ଟିଭିକେକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ କଂଗ୍ରେସ, ରାହୁଲଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ବିଜୟ

ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ବିଜୟ କଂଗ୍ରେସର ସମର୍ଥନ ଲୋଡିଥିଲେ ।

ଟିଭିକେ ମୁଖ୍ୟ ବିଜୟ
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 6, 2026 at 10:26 AM IST

ଚେନ୍ନାଇ: ତାମିଲନାଡୁରେ କଂଗ୍ରେସର ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ବିଜୟଙ୍କ ଟିଭିକେକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବ ତାମିଲନାଡୁ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି (ଟିଏନସିସି) । ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କଂଗ୍ରେସ ପାକ୍‌ (ପଲିଟିକାଲ ଆଫେୟାର କମିଟି)ର ବୈଠକରେ ଟିଭିକେକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ତାମିଲନାଡୁ ଏଆଇସିସି ଇନଚାର୍ଜ ଗିରିଶ ଚୋଦାନକର ବୈଠକ ଡାକି ସମର୍ଥନ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସମର୍ଥନ ଦେବା ପାଇଁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଅଭିନେତାରୁ ନେତା ପାଲଟିଥିବା ବିଜୟଙ୍କ ଦଳ ପ୍ରଥମ କରି ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଥିବାବେଳେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ।

କଂଗ୍ରେସର ସହାୟତା ଲୋଡିଲା ଟିଭିକେ

ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ବିଜୟ କଂଗ୍ରେସର ସମର୍ଥନ ଲୋଡିଥିବା ଦଳ ଦାବି କରିଛି । ରାଜ୍ୟର ସ୍ବାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚୁଡାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ । ଡିଏମକେ ସହ ମେଣ୍ଟ କରି ଚଳିତ ଥର ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଥିବା କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟରେ ଜନାଦେଶ କେବଳ ଏକ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ହୋଇଛି । ବିଜେପି କି ଏହାର ନେତୃତ୍ବାଧୀନ ଦଳଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ତାମିଲନାଡୁରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ।

କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେଙ୍କ ବାସଭବନରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଏନେଇ ଏକ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ବୈଠକରେ ଲୋକସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ତାମିଲନାଡୁ ପ୍ରଭାରୀ ଗିରିଶ ଚୋଦାନାକାର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତି ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ବୈଠକ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କେସି ଭେନୁଗୋପାଳ ।

ସେ କହିଛନ୍ତି ‘‘ଟିଭିକେ ମୁଖ୍ୟ ଥିରୁ ବିଜୟ ତାମିଲନାଡୁରେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ସହାୟତା ଲୋଡିଛନ୍ତି । ସମ୍ବିଧାନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ । ବିଜେପି କି ଏହାର ପକ୍ସି ଗୁଡିକୁ ତାମିଲନାଡୁରେ ସରକାର ଗଠନ ନ କରେଇ ଦେବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ । ରାଜ୍ୟ ସ୍ବାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିବା ସହ ଥିରୁ ବିଜୟଙ୍କ ନିବେଦନ ରକ୍ଷା କରି ଚୁଡାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଟିଏନସିସିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ’’ ।

ରାହୁଲଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ବିଜୟ

ସେପଟେ ଟିଭିକେ ମୁଖ୍ୟ ବିଜୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ‘‘ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି । ସାର୍ବଜନୀନ ସେବାରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ଓ ରାଜ୍ୟର ସାଂସ୍କୃତିକ ନୀତିର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ରହିବୁ । ରାଜନୀତିକୁ ବାଦ୍‌ ଦେଇ ଆମେ ଜନକଲ୍ୟାଣକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବୁ ’’।

