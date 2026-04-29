ଏସସିଓ ବୈଠକରେ ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଜୟରାମଙ୍କ ସମାଲୋଚନା; ଦେଶ ବିରୋଧୀ ବୋଲି କହିଲା କଂଗ୍ରେସ
'2020 ଜୁନ 19ରେ ଚୀନକୁ କ୍ଲିନ ଚିଟ ଦିଆଯିବା ଯେତିକି ଦେଶବିରୋଧୀ ଥିଲା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବୟାନ ସେତିକି ଦେଶ ବିରୋଧୀ ଥିଲା ।'
Published : April 29, 2026 at 5:44 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କିର୍ଗିଜିିସ୍ଥାନ ବିସ୍କେକଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଦେଇଥିବା ବକ୍ତବ୍ୟକୁ କଡା ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଯୋଗାଯୋଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କଂଗ୍ରେସ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଜୟରାମ ରମେଶ । ରାଜନାଥ ସିଂହ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ କ୍ଲିନ ଚିଟ୍ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ସହ ଏପରି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଶ ବିରୋଧୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜୟରାମ ରମେଶ ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାୟଫର୍ମ Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ରମେଶ କହିଛନ୍ତି, ଗତାକାଲି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବିସ୍କେକରେ ଭାଷଣ ଦେବା ସମୟରେ ଏପରି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ପାକିସ୍ତାନକୁ କ୍ଲିନ ଚିଟ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଜୟରାମ ରମେଶ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, 'ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ନୁହେଁ କି ? ଭାରତକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିିବା ପରି ଆତଙ୍କବାଦୀ କ୍ୟାମ୍ପ ପାକିସ୍ତାନରେ ନାହିଁ କି ? ମୁମ୍ବାଇ ଓ ପହଲଗାଁଓରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦ ଆକ୍ରମଣ କଣ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା କରା ଯାଇ ନ ଥିଲା କି ?'
'ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି'
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିିଛନ୍ତି ଯେ, 'ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୋଦିଙ୍କର ଆମେରିକା ପ୍ରତି ତୁଷ୍ଟିକରଣ ଏବଂ ଚୀନ ପ୍ରତି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି ।'
କଂଗ୍ରେସ ନେତା କହିଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆମେରିକା ପ୍ରତି ତୁଷ୍ଟିକରଣ ଏବଂ ଚୀନ ପ୍ରତି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ନୀତିର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, '2020 ଜୁନ 19ରେ ଚୀନକୁ କ୍ଲିନ ଚିଟ ଦିଆଯିବା ଯେତିକି ଦେଶବିରୋଧୀ ଥିଲା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବୟାନ ସେତିକି ଦେଶ ବିରୋଧୀ ଥିଲା ।'
ସୂଚନା ଥାଉ କି, ମଙ୍ଗଳବାର ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ (SCO)ର ବୈଠକରେ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଦେଇଥିବା ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ, 'ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରାୟୋଜିତ ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଏହି ବିପଦର ମୁକାବିଲା କରିବାରେ "ଦ୍ୱୈତ ମାନଦଣ୍ଡ" ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ।' ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ‘ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରାୟୋଜିତ ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଏହା ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ ।’ ହେଲେ ସେ ଏଠି ସିଧାସଳଖ ପାକିସ୍ତାନର ନାମ ନେଇ ନଥିଲେ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 'ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଆଶା ଆଉ ନାହିଁ, ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହିଁ ଏକ ମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ': ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିବାଦ: ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲା କଂଗ୍ରେସ; PESA, FRA ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗ