ନଭେମ୍ବର 26 ରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ SIR ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବ କଂଗ୍ରେସ; ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଗୁଜରାଟରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ରାଲି !
ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜସ୍ଥାନର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସର ସଫଳତା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ।
Published : November 23, 2026 at 9:55 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାର୍ବଣ ଋତୁର ବିରତି ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଏସଆଇଆର ବିରୋଧରେ ସ୍ବର ଉଠାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ । ଭୋଟ ଚୋରି ବିରୋଧରେ କଂଗ୍ରେସ ପୁଣିଥରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ନଭେମ୍ବର 26 ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପଦଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର କରିଛି। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ଏସଆଇଆର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନାମ କଟାଯିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ହତ୍ୟା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ।
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଗୁଜରାଟରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ରାଲି ଯୋଜନା
ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କଂଗ୍ରେସ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବରରେ ବିଜେପି ଶାସିତ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଗୁଜରାଟରେ ରାଲି କରିବ। ଗତ ନଭେମ୍ବର 1 ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ରାଲି ପରେ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 12ରେ ଭୋପାଳ ଓ ଡିସେମ୍ବର 17ରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ସମାନ ଧରଣର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି । ଏଥିରେ ଲୋକସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଉଭୟ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ଯେ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ପାଇଁ ଏସଆଇଆର ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ଟିକିଏ ଧିମା ହୋଇଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବିଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଗତିକୁ ଆମେ ବୃଥା ଯିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ । ବିଶେଷକରି ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜସ୍ଥାନର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସର ସଫଳତା ପରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କରିବୁ ।
କଂଗ୍ରେସର ଏକ ବିଶେଷ ସୁତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ 2027 ଗୁଜୁରାଟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦଳ ଏକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ଫଳରେ ବିଜେପି ଶାସିତ ଏହି ରାଜ୍ୟକୁ ରାଲି ପାଇଁ ବଛାଯାଇଛି। ନଭେମ୍ବର 25 ରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସଆଇଆର ବିରୋଧୀ ପ୍ରତିବାଦରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଦଳ ସମଗ୍ର ଗୁଜରାଟ ୟୁନିଟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି।
ଗୁଜୁରାଟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଏଆଇସିସି ସମ୍ପାଦକ ରାମ କିଶନ ଓଝା କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 25ରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିବାଦ ପଦଯାତ୍ରା ପରେ ଏସଆଇଆର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ବାଦ ପଡିଥିବା ପ୍ରକୃତ ଭୋଟରଙ୍କୁ ପୁନଃ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବା ପାଇଁ ଦଳ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇବ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ବୁଥ ସ୍ତରରେ ଭୋଟ ରକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ କରିବୁ। ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ସମ୍ବିଧାନରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ କିପରି ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଓ ଫର୍ମ 6 ବ୍ୟବହାର କରି ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଭୋଟରଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ନାମ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ’’ ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଦଳ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟଭାଗ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଅଭିଯାନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଏକ ବିରୋଧୀ ରାଲି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି।
ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭୋଟ ଚୋରି ବିରୋଧରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ଓ କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯାନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଓ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ସିଇସିଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହ 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ରାହୁଲ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭୋଟର ତାଲିକା ଅନିୟମିତତା ମାମଲା, ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ନାମ କଟିଥିଲେ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ ଫର୍ମ 6, ହେବନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ: ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ