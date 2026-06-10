କେନ୍ଦ୍ର ନୀତି ବିରୋଧରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ କଂଗ୍ରେସ; ଆସନ୍ତାକାଲି ବସିବ ବଡ ବୈଠକ
ପ୍ରଭାରୀ ଅଜୟ କୁମାର ଲଲ୍ଲୁ ଇଟିଭିକୁ କହିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ମୋଦି ସରକାର ବିରୋଧରେ ରାଜପଥକୁ ଓହ୍ଲାଇ ସାରିଛି । ପ୍ରତିବାଦକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିବା ପାଇଁ ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ।
Published : June 10, 2026 at 7:49 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଂଗ୍ରେସ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ । ନିଟ୍ ଏବଂ ସିବିଏସଇ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ବିଭ୍ରାଟ, ଦରବୃଦ୍ଧି, ବେକାରୀ, ଭୋଟ୍ ଚୋରି ପରି ଏକାଧିକ ଘଟଣାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଏହି ଆନ୍ଦାଳନ କରାଯିବ । କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜ୍ଜୁନ ଖଡଗେ ଏବଂ ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଜୁନ 11ରେ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି (AICC)ର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ଏବଂ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତିମାନଙ୍କ ବୈଠକରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପରେଖ ଚୂଡାନ୍ତ କରାଯିବ ।
ଜୁନ 8ରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇଣ଼୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାନରରେ ଏକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ 25ଟି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ବୈଠକର କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହି ପୁରାତନ ଦଳର ଏକ ବଡ ବୈଠକ ବସିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ମେଣ୍ଟ ମିଳିତ ଭାବେ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାକୁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ।
କଂଗ୍ରେସ କହିଛି, ଯଦିଓ ଦଳର ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ନାସନାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ୟୁନିୟନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ (NSUI) ଏବଂ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ବିଗତ ସପ୍ତାହ ଗୁଡିକରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ନିଟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ, ସିବିଏସଇ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାରେ ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁ ହୋଇଥିବା ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଜେନ-ଜିର ସମର୍ଥନ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ଶାଖା ଗୁ଼ଡିକୁ ପୁନର୍ବାର ସକ୍ରିୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।
ଏ ନେଇ ଓଡିଶା ପ୍ରଭାରୀ ଅଜୟ କୁମାର ଲଲ୍ଲୁ ଇଟିଭିକୁ କହିଛନ୍ତି, 'ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ମିଳିତ ହେଉଛୁ । କଂଗ୍ରେସ ମୋଦି ସରକାର ବିରୋଧରେ ରାଜପଥକୁ ଓହ୍ଲାଇ ସାରିଛି । ପ୍ରତିବାଦକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିବା ପାଇଁ ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । କଂଗ୍ରେସ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏବଂ ସେ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାଉଛି । ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ଅନ୍ୟ ଦଳଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ । କାରଣ ସେମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଏକାଠି କାମ କରିବାକୁ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି ।'
ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ଜୁନ 10ରେ ଓ଼ଡିଶା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ବଲପୁରରେ ନିଟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ବିରୋଧରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବା ସହ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ।'
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ NEET-UG ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସିଧାସଳଖ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି, ପେପର ଲିକ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ CBSEର ତିନି-ଭାଷା ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ସ୍କୁଲ, ଅଭିଭାବକ ଓ ଶିକ୍ଷାବିତ ! ତେବେ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ବିବାଦ ?