ETV Bharat / bharat

ଗାନ୍ଧୀ ବେଶରେ ରାମଲୀଳା ମୈଦାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସନ୍ଦୀପ ଆହିର; କହିଲେ, ବୋକାରୀ ଓ ଭୋଟ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜାରି ରହିବ ଲଢେଇ

ତାଙ୍କର ଏହି ବେଶ ଧାରଣ ପଛରେ କେବଳ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ସନ୍ଦେଶ ନାହିଁ, ବରଂ ସାଂପ୍ରତିକ  ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିଜର ମତ ରଖିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି ।

Sandeep Ahir from Gujarat arrives at Ramlila Maidan dressed as Gandhi
ଗାନ୍ଧୀ ବେଶରେ ରାମଲିଲା ମଇଦାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଗୁଜୁରାଟର ସନ୍ଦୀପ ଅହିର (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 1, 2026 at 4:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ରାମଲୀଳା ମୈଦାନର ରବିବାର ଆୟୋଜିତ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକର ମହାରାଲିରେ ସାରା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତକ ଦଳର ନେତା ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ଗୁଜରାଟର କଚ୍ଛରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସନ୍ଦୀପ ଆହିର । ସନ୍ଦୀପ ଏକ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ଦାଜରେ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି । ସନ୍ଦୀପ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବେଶ ଧାରଣ କରି ରାଲିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଏହି ବେଶ ଧାରଣ ପଛରେ କେବଳ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ସନ୍ଦେଶ ନାହିଁ, ବରଂ ସାଂପ୍ରତିକ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିଜର ମତ ରଖିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶରେ ବେରୋଜଗାରୀ, ଭୋଟ ଚୋରି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ପରି ମୌଳିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ସ୍ୱର ଉଠାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ସନ୍ଦୀପ ନିଜକୁ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଭଗତ ସିଂଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ବୋଲି କହନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ଲଢେଇରେ ଅହିଂସା ଏବଂ ଜନସଚେତନତା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ।

କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସନ୍ଦୀପ, ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବଦଳାଇଥାନ୍ତି ରୂପ

Sandeep Ahir from Gujarat arrives at Ramlila Maidan dressed as Gandhi
ଗୁଜୁରାଟର କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସନ୍ଦୀପ ଅହିର (ETV Bharat)

ଗୁଜରାଟ କଚ୍ଛରୁ ଆସିଥିବା ସନ୍ଦୀପ ଆହିର କହିଛନ୍ତି, ସେ କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସହ ଦଳର ପଦାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି । ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହ ଜନହିତ ସହ ଜଡିତ ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି । ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟାୟ, ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କିମ୍ବା କୌଣସି ଭୁଲ କାମ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ ସେତେବେଳେ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଗକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ।

ସନ୍ଦୀପ କହନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କେତେବେଳେ ସେ ଭଗତ ସିଂହ ତ କେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଆସିଥାନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ଲୋକଙ୍କ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ଏପରି ବେଶ ଧାରଣ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ।

ସତ୍ୟର ଲଢେଇ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କଠାରୁ ବଡ ଶକ୍ତି କିଛି ନାହିଁ

ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ରୂପ ଧାରଣ କରିବାର କାରଣ ପଚାରିବାରୁ ସନ୍ଦୀପ ଆହିର କହିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତଥା ଅସତ୍ୟ ବିରୋଧରେ ଲଢିବାପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀ ଏକ ବଡ ଶକ୍ତି ଅଟନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଚାରଧାରା କେବଳ ଭାରତରେ ସୀମିତ ନାହିଁ ବରଂ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ଲଢିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ । ଏପରି ସମୟରେ ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରର ସରକାର ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗାନ୍ଧିବାଦୀ ବିଚାରଧାରା ଜରିଆରେ ନିଜର ମତ ରଖା ଯାଇପାରେ । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା କେବଳ ଇତିହାସର ବହି ଭିତରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହାକୁ ଆଜିର ସାମାଜିକ ତଥା ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ସେତେବେଳେ ଗୋରା ଇଂରେଜ ଥିଲେ, ଏବେ କଳା ଇଂରେଜଙ୍କ ସହ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡୁଛି

ଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବ୍ରିିଟିଶ ଯୁଗ ସହ ତୁଳନା କରି ସନ୍ଦୀପ କହିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳ ଦେଶରେ ଧଳା ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ । ଏବେ ଦେଶରେ ସମାନ ମାନସିକତା ଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ସେ 'କଳା ବ୍ରିଟିଶ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଶ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନ ଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ INDIA Bloc Rally: ଅପରାହ୍ନରେ କନଟ୍ ପ୍ଲେସ୍‌ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପଦଯାତ୍ରା, SIR ବିରୋଧରେ ହଙ୍ଗାମା କରିବେ ବିରୋଧୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଦିଲ୍ଲୀରେ 'ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚାଅ' ପ୍ରତିବାଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରା: ECI ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲା ପୋଲିସ

TAGGED:

RAMLILA MAIDAN RALLY
SPL ATTRACTION OF RM LEELA RALLY
SANDEEP AHIR IN GANDHI JI GET UP
ରାମଲୀଳା ମୈଦାନର ମହାରାଲି
ରାମଲୀଳା ମୈଦାନରେ ଇଣ୍ଡିମେଣ୍ଟ ମହାରାଲି

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.