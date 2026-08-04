ଆସାମ CRPF କ୍ୟାମ୍ପରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, ଦୁଇ ସାଥୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ଜୀବନ ହାରିଲେ ଯବାନ
ନଗାଁଓ ଜିଲ୍ଲାର କଟିମାରି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଏରିଆରେ ଥିବା ସିଆରପିଏଫ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏଥିରେ 3 ଯବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
Published : August 4, 2026 at 11:54 AM IST
ନଗାଁଓ (ଆସାମ): ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡାକୁ ନେଇ ନିଜ ସର୍ଭିସ ବନ୍ଧୁକରୁ ଦୁଇ ସାଥୀ ଯବାନଙ୍କୁ ଗୁଳି କଲେ ସିଆରପିଏଫ ଯବାନ । ଏହାପରେ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି ଗୁଳି ଚଳାଇଥିବା ଯବାନ । ଏଥିରେ 3 ଯବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) ଆସାମର ନଗାଁଓ ଜିଲ୍ଲାରେ କଟିମାରି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଏରିଆରେ ଥିବା ସିଆରପିଏଫ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ,ମୃତ ଯବାନ ମାନେ ହେଲେ ରମଣ ସିଂ ଯାଦବ, ବଲ୍ଲାନି ପ୍ରେମାଭରମ ଓ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ବଘେଲ । ଏଥିସହ ଗୁଳିମାଡରେ ଏସଆଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀପାଲ ଗୁରୁତ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
CRPF officer shoots two colleagues dead, injures one before killing himself in Assam's Nagaon: Police— Press Trust of India (@PTI_News) August 4, 2026
ତେବେ କ୍ୟାମ୍ପ ଭିତରେ 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଉତିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଯବାନ ଦୁଇ ସାଥୀ ଯବାନଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି । ତେବେ ଏନେଇ କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ । ଆହତ ଯବାନଙ୍କୁ ଗୌହାଟୀ ନିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
କାଶ୍ମୀରରେ ଦୁଇ OGW ଗିରଫ, ବିପୁଳ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ଗୁଳିଗୋଳା ଜବତ
Interview | ଶିକ୍ଷା ଋଣ ନେଇଥିଲି, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଶୋଧ କରିନାହିଁ: ଅଭିଜିତ ଦିପକେ (CJP)
ଖବର ଅପଡେଟ ଜାରି ରହିଛି...