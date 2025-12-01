ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ 'ଦ୍ବିତା': ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଫସି ରହିଥିବା 200 ଭାରତୀୟ ପହଞ୍ଚିଲେ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ
ବହୁବିଧ ମିଶନ ପରିଚାଳନା ଜାରି ରଖିଥିବା IAF ହେଲିକପ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ 57 ଜଣ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଥାଲାୱା ସେନା ଶିବିର ଏବଂ କଲମ୍ବୋରୁ କୋଟମାଲେକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି।
Published : December 1, 2025 at 8:28 AM IST
ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ: ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ 'ଦ୍ବିତା' ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଫସି ରହିଥିବା ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା (IAF) ଦ୍ୱାରା ରବିବାର ତିିରୁବନନ୍ତପୁରମ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିବା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି।
କଲମ୍ବୋରୁ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ ଅଭିମୁଖେ ପରିଚାଳିତ IAF ବିମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, "C-୧୩୦ J ବିମାନରେ ଆଉ ୧୩୫ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ରାତି ୧୧ଟା ସୁଦ୍ଧା ଅବତରଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି," ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି।
Operation Sagar Bandhu | The Last batch of Indian passengers stranded in Bandaranaike International Airport in Colombo has reached home. 104 stranded Indians reached Thiruvananthapuram, on board the Indian Air Force aircraft, around 6.30 am today.— ANI (@ANI) December 1, 2025
Source: India in Sri Lanka pic.twitter.com/ZFkOADJl5p
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, IAFର IL-୭୬ ଏବଂ C-୧୩୦J ଭାରି ଲିଫ୍ଟ କ୍ୟାରିଅର, ଯାହା ଦ୍ୱୀପ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଉଦ୍ଧାର ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ NDRF ଦଳ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଫସି ରହିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ପ୍ରତି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଗମ୍ଭୀର ମାନବୀୟ ସଂକଟ ପରେ, IAF ଅପରେସନ୍ ସାଗର ବନ୍ଧୁର ଏକ ଅଂଶ ସ୍ବରୁପ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବିକ ସହାୟତା ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ରିଲିଫ୍ (HADR) ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଆସୁଛି, ବୋଲି ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। ବହୁବିଧ ମିଶନ ପରିଚାଳନା କରି, IAF ହେଲିକପ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର 57 ଜଣ ସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଥାଲାୱା ସେନା ଶିବିର ଏବଂ କଲମ୍ବୋରୁ କୋଟମାଲେକୁ ବିମାନରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି।
କୋଟମାଲେ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶର ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। IAF ଦ୍ୱାରା ଏକ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମିଶନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଗରୁଡ କମାଣ୍ଡୋମାନଙ୍କୁ ଫସି ରହିଥିବା ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ନିକଟରେ ଛାଡି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା'ପରେ ପୂର୍ବ-ଚିହ୍ନିତ ଅବତରଣ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହେଲିକପ୍ଟର କ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ଉଠାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା, ବୋଲି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗର ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି।
"ମୋଟ 55 ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତୀୟ, ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତାର ସହ କଲମ୍ବୋକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପରେଶନ ଜାରି ରଖିଥିବା ଦୁଇଟି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ହେଲିକପ୍ଟର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 12ରୁ ଅଧିକ ଉଡ଼ାଣ କରିଛି," ବୋଲି ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି।
ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ 'ଦ୍ବିତା'ରେ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ; ସହାୟତାରେ ଭାରତର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି
ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ 'ଦ୍ବିତା' ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନରେ 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭାରତୀୟ ସହାୟତାରେ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ର (DMC) ଦ୍ୱାରା ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ପ୍ରକାଶିତ ସର୍ବଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୁରୁବାର ଠାରୁ 212 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ 218 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। DMC କହିଛି ଯେ 9ଲକ୍ଷ 98ହଜାର 918 ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାହିନୀ (NDRF) ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍. ଜୟଶଙ୍କର Xରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
.@NDRFHQ personnel, in close coordination with local authorities, continue to undertake relief operations in Sri Lanka.#OperationSagarBandhu— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) November 30, 2025
🇮🇳 🇱🇰 pic.twitter.com/7Ywwa9g236
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ 'ଦ୍ବିତା'ର ପ୍ରଳୟ; ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୫୩ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦେଶରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ତାମିଲନାଡୁରେ ବାତ୍ୟା 'ଦ୍ବିତା'ର ପ୍ରକୋପ; ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତରୁ ମିଳିଛି ଆଶ୍ବସ୍ତି