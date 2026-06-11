କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିରୋଧରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ କଂଗ୍ରେସ, ଜୁନ୍ ୨୮ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା !
CBSE ଓ NEET ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା, ବେରୋଜଗାରି ଓ ଦରବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ତିନି ମାସ ଧରି ସାରା ଦେଶରେ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇବ କଂଗ୍ରେସ।
Published : June 11, 2026 at 7:56 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା "ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ" ଏବଂ ଏକାଧିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଘଟିଥିବା ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିରୋଧରେ କଂଗ୍ରେସ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବ ବୋଲି ଆଜି(ଗୁରୁବାର) ଘୋଷଣା କରିଛି। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ତିନି ମାସ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଅଭିଯାନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଜୁନ୍ ୨୮ ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। କଂଗ୍ରେସ ଆହୁରି କହିଛି ଯେ, CBSE ଏବଂ NEET ପରୀକ୍ଷାରେ ଘଟିଥିବା ଅନିୟମିତତା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି। ଜାତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତର ସହିତ ବ୍ଲକ୍ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ।
ଦିଲ୍ଲୀର ଇନ୍ଦିରା ଭବନରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା ଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବୈଠକରେ ଲୋକସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି (AICC)ର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକମାନେ, ପ୍ରଭାରୀମାନେ ଏବଂ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି (PCC) ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ତାର ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ ଦୁଇରୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିସ୍ତୃତ ରୂପରେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦଳୀୟ ସାଂସଦ ଜୟରାମ ରମେଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆନ୍ଦୋଳନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଏହି ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଘୋଷଣା କରାଯିବ।
କଂଗ୍ରେସର ସଂଗଠନ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କେ.ସି. ଭେଣୁଗୋପାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବୈଠକରେ ଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଦେଶ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଭେଣୁଗୋପାଳ ଓ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜୟରାମ ରମେଶ ମିଳିତ ଭାବେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, “ଆଜି ଆମେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ପ୍ରଭାରୀ ଓ PCC ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରାୟ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଧରି ବୈଠକ କରିଛୁ। ଏଥିରେ ଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି।”
ଭେଣୁଗୋପାଳ କହିଛନ୍ତି, “ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ LPG ଦର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଲୋକମାନେ ଭୟଙ୍କର ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଦେଶରେ ବେରୋଜଗାରି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। MSME କ୍ଷେତ୍ର ପୂରାପୁରି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। ଯୁବପିଢ଼ି ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ।”
ଭେଣୁଗୋପାଳ ଏହା ବି କହିଛନ୍ତି, “NEET ଓ CBSE ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ସରକାର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ। ଆମେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିବୁ ?”
ଏଥିସହ ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଠାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଯିବ, ସେମାନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବୁଝିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବ। କେବଳ ପାରମ୍ପରିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଭାଗ କରିବୁ ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ସ୍ୱରକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ।”
କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଛି ଯେ, ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେଉଁଠାରେ “ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ” ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି।