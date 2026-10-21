‘ଭୋଟ୍ ବଞ୍ଚାଅ, ଦେଶ ବଞ୍ଚାଅ’: ନଭେମ୍ବର ୧ରେ SIR ବିରୋଧରେ INDIA ମେଣ୍ଟର ମହାସମାବେଶ, କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରସ୍ତୁତି
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଓ ହରିୟାଣାକୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ କର୍ମୀ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ଦଳର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ;ଦିଲ୍ଲୀର ରାମଲୀଳା ମୈଦାନରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର। ଅମିତ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
Published : October 21, 2026 at 8:29 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR) ବିରୋଧରେ ନଭେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀର ରାମଲୀଳା ମୈଦାନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଓ ହରିୟାଣାର କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନ ସହ ଦଳ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରୁଛି। ଏହି ଦୁଇ ରାଜ୍ୟକୁ ସମାବେଶରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
କଂଗ୍ରେସ ଏହି ମହାସମାବେଶ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛି। ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ INDIAର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶୀଦାର ଭାବେ କଂଗ୍ରେସ ନିକଟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ରାଜରାସ୍ତାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲା। ଏହାପରଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। INDIA ମେଣ୍ଟର ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନଭେମ୍ବର ୧ର ସମାବେଶରେ ନିଜ ନିଜ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବେ ବୋଲି ଦଳୀୟ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି।
କଂଗ୍ରେସର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ନଭେମ୍ବର ୧ର ମହାସମାବେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି (AICC)ର ସଂଗଠନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କେ.ସି. ବେଣୁଗୋପାଳ ଅକ୍ଟୋବର ୨୩ରେ ହରିୟାଣା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିବେ। ଅତୀତରେ ଏପରି ସମାବେଶ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବାରେ ହରିୟାଣା କଂଗ୍ରେସର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଆସିଛି। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଦଳ ନିଜର ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରଖିବ ବୋଲି ଦଳୀୟ ନେତାମାନେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ହରିୟାଣା ପାଇଁ AICC ସଚିବ ତଥା ପ୍ରଭାରୀ ଥିବା ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାଘେଲ ETV Bharatକୁ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅକ୍ଟୋବର ୨୩ରେ ଏକ ବୈଠକ ହେବ। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ବିଧାୟକ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକମାନେ ଯୋଗଦେବେ। ଆମେ ରାଜ୍ୟରେ ‘ଭୋଟ୍ ବଞ୍ଚାଅ, ଦେଶ ବଞ୍ଚାଅ’ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଭୋଟ୍ ଚୋରିର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ଲୋକଙ୍କୁ ସମାବେଶରେ ସାମିଲ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହରିୟାଣା କଂଗ୍ରେସ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନିଭାଇ ଆସିଛି। ନଭେମ୍ବର ୧ର ସମାବେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେହି ଭୂମିକା ନିଭାଇବୁ। ସେଦିନ ରାମଲୀଳା ମୈଦାନ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ରେ ଭରିଯିବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା।”
ଦିଲ୍ଲୀକୁ ସଡ଼କ ପଥରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିବା ସହଜ ହେଉଥିବାରୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଓ ହରିୟାଣାର କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନ ଏହି ସମାବେଶକୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପଠାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀର ଏହି ସମାବେଶ ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାଜଧାନୀରେ ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା (LoP) ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା SIR ବିରୋଧୀ ପ୍ରତିବାଦରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ।
ବୁଧବାର ଦିନ AICC ପ୍ରଭାରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାଲ ଗୌତମଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ନଭେମ୍ବର ୧ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛି।
ଗୌତମ ETV Bharatକୁ କହିଛନ୍ତି, “ଦିଲ୍ଲୀରେ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରୁ ଏକ ବଡ଼ ଦଳ ଯୋଗଦେଇଥିଲା। ନଭେମ୍ବର ୧ର ମହାସମାବେଶ ପାଇଁ ଆମେ ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବୁ। ଏହି ସମାବେଶ SIR ବିରୋଧରେ INDIA ମେଣ୍ଟର ଏକତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବ। କଂଗ୍ରେସର ବିଚାରଧାରା, ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟାପକ ଜନସମ୍ପର୍କ ଓ ଲୋକଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବୁ।”
AICCର ଏହି ପଦାଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନିଜ ନାମ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିବରଣୀ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ତାଲିକାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଗଲେ ତୁରନ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦଳ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି।
କଂଗ୍ରେସର ରାଜସ୍ଥାନ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଏହି ମହାସମାବେଶକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ପଠାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସର ଏକ ମଜବୁତ ସଂଗଠନ ରହିଥିବାରୁ ଏହି ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ଦଳୀୟ ସୂତ୍ର କହିଛନ୍ତି।
ରାଜସ୍ଥାନ ପାଇଁ AICC ସଚିବ ତଥା ପ୍ରଭାରୀ ଋତ୍ୱିକ ମାକୱାନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିକଟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ରାଜ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନଭେମ୍ବର ୧ରେ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ନିଆଯିବ।
ମାକୱାନା ETV Bharatକୁ କହିଛନ୍ତି, “ଏହା କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ନିକଟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମର କିଛି ନେତା ଯୋଗଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକ ରହିବ। ନଭେମ୍ବର ୧ର ସମାବେଶକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ସହ ଏକ ବୈଠକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗୁଜରାଟ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସମେତ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏହି ସମାବେଶ ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅବଦାନ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି।”
ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ରାଜସ୍ଥାନ କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟର ଯୁବ ନେତ୍ରୀ ଋତୁ ବାରାଲାଙ୍କ ସହ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା SIR ବିରୋଧୀ ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଘଟଣାରେ FIR ରୁଜୁ କରିବା ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସ ‘କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି’ (Cockroach Janta Party)ର ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ଦଳର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବାଦ ଗୋଟିଏ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅଂଶ।
ମାକୱାନା କହିଛନ୍ତି, “ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକତାର ଭାବନାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ।”