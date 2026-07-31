‘ତୁମେ ଭାରତର ଅତୀତ’: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ । କହିଲେ ଆପଣ Gen-Zଙ୍କୁ ଧମକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ।
Published : July 31, 2026 at 1:44 PM IST
Rahul Gandhi ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: NEET ପେପର ଲିକ୍ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଲଗାତାର କେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ବୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି । ଆଜି ପୁଣିଥରେ ଉଭୟ ନେତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ । 'Gen-Z'ଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଧମକ ଦେଉଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ:
NEET ପେପର ଲିକ୍ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ରହିଛି । ଆଜି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଅମିତ ଶାହ- ଆପଣ 'Gen-Z'ଙ୍କୁ ନୀରବ ରହିବାକୁ ଧମକ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ପ୍ରଥମେ, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଉ ଏବେ, ଆପଣ FIR ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ଆପଣମାନେ ଭାରତର ଅତୀତ । ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି ଆପଣ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ।"
PM Modi and Amit Shah - you cannot threaten Gen Z into silence.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 31, 2026
First you broke their bones. Now you are filing FIRs and taking down their accounts.
You are India’s past. Be careful about how you treat India’s future.
ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ହାଇ-ପାୱାର କମିଟି ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ ରାହୁଲ:
ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର), କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଛାତ୍ର ପ୍ରତିବାଦ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ହାଇ-ପାୱାର କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ । ଜୁଲାଇ 20 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥିତ ବଳ ପ୍ରୟୋଗର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଥିଲେ ।
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ଭିଡିଓରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ଭିଡିଓ କ୍ଲିପରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ, ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମୟରେ ସିଭିଲ ଡ୍ରେସରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାରତୀୟ ପତାକା ଧରିଥିବା ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କୁ ଜୋରଜବରଦସ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି ।
ପେପର ଲିକ୍ ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା:
ଗୁରୁବାର ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ, ପେପର ଲିକ୍ ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଉଭୟରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ଜରୁରୀ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଖେଳୁଥିବା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରତି କୌଣସି ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ ନାହିଁ ।
ସଂସଦରେ ଆଣ୍ଟି-ପେପର ଲିକ୍ ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଏକ ବିଲ୍ ଗୃହୀତ ହେବା ପରେ, ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ କେବଳ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଲଟିଛି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, "କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପେପର ଲିକ୍ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହି ବିପଦ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେଉଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଛି । ତେଣୁ, ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ।"