ଣା, ବିଜୟଓ୍ବାଡା, ପ୍ରକାଶମ, ନେଲ୍ଲୋର, ଏଲ୍ଲୁର, ଗୁଣ୍ଟୁର, ବିଶାଖାପାଟଣା, କୋନାସୀମା ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି ।
ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ କାମ କରିବାକୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଓ୍ବନ କଲ୍ୟାଣ ବାତ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସ୍ଥିତିର ତର୍ଜମା କରିବା ସହ ରାସ୍ତାରେ ପଡିଥିବା ଗଛ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟିକୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇ ରାସ୍ତା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସରକାର ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରିଷ୍ଣା, ଏଲୁରୁ, କାକିନାଡାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି 8.30ରୁ ବୁଧବାର ସକାଳ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ପ୍ରକାଶମ ଜିଲ୍ଲାରେ 60 ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଭୁସ୍ଖଳନ:
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଆଲ୍ଲୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଲାମ୍ବିସିଙ୍ଗି ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ଆଜି (ବୁଧବାର) ଭୁସ୍ଖଳନ ଘଟିଛି । ଏଥିରେ କାହାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୋଡୋକୋଣ୍ଡାମ୍ମା ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ନରସିପଟ୍ଟନମ ଘାଟ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ରହିଛି ।
ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ବାତ୍ୟା:
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସଦ୍ୟତମ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ,ଏହି ବାତ୍ୟା ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଦେଇ ଉତ୍ତର- ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି । ଆଗାମୀ 3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ଅବପାତ କ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ ।
