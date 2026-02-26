ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଭର୍ସନା ପରେ NCERTର କ୍ଷମାପ୍ରାର୍ଥନା, ସଂଶୋଧନ ହେବ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପୁସ୍ତକ
ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ପୁସ୍ତକରେ 'ନ୍ୟାୟିକ ଦୁର୍ନୀତି' ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ । NCERT କ୍ଷମାପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୁସ୍ତକକୁ ପୁନର୍ବାର ଲେଖାଯିବ ବୋଲି କହିଛି।
Published : February 26, 2026 at 10:09 AM IST
Corruption In Judiciary Row ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏନସିଇଆରଟି (NCERT) ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି (CJI) ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ 'ନ୍ୟାୟପାଳିକାରେ ଦୁର୍ନୀତି' ସଂପର୍କିତ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ନେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଭର୍ସନା କରିଛନ୍ତି । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ତାଗିଦ ପରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ତାଲିମ ପରିଷଦ (NCERT) ବୁଧବାର ରାତିରେ କ୍ଷମାପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି । ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୁସ୍ତକକୁ ପୁନର୍ବାର ଲେଖାଯିବ ବୋଲି NCERT ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ୮ମ ଶ୍ରେଣୀର ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବିକ୍ରି ଓ ବିତରଣ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି ।
