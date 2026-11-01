ଗାନ୍ଧୀ ବେଶରେ ରାମଲୀଳା ମୈଦାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସନ୍ଦୀପ ଆହିର; କହିଲେ, ବୋକାରୀ ଓ ଭୋଟ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜାରି ରହିବ ଲଢେଇ

ଗାନ୍ଧୀ ବେଶରେ ରାମଲୀଳା ମୈଦାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସନ୍ଦୀପ ଆହିର; କହିଲେ, ବୋକାରୀ ଓ ଭୋଟ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜାରି ରହିବ ଲଢେଇ
ତାଙ୍କର ଏହି ବେଶ ଧାରଣ ପଛରେ କେବଳ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ସନ୍ଦେଶ ନାହିଁ, ବରଂ ସାଂପ୍ରତିକ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିଜର ମତ ରଖିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି ।
Published : November 1, 2026 at 4:50 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ରାମଲୀଳା ମୈଦାନର ରବିବାର ଆୟୋଜିତ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକର ମହାରାଲିରେ ସାରା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତକ ଦଳର ନେତା ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ଗୁଜରାଟର କଚ୍ଛରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସନ୍ଦୀପ ଆହିର । ସନ୍ଦୀପ ଏକ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ଦାଜରେ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି । ସନ୍ଦୀପ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବେଶ ଧାରଣ କରି ରାଲିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଏହି ବେଶ ଧାରଣ ପଛରେ କେବଳ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ସନ୍ଦେଶ ନାହିଁ, ବରଂ ସାଂପ୍ରତିକ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିଜର ମତ ରଖିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶରେ ବେରୋଜଗାରୀ, ଭୋଟ ଚୋରି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ପରି ମୌଳିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ସ୍ୱର ଉଠାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ସନ୍ଦୀପ ନିଜକୁ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଭଗତ ସିଂଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ବୋଲି କହନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ଲଢେଇରେ ଅହିଂସା ଏବଂ ଜନସଚେତନତା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ।
କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସନ୍ଦୀପ, ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବଦଳାଇଥାନ୍ତି ରୂପ
ଗୁଜରାଟ କଚ୍ଛରୁ ଆସିଥିବା ସନ୍ଦୀପ ଆହିର କହିଛନ୍ତି, ସେ କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସହ ଦଳର ପଦାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି । ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହ ଜନହିତ ସହ ଜଡିତ ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି । ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟାୟ, ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କିମ୍ବା କୌଣସି ଭୁଲ କାମ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ ସେତେବେଳେ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଗକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ।
ସନ୍ଦୀପ କହନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କେତେବେଳେ ସେ ଭଗତ ସିଂହ ତ କେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଆସିଥାନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ଲୋକଙ୍କ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ଏପରି ବେଶ ଧାରଣ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ।
ସତ୍ୟର ଲଢେଇ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କଠାରୁ ବଡ ଶକ୍ତି କିଛି ନାହିଁ
ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ରୂପ ଧାରଣ କରିବାର କାରଣ ପଚାରିବାରୁ ସନ୍ଦୀପ ଆହିର କହିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତଥା ଅସତ୍ୟ ବିରୋଧରେ ଲଢିବାପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀ ଏକ ବଡ ଶକ୍ତି ଅଟନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଚାରଧାରା କେବଳ ଭାରତରେ ସୀମିତ ନାହିଁ ବରଂ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ଲଢିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ । ଏପରି ସମୟରେ ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରର ସରକାର ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗାନ୍ଧିବାଦୀ ବିଚାରଧାରା ଜରିଆରେ ନିଜର ମତ ରଖା ଯାଇପାରେ । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା କେବଳ ଇତିହାସର ବହି ଭିତରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହାକୁ ଆଜିର ସାମାଜିକ ତଥା ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ସେତେବେଳେ ଗୋରା ଇଂରେଜ ଥିଲେ, ଏବେ କଳା ଇଂରେଜଙ୍କ ସହ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡୁଛି
ଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବ୍ରିିଟିଶ ଯୁଗ ସହ ତୁଳନା କରି ସନ୍ଦୀପ କହିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳ ଦେଶରେ ଧଳା ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ । ଏବେ ଦେଶରେ ସମାନ ମାନସିକତା ଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ସେ 'କଳା ବ୍ରିଟିଶ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଶ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନ ଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ INDIA Bloc Rally: ଅପରାହ୍ନରେ କନଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପଦଯାତ୍ରା, SIR ବିରୋଧରେ ହଙ୍ଗାମା କରିବେ ବିରୋଧୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଦିଲ୍ଲୀରେ 'ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚାଅ' ପ୍ରତିବାଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରା: ECI ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲା ପୋଲିସ