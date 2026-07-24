'ଏକପାଖିଆ ମନ କି ବାତ': ପେପର ଲିକ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୋଦିଙ୍କ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାକୁ କଂଗ୍ରେସର କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା
ସଂସଦରେ ବିବୃତ୍ତି ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା କାହିଁକି ବୋଲି PMଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା କଂଗ୍ରେସ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ, ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଓ କ୍ଷମାପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଦାବି
Published : July 24, 2026 at 3:04 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଂସଦ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିଥିବାବେଳେ ପେପର ଲିକ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସଂସଦ ଭିତରେ ବିବୃତ୍ତି ଦେବା ଉଚିତ୍, ବାହାରେ ଏକପାଖିଆ 'ମନ କି ବାତ' କରିବା ନୁହେଁ ବୋଲି ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର) କଂଗ୍ରେସ କହିଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ, "ଅସ୍ଥିର ଓ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ" ଦେଖାଯାଉଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଷରେ ପେପର ଲିକ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜର ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗି ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ବଳପ୍ରୟୋଗର ଉଲ୍ଲେଖ ନ କରିବା ତାଙ୍କର ଜବାବଦେହି ପ୍ରତି ଅନାଗ୍ରହକୁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି।
କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର) ସକାଳୁ 'X'ରେ ରାହୁଲ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୋଦି ଜୀ, ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଦୟନୀୟ ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିମତାକୁ ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
Mr. Modi, our students are demanding Dharmendra Pradhan’s resignation.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 23, 2026
Don’t insult their intelligence with this pathetic midnight video.
1. Sack Pradhan.
2. Punish those who beat students.
3. Apologise https://t.co/7SLB6pQqZx
1. ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ
2. ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପିଟିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ
3. ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ; ଗତକାଲି(ଗୁରୁବାର) ରାତିରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ଏକ ବିଲ୍ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ସଂସଦରେ ଆଗତ କରାଯିବ। ଶୁକ୍ରବାର କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବୈଠକରେ ଏହି ବିଲ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାବଧାନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇ ଏହାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ସଂସଦକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ବର୍ଖାସ୍ତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଲାଠିଚାର୍ଜ ଓ ପେଲେଟ୍ ଗନ୍ ବ୍ୟବହାରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ। ତା'ପରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।"
जब संसद चल रही होती है तो प्रधानमंत्री को संसद के पटल पर Statement देना होता है, देर रात एक वीडियो बनाकर, संसद के बाहर एकतरफ़ा “मन की बात” नहीं करनी होती !! @narendramodi जी,— Mallikarjun Kharge (@kharge) July 24, 2026
आज संसद में आने से पहले, धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त कर के आइएगा। पहले छात्रों से माफ़ी माँगिए और…
ଖଡ଼ଗେ 'X'ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି, "ସଂସଦ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିଥିବାବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସଂସଦ ଭିତରେ ବିବୃତ୍ତି ଦେବା। ସଂସଦ ବାହାରେ ଏକପାଖିଆ 'ମନ କି ବାତ' କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।"
କଂଗ୍ରେସ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଜୟରାମ ରମେଶ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେ "ଆଇ-ୱାଶ" କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ପଷ୍ଟ। "ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପିଟିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ।"
ଏଥିସହ ରମେଶ କହିଛନ୍ତି, "ଦୁଇ ମାସ ଧରି ନୀରବ ରହିବା ପରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଅସ୍ଥିର ଓ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ପେପର ଲିକ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି।" ସେ କହିଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ମୋଦି ସରକାର ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି NEET-UG 2026 ପରୀକ୍ଷାରେ ପେପର ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଆସୁଥିଲେ। ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜାଣିଶୁଣି "ଲିକ୍" ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିନଥିଲେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସଂସଦୀୟ ସ୍ଥାୟୀ କମିଟି ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ପେପର ଲିକ୍ ହୋଇନଥିବା ଦାବି କରିଥିଲା।
ରମେଶଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ଦୁଇ ମାସ ଧରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତୀବ୍ର କ୍ଷୋଭ ହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଉ ମୋଦି ସରକାର ଉପରେ ଭରସା କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସରକାର ସବୁବେଳେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ନିଜର ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛି। ସେ ଏହା ବି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, 2024ର NEET-UG ପରୀକ୍ଷାରେ କେତେକ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଟପ୍ପର ବାହାରିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାର ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତାର ପ୍ରମାଣକୁ ଚାପି ଦେଇଥିଲା। ପରେ ସରକାର ହଜାରିବାଗରେ NEET ପରୀକ୍ଷାରେ "ଚୟନାତ୍ମକ ପେପର ଲିକ୍" ହୋଇଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟର ସମ୍ମୁଖୀନ କରାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ସଞ୍ଜୀବ ମୁଖିଆଙ୍କୁ ଏହି ପେପର ଲିକ୍ର ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ରଧର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା, ଏବେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଏଥିସହ ରମେଶ କହିଛନ୍ତି, 2024ରେ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା UGC-NET ପରୀକ୍ଷାରେ ପେପର ଲିକ୍ ହୋଇନଥିବା ଦର୍ଶାଇ ସିବିଆଇ କ୍ଲୋଜର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର କୌଣସି କାରଣ ଦର୍ଶାଇନାହିଁ। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, "ଏହି ସଙ୍କଟ କେବଳ ଧୀର ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ ସିବିଆଇର ଦୁର୍ବଳ ତଦନ୍ତ ଓ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଅସାଧୁ ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ ଏହା ପାଇଁ ଦାୟୀ।"
ଶେଷରେ ରମେଶ କହିଛନ୍ତି, "ଗତ 20 ଜୁଲାଇରେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସର ବଳପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ କହିନାହାନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର ଜବାବଦେହିତା ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ଅଭାବକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି।