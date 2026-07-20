ETV Bharat / bharat

'ଭାରତ ଇତିହାସରେ ମୋଦି 'ସବୁଠାରୁ ଯୁବ ବିରୋଧୀ' ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ': ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ

ପେପର ଲିକ୍ ବିରୋଧରେ ହଜାର ହଜାର ସିଜେପି ସମର୍ଥକଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ନିକଟରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିବା ପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସିଛି ।

Congress leader Rahul Gandhi
କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 20, 2026 at 8:36 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: NEET ପେପର ଲିକ୍‌ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୁଣିଥରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଇତିହାସର "ସବୁଠାରୁ ଯୁବ ବିରୋଧୀ" ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି ରାହୁଲ । ସରକାର କେବଳ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ବିଫଳ କରୁନାହିଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେପର ଲିକ୍ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା CJP ସମର୍ଥକ ଉପରେ ପୋଲିସର ବଳ ପ୍ରୟୋଗକୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ।

ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପେପର ଲିକ୍ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ହଜାର ହଜାର କକ୍ରୋଚ୍‌ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP) ସମର୍ଥକ ସଂସଦ ଆଡକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସଂସଦ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ନିକଟରେ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିଥିଲା । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସମେତ CJP ସମର୍ଥକମାନେ ସଂସଦ ଆଡକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ।

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ Xରେ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଭାରତର ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଯୁବ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ସେ ଏତେ ଯୁବ ବିରୋଧୀ ଯେ, ସେ ଜଣେ ବିଫଳ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ।"

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "152ଟି ପେପର ଲିକ୍ ହୋଇଛି । 7.5 କୋଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି । ଜଣେ ହେଲେ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇନାହିଁ । କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି? କଠିନ ପରିଶ୍ରମୀ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ । ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାନ୍ତି, ଜବାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଠିଚାର୍ଜ ଏବଂ ଅଟକ ରଖାଯାଉଛି । ଯେଉଁ ଅପରାଧୀମାନେ ପେପର ଲିକ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି - ଏବଂ ବୈଧ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଟାଣି ଟାଣି ନିଆଯାଉଛି, ମାଡ଼ ଦିଆଯାଉଛି ।"

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭିଡିଓରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସରକାର କେବଳ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ବିଫଳ କରୁନାହିଁ - ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅମାନେ ଅପରାଧୀ ନୁହଁନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଯଥାର୍ଥ । ପୋଲିସ ଯାହା କରିଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିନ୍ଦନୀୟ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ବିଫଳତା ପାଇଁ ଇସ୍ତଫା ବି ଦିଅନ୍ତୁ : ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ

TAGGED:

CJP PROTEST
LATHI CHARGE CJP PROTESTORS
DHARMENDRA PRADHAN RESIGNATION
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ
RAHUL GANDHI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.