କଟକରୁ ଫେରାର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ ଗିରଫ; ପୋଲିସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲା ଚୌଦ୍ବାର ଜେଲ୍ରୁ ଛୁ ମାରିଥିବା ଅପରାଧୀ ରାଜା ସାହାଣୀ
କଟକ ଚୌଦ୍ବାର ଜେଲ୍ର ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିବା ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ରାଜା ସାହାଣୀକୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ଗିରଫ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ।
Published : April 1, 2026 at 8:21 PM IST
ଡେରାଡୁନ(ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ): କଟକ ଚୌଦ୍ବାର ଜେଲ୍ର ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ଛୁ ମାରିଥିବା ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ରାଜା ସାହାଣୀ ଗିରଫ । ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ପରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ତରୁ ଗିରଫ ହୋଇଛି ରାଜା । ଗତବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ରାତିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଅପରାଧୀ ରାଜା ସାହାଣୀ ଓ ମଧୁକାନ୍ତ ରାଣା ଜେଲରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ । ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବୃନ୍ଦାବନରୁ ମଧୁକାନ୍ତ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଆଜି (ବୁଧବାର) ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ ରାଜା ଗିରଫ ହୋଇଛି ।
ଜେଲ୍ ପାଟେରୀ ଭାଙ୍ଗି ଫେରାର ମାରିଥିଲେ:
ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଣିକୋଇଲି ପଣ୍ଡା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟ ଘଟଣାରେ ବିହାରର ରାଜା ସାହାଣୀ ଏବଂ ମଧୁକାନ୍ତ କୁମାର ନାମକ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମିଲ ଥିଲେ । ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବା ପରେ ବିଚାରିକ ହେପାଜତରେ ଚୌଦ୍ବାର ଜେଲରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । 2025 ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦୁହେଁ ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ଫେରାର ହୋଇଥିଲେ । ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିବା ମଧୁକାନ୍ତ ରାଣାକୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବୃନ୍ଦାବନରୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା ।
ଏହାସହ ଓଡି଼ଶା ପୋଲିସ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ଯର ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ଅନ୍ୟ ଫେରାର ଅପରାଧୀ ରାଜାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଜାଲ ବିଛାଇଥିଲା । ରାଜା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା । ଏହି ପଳାତକ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଡୁନ୍ ପୋଲିସକୁ ସତର୍କ କରିଥିଲା । ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜା ତ୍ରିବେଣୀ ଘାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଗୋଲ୍ଡେନ ରଙ୍ଗର ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଡିଜାୟାର କାରରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା ।
କଟକରୁ ଫେରାର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ତରୁ ଗିରଫ:
ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଆଧାରରେ, ଡେରାଡୁନର ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ (SSP) ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ବାହିନୀକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ । ପଳାତକ ରାଜା ସାହାଣୀକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଋଷିକେଶର ସର୍କଲ୍ ଅଫିସର (CO)ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଥିଲେ । ଏହି ମିଳିତ ଅପରେସନରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା । ପୋଲିସ ଟିମ୍ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଷୟରେ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ । ପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହି ଯାଞ୍ଚ ଅଭିଯାନ ସମୟରେ, ପୋଲିସ ଟିମ୍ PB-10-DN-0508 ନମ୍ବର ଥିବା ଏକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଗାଡ଼ିକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ । ନଟରାଜ ଚୌକରୁ ତେହରି ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାରେ ସୁମନ ପାର୍କ ନିକଟରେ କାର୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକାଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ କାର୍ର ପଛ ସିଟରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ରାଜା ସାହାଣୀ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ପୋଲିସ ରାଜାକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜା ସାହାଣୀ ବେଗୁସରାଇ (ବିହାର) ଜିଲ୍ଲା ମୀରଗଞ୍ଜ ଥାନା ଅଧୀନରେ ଲୋଡିଆ ନଗର ନିବାସୀ ମହେଶ ସାହାଣୀଙ୍କ ପୁଅ । ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୋଧରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା :
କେସ୍ ନମ୍ବର 594/25, ଧାରା 262, 3(5) ବିଏନ୍ଏସ୍, ଚୌଦ୍ୱାର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ଜିଲ୍ଲା କଟକ, ଓଡ଼ିଶା
କେସ୍ ନମ୍ବର 07/25, ଧାରା 109, 10(3), 61(2)(A) ବିଏନ୍ଏସ୍, ପାଣିକୋଇଲି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ଜିଲ୍ଲା ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ିଶା
ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଜଣାପଡିଲା ଯେ, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚରାଉଚରା ଚାଲିଛି ।