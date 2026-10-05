‘ଏମିତି ପରିବେଶ କର, ଅପରାଧୀ ମନରେ ଡର ରହିବ’: ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ରୋକିବା ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପରାମର୍ଶ
ଅପରାଧୀ ଏପରି କିଛି ଭାବିବା ଆଗରୁ ତା ମନରେ ଡର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ।
Published : October 5, 2026 at 5:06 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ବଢୁଛି । ଘର ଭିତର ଓ ବାହାରେ ଯେମିତି ମହିଳା ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ । ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଉ ଅବା ଚଳନ୍ତା ବସ୍ରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା । କିପରି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ରୋକିହେବ ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରିଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଏପରି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମହିଳା ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଚାଲିବା ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗାଡିରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁଥିବେ । ଦେଶର ରାଜଧାନୀରେ ବଢୁଥିବା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଅପରାଧ ମାମଲା ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଟିପ୍ପଣୀ କରିଛନ୍ତି ।
କଣ କହିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ?
ଜଷ୍ଟିସ ପାରଦିୱାଲା ପୋଲିସକୁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅପରାଧ ଘଟାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମନରେ ଡର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏପରି କଲେ କଣ ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ସେ ଡର ଅପରାଧୀ ମନରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ସେପରି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡିବ । ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ କଠୋର ନୀତି ଆପଣାନ୍ତୁ । କିଛି ଲୋକ ଧାରା 21 (ଜୀବନ ଅଧିକାର) ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ।
ରାତି 10ଟା ପରେ ପ୍ରତି ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ସୁନିଶ୍ଚିତ କର:
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଅଫିସର ମାନେ ଏହିପରି ସମୂହଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା ନକରି, ଦୁଷ୍କର୍ମ ଭଳି ଘୃଣ୍ୟ ଅପରାଧ ଘଟାଉଥିବା ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିପାରେ । ଖଣ୍ଡପୀଠ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଅପରାଧ ଗୁଡିକ କିପରି ରୋକି ହେବା ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଆମକୁ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ, ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରିବେ । ରାତି 10ଟା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ବେଳେ ହେଉ କିମ୍ବା ରାତି 10ରେ ମେଟ୍ରୋରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ମହିଳା ।
ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେ:
ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ, ବିଶେଷକରି କିଛି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି । ସିଷ୍ଟମର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା କଥା ନୁହେଁ । ଅପରାଧକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ଅପରାଧକୁ ରୋକିବା । ଏପରି ଅପରାଧ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମନରେ ଡର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ।