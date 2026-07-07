ETV Bharat / bharat

ରାମ ମନ୍ଦିର ଅର୍ଥ ହେରଫେର୍ ମାମଲା: ଚମ୍ପତ ରାୟଙ୍କ ଠାରୁ 'ଦେବୀ ଅହଲ୍ୟା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର' ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ସୁମିତ୍ରା ମହାଜନଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରବକ୍ତା

ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର କେ.କେ ମିଶ୍ର ପୂର୍ବତନ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ସୁମିତ୍ରା ମହାଜନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଚମ୍ପତ ରାୟଙ୍କଠାରୁ ଦେବୀ ଅହଲ୍ୟା ପୁରସ୍କାର ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

Congress Spokesperson KK Mishra Demands return of Ahalya Bai national award from Champat rai
ରାମ ମନ୍ଦିର ଅର୍ଥ ହେରଫେର୍ ମାମଲା: ଚମ୍ପତ ରାୟଙ୍କ ଠାରୁ ଅହଲ୍ୟା ରାଷ୍ଟ୍ରିୟ ପୁରସ୍କାର ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ସୁମିତ୍ରା ମହାଜନଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରବକ୍ତା (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 7, 2026 at 7:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଇନ୍ଦୋର (ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ): ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ ଚୋରି ପାଇଁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ରାଜନୀତିରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଦିଗ୍‌ବିଜୟ ସିଂ, ଜିତୁ ପଟୱାରୀ ଲଗାତାର ଭାବେ ବିଜେପି ଓ RSSକୁ ଏନେଇ ଘେରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରବକ୍ତା କେ କେ ମିଶ୍ର ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରର ମହା ସଚିବ ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଇଥିବା ଚମ୍ପତ ରାୟଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି । ଚମ୍ପତ ରାୟଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା 'ଦେବୀ ଅହଲ୍ୟା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର' ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ କେ. କେ. ମିଶ୍ର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ଦେଢ ବର୍ଷ ତଳେ ମିଳିଥିଲା ପୁରସ୍କାର:
ଚମ୍ପତ ରାୟ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରର ମହା ସଚିବ ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ 'ଦେବୀ ଅହଲ୍ୟା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର' ଇନ୍ଦୋରର ଶ୍ରୀ ଅହିଲ୍ୟୋତ୍ସବ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ୧୩ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୫ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ପୁରସ୍କାର ସଂଘର ପ୍ରମୁଖ ଡଃ ମୋହନ ଭାଗବତଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ୍ ମାମଲାରେ ଚମ୍ପତ ରାୟଙ୍କ ନାମ ଆସିବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲାଗିପଡିଛି । କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରବକ୍ତା କେ. କେ. ମିଶ୍ରା ପୂର୍ବ ଲୋକସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁମିତ୍ରା ମହାଜନଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିବା ସହିତ ଟ୍ବିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, 'ଆଜି ଜାତୀୟ ଦେବୀ ଅହଲ୍ୟା ସମ୍ମାନର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆଜି ସଂକଟରେ।'

ସମ୍ମାନ ଉପରେ ପୁନର୍ବିଚାର:
କେ. କେ. ମିଶ୍ରା କହିଛନ୍ତି, "ଦେବୀ ଅହଲ୍ୟା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ଚମ୍ପତ ରାୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା, ଜମି କାରବାର ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଦାନ ଏବଂ ଅବଦାନ ବାକ୍ସର ଭୁଲ ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଅଭିଯୋଗ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମ୍ମାନର ପୁନର୍ବିଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ମନେ ହେଉଛି ।"

ଏହି ମାମଲାରେ ନଗର ପ୍ରଶାସନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୈଳାଶ ବିଜୟବର୍ଗୀୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ଏହି ମାମଲାରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ । ଏହା ଅଦରକାରୀ କଥା ଅଟେ । ମୋତେ ଏସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ଉଚିତ ମନେ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବ ଲୋକସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁମିତ୍ରା ମହାଜନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋତେ କେ.କେ. ମିଶ୍ରାଙ୍କ ପତ୍ର ମିଳିନାହିଁ । ତାଙ୍କ ପତ୍ର ମିଳିବା ପରେ ଏହାକୁ ପଢିବା ପରେ ହିଁ ମୁଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବି ।

ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅବସରରେ ଚମ୍ପତ ରାୟ ଏହା କହିଥିଲେ...
ଚମ୍ପତ ରାୟ 'ଦେବୀ ଅହଲ୍ୟା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର' ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅବସରରେ କହିଥିଲେ, "ଅଯୋଧ୍ୟା, ମଥୁରା ଏବଂ କାଶୀର ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି । କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଦାଉ ଦୟାଲ ୧୯୮୩ ମସିହାରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ । ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହେଲା । ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 75ଥର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି । ଏହି ପୁରସ୍କାର ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲେ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ହେରଫେର ମାମଲା: PMଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେ ଭେନୁଗୋପାଳ

ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ହେରଫେର ମାମଲା: ଭୂମିକାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲା ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା, SBIର ଅନୁରୋଧରେ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିବା ଦାବି

TAGGED:

DEMAND REVOKE AWARD CHAMPAT RAI
AYODHYA TEMPLE THEFT CASE
DEVI AHILYA NATIONAL AWARD
ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ହେରଫେର ମାମଲା
KK MISHRA LETTER SUMITRA MAHAJAN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.