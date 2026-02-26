ETV Bharat / bharat

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଭର୍ସନା ପରେ NCERTର କ୍ଷମାପ୍ରାର୍ଥନା, ସଂଶୋଧନ ହେବ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପୁସ୍ତକ

ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ପୁସ୍ତକରେ 'ନ୍ୟାୟିକ ଦୁର୍ନୀତି' ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ । NCERT କ୍ଷମାପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୁସ୍ତକକୁ ପୁନର୍ବାର ଲେଖାଯିବ ବୋଲି କହିଛି।

NCERT apologize for error in Class 8th textbook on Judicial corruption chapter
୮ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟି, ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି କ୍ଷୁବ୍ଧ, କ୍ଷମା ମାଗିଲା NCERT (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 26, 2026 at 10:09 AM IST

1 Min Read
Corruption In Judiciary Row ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏନସିଇଆରଟି (NCERT) ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି (CJI) ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ 'ନ୍ୟାୟପାଳିକାରେ ଦୁର୍ନୀତି' ସଂପର୍କିତ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ନେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଭର୍ସନା କରିଛନ୍ତି । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ତାଗିଦ ପରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ତାଲିମ ପରିଷଦ (NCERT) ବୁଧବାର ରାତିରେ କ୍ଷମାପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି । ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୁସ୍ତକକୁ ପୁନର୍ବାର ଲେଖାଯିବ ବୋଲି NCERT ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ୮ମ ଶ୍ରେଣୀର ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବିକ୍ରି ଓ ବିତରଣ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି ।

NCERT apologize for error in Class 8th textbook on Judicial corruption chapter
୮ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟି, ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି କ୍ଷୁବ୍ଧ, କ୍ଷମା ମାଗିଲା NCERT (ANI)

