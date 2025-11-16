ETV Bharat / bharat

9 ରାଜ୍ୟ ଏବଂ 3 କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ପ୍ରଦେଶରେ SIR ରଣନୀତିର ସମାକ୍ଷା କରିବ କଂଗ୍ରେସ

SIRର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଛତିଶଗଡ, ଗୋଆ, ଗୁଜରାଟ, କେରଳ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ତାମିଲନାଡୁ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର, ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀରେ କରାଯିବ ।

By Amit Agnihotri

Published : November 16, 2025 at 8:16 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ହାରିବା ପରେ ଜାତୀୟ ଦଳ କଂଗ୍ରେସର ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି । ନଭେମ୍ବର 18 ତାରିଖରୁ 9ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ତିନୋଟି କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଇଣ୍ଟେନସିବ ରିଭିଜନ ବା SIR ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କରିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏହି ବିବାଦୀୟ ପ୍ରକ୍ରାୟାର ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଲାଗି AICC ପ୍ରଭାରୀ, ରାଜ୍ୟ ୟୁନିଟ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।

321 ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ 1,843 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ସାମିଲ ହେବ

ବିହାରରେ ପ୍ରାୟ 80 କୋଟି ଭୋଟରଙ୍କ ପରେ SIRର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି 9ଟି ରାଜ୍ୟ ଯଥା ଛତିଶଗଡ, ଗୋଆ, ଗୁଜରାଟ, କେରଳ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ତାମିଲନାଡୁ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ତିନାଟି କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଯଥା ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର, ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀରେ କରାଯିବ । ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 51 କୋଟି ଭୋଟର ସାମିଲ ହେବେ । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 321 ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ 1,843 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀକୁ ସାମିଲ କରାଯିବ।

SIR କାମ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବ ତାଲିମ

ଦଳୀୟ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, କଂଗ୍ରେସ ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟରେ SIR କାମ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ବୁଥ ସ୍ତରୀୟ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବାପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି । ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ କଂଗ୍ରେସ ବିବାଦୀୟ ହୋଇ ପଡିଥିଲା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନରେ ଇଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଶୋଚନୀୟ ଭାବେ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା । ବିହାରରେ SIRକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଇଣ଼୍ଡି ବ୍ଲକର ପରାଜୟର କାରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏଥି ପାଇଁ ଦଳକୁ 47 ଲକ୍ଷ ଭୋଟ ହରାଇଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।

ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ଏବେ ଏହାର ବୁଥ୍-ସ୍ତରୀୟ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବା ସହିତ SIR ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ଉପରେ ନଜର ରଖିବ ।

SIR ବିରୋଧରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ

ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ SIR ବିରୋଧରେ ଏକ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି । ଏପରିକି ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିବାଦୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଏକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମାସ ଶେଷରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ବଡ଼ ରାଲିର ଆୟୋଡନ କରାଯାଉଛି।


ଚିନ୍ତାରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ

ବିହାରରେ SIRକୁ ନେଇ ପରାଜୟର ମୁହଁ ଦେଖିବା ପରେ ଇଣ୍ଡି ବ୍ଲକକୁ ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କାଳେ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେବ ସେ ନେଇ ଆଗୁଆ ସଜାଗ ରହିଛି । ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟରେ 2026ରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବ । ଏହାପରେ 2027ରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଗୁଜରାଟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବ ।

ବିହାରର ଫଳାଫଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ- ତାମିଲନାଡୁ ଏଆଇସିସି ପ୍ରଭାରୀ


ତାମିଲନାଡୁର ଏଆଇସିସି ପ୍ରଭାରୀ ଗିରିଶ ଚୋଡଙ୍କର ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି, "ବିହାରର ଫଳାଫଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଆମର ପ୍ରାୟ 65 ପ୍ରତିଶତ ବୁଥରେ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ କରିଛୁ ଏବଂ ଏସଆଇଆର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ତାଲିମ ଦେବୁ। ଆମର ସହଯୋଗୀ ଦଳ, ଡିଏମକେ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହାର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ନଭେମ୍ବର 18 ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।"

କଂଗ୍ରେସ ତାମିଲନାଡୁରେ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ଦଳ ଡିଏମକେର ଏକ ସହଯୋଗୀ ଦଳ । କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଂଶ ନୁହେଁ । ଡିଏମକେ ପୂର୍ବରୁ ଏସଆଇଆର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଛି ଏବଂ ବୁଥ-ସ୍ତରୀୟ ଭୋଟର ତାଲିକା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦଶମ ଥର ପାଇଁ ଶପଥ ନେବେ ନୀତୀଶ: ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସଜ ହେଉଛି ଗାନ୍ଧି ମଇଦାନ, ଯୋଗଦେବେ ପିଏମ୍

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଲାଲୁଙ୍କ ପରିବାରରେ ଫାଟ: 'ମୋ ଉପରକୁ ଚପଲ ଉଠାଇଥିଲେ', ରୋହିଣୀଙ୍କ ପୁଣି ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ପୋଷ୍ଟ

