ବିଜୟଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ସିପିଆଇ, ସିପିଏମ୍, ଭିସିକେ; ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭାରେ ବହୁମତ ହାସଲ କଲା ଟିଭିକେ

ସରକାର ଗଠନ ନେଇ ଅଚଳାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ବାମ ଦଳ, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଭିସିକେର ସମର୍ଥନ ପାଇବା ପରେ ବିଜୟ ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱନାଥ ଆର୍ଲେକରଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।

CPI, CPI(M), VCK Back Vijay; TVK Reaches Majority Mark In Tamil Nadu Assembly
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 8, 2026 at 4:42 PM IST

ଚେନ୍ନାଇ: ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି (ସିପିଆଇ), ସିପିଆଇ(ଏମ୍) ଏବଂ ବିଦୁଥଲାଇ ଚିରୁଥାଇଗଲ୍ କାଚି (ଭିସିକେ) ଶୁକ୍ରବାର ଅଭିନେତା-ରାଜନେତା ବିଜୟଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ଟ୍ରି କାଝାଗମ (ଟିଭିକେ)କୁ ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭାରେ ବହୁମତ ଅଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସରକାର ଗଠନ କରିବାର ଦାବିକୁ ମଜବୁତ କରିଛି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ, ସିପିଆଇ, ସିପିଏମ୍ ଏବଂ ଭିସିକେଙ୍କ ସମର୍ଥନ ସହିତ, ଟିଭିକେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ନମ୍ବର ହାସଲ କରିଛି । ୨୩୪ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଧାନସଭାରେ ଦଳ ବହୁମତ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟା ୧୧୮ ଅଙ୍କ ଛୁଇଁଛି । ବିଜୟଙ୍କ ଦଳର ୧୦୭ ବିଧାୟକ ଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ପାଞ୍ଚ ଜଣ, ସିପିଆଇର ଦୁଇ ଜଣ, ସିପିଏମ୍ ର ଦୁଇ ଜଣ ଏବଂ ଭିସିକେର ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ।

ସରକାର ଗଠନକୁ ନେଇ ଟିଭିକେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱନାଥ ଆର୍ଲେକରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ରାଜନୈତିକ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଏବଂ ସରକାର ଗଠନକୁ ନେଇ ଏକ ଅଚଳାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଦଳର ସମର୍ଥନ ଆସିଛି ।

ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ବିଜୟ

ଏସବୁ ସମର୍ଥନ ସହ ବିଜୟ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ପୁନର୍ବାର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ରାଜନୈତିକ ଘଟଣାକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସହ ଏହା ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ସାକ୍ଷାତ ହେବ ।

ଟିଭିକେର ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ବିଜୟ ବୈଠକ ସମୟରେ ମେଣ୍ଟ ଦଳଗୁଡ଼ିକରୁ ସମର୍ଥନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ ଏବଂ ବହୁମତ ସମର୍ଥନ ସହିତ ଏକକ ବୃହତ୍ତମ ଦଳର ନେତା ଭାବେ ତାଙ୍କର ଦାବି ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ଟିଭିକେକୁ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବା ଫଳରେ ଚେନ୍ନାଇର ଲୋକଭବନ ବାହାରେ ଦଳୀୟ ସମର୍ଥକମାନେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ପୋଲିସ ବିଜୟଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଥିବା ଅନେକ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା ।

ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି (ମାର୍କ୍ସବାଦୀ) ମହାସଚିବ ଏମଏ ବେବି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ପରିଚାଳନାକୁ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିର୍ବାଚନ ପରେ କୌଣସି ମେଣ୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତ ପାଇ ନ ଥିଲେ । ତେବେ ଏକକ ବୃହତ୍ତମ ଦଳକୁ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ଥିଲା ।

"TVK ନେତା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ । ତେଣୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଜାଣିଶୁଣି ଏକ ଅଚଳାବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି," ବୋଲି ବେବି କହିଛନ୍ତି । ତାମିଲନାଡୁରେ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ CPI, CPI(M) ଏବଂ VCK ଟିଭିକେକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

