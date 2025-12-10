ପିଆଜ, ରସୁଣ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଘରସଂସାର; କୋର୍ଟରେ ହେଲା ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ
ଶାଶୁଘରେ ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ପିଆଜରସୁଣ ଖାଇବା ଉପରେ ବାରଣ ଥିଲା । ସେ ପିଆଜ, ରସୁଣ ଖାଉ ନଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବା ବନ୍ଦକରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରୁଥିଲେ ।
Published : December 10, 2025 at 12:08 PM IST
ଅଦମ୍ମଦାବାଦ: ଗୁଜରାଟ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ଅଜବ ବିବାବ ବିଚ୍ଛେଦ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ପତି-ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କଲା ପିଆଜ, ରସୁଣ । ଖାଲି ଫାଟ ନୁହେଁ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ସଂସାର ଉଜାଡି ଦେଲା । ଏହି ବିବାଦ ଏତେ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଥିଲା ଯେ କ୍ରୋଧିତ ପତି ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ଏହାକୁ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥିଲେ । ପତ୍ନୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏହାକୁ ଚାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ହେଁ କୋର୍ଟ ଏହାକୁ ଖାରଜ କରି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କାଏମ ରଖିଥିଲେ ।
କ'ଣ ଥିଲା ପୁରା ମାମଲା
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଏହି ଦମ୍ପତ୍ତିଙ୍କର ବିବାହ 2002ରେ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଶାଶୁ ଘରେ ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ପିଆଜ, ରସୁଣ ଖାଇବା ଉପରେ ବାରଣ ଥିଲା । ମହିଳାଜଣକ ଅନ୍ୟ ସଂପ୍ରଦାୟର ଥିଲେ । ସେ ଯେହେତୁ ପିଆଜ, ରସୁଣ ଖାଉ ନ ଥିଲେ, ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ବି ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରୁଥିଲେ । ହେଲେ ସେମିତି ହୋଇ ନ ଥିଲା । ଏଥିରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ମହିଳା ଜଣକ 2013ରେ ପତି, ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଛାଡି ଏକୁଟିଆ ଘରୁ ପଳାଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସ୍ୱାମୀ କୋର୍ଟରେ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ପାଇ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ଏହାକୁ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥିଲେ ।
କ'ଣ କହିଲେ ଆଡଭୋକେଟ
ପୁରା ମାମଲା ବିଷୟରେ ଆଡଭୋକେଟ ଭୁନେଶ ରୁପେରା ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି, '2002ରେ ସେମାନେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । 2013 ଯାଏ ସେମାନେ ଏକାଠି ରହିଥିଲେ । ଇତି ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଳେବେଳେ ଛୋଟମୋଟ ଝଗଡା ହୁଏ । ପତ୍ନୀ ଅଲଗା ସଂପ୍ରଦାୟର ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ପିଆଜ, ରସୁଣ ଖାଉ ନ ଥିଲେ । ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ପରିବାରର ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଆଜ ରସୁଣ ନ ଖାଆନ୍ତୁ ।'
ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଛୋଟମୋଟ ଝଗଡା ଲାଗି ରହୁଥିଲା । ମତଭେଦ ବି ରହୁଥିଲା । ଏହି କାରଣରୁ 2013ରେ ପତ୍ନୀ ଘର ଛାଡି ପଳାଇଥିଲେ । ଏପରିକି ପୁଅକୁ ବି ସେ ଛାଡି ପଳାଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ପତି କୋର୍ଟରେ କ୍ରୁରତା ଆଧାରରେ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କ୍ରୁରତା ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ଆଧାରରେ ତଲାକକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥିଲେ ।'
ଆଡଭୋକେଟ ଭୁନେଶ ରୁପେରା କହିଛନ୍ତି, 'ଅବଶ୍ୟ ଏହା ପରେ ପତ୍ନୀ ଗୁଜରାଟ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅପିଲ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଫ୍ୟମିଲି କୋର୍ଟ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ତାହା ଠିକ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ହାଇକୋର୍ଟ ମହିଳାଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରି ଦେଇଥିଲେ । '
