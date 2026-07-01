ETV Bharat / bharat

'VB–GRAM G ଆଇନ ରଦ୍ଦ କର, MGNREGAକୁ ପୁନଃ ଲାଗୁ କର'; କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସର ଦାବି

MGNREGA ବନ୍ଦ କରି ସରକାର ଦେଶର ଗରିବଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲା କଂଗ୍ରେସ; MGNREGA ପୁନଃ ବହାଲ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ। ସନ୍ତୁ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ

VB GRAM G ACT
ସପ୍ତଗିରି ଉଲାକା, ସଂସଦୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ସ୍ଥାୟୀ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 1, 2026 at 7:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାରା ଦେଶର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆଜି(ବୁଧବାର)ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ବିକଶିତ ଭାରତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଫର୍ ରୋଜଗାର ଆଣ୍ଡ ଆଜୀବିକା ମିଶନ (ଗ୍ରାମିଣ) [VB–GRAM G] ଆଇନକୁ ତୁରନ୍ତ ରଦ୍ଦ କରି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ନିଶ୍ଚିତତା ଆଇନ (MGNREGA)କୁ ପୁନଃ ଲାଗୁ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଛି।

କଂଗ୍ରେସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, MGNREGA ପୁନଃ ଲାଗୁ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳର ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିବ।

VB–GRAM G ଆଇନ, ୨୦୨୫ MGNREGA, ୨୦୦୫ର ସ୍ଥାନ ନେଇଛି। ଏହା ଏକ ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ଓ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଇନ, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ *'ବିକଶିତ ଭାରତ'*ର ପରିକଳ୍ପନା ସହ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶକୁ ଯୋଡ଼ିବା, ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ୧୨୫ ଦିନର ଅଦକ୍ଷ ମଜୁରିଭିତ୍ତିକ ରୋଜଗାରର ଆଇନଗତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନଶୀଳ ଗ୍ରାମୀଣ ସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା।

ଏଠାରେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଓ ସଂସଦୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ସ୍ଥାୟୀ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସପ୍ତଗିରି ଉଲାକା କହିଥିଲେ, "ଆଜିର ଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ। ମୋଦି ସରକାର MGNREGAକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରି ସରକାର ଦେଶର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ଏକ 'ଚାହିଦା ଭିତ୍ତିକ' ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ଥିଲା।"

VB–GRAM Gର ପାଣ୍ଠି ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସେ କହିଥିଲେ, "କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ VB–GRAM Gରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନଦଣ୍ଡ ଆଧାରରେ ପାଣ୍ଠି ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ୧୬ତମ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗର Horizontal Devolution Formulaକୁ ଆଧାର କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଅନ୍ୟାୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।"

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ସେ କହିଥିଲେ, "ବାସ୍ତବରେ ମୋଦି ସରକାର MGNREGAକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ VB–GRAM G ପରି ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇବାର ମୂଳ ଆତ୍ମା ବିରୋଧୀ।"

ସପ୍ତଗିରି ଉଲାକା କହିଥିଲେ, "ଆମର ସରକାରଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ହେଉଛି, ତୁରନ୍ତ VB–GRAM Gକୁ ରଦ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ MGNREGAକୁ ପୁନଃ ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ। MGNREGAର ସେହି ଅଧିକାରଭିତ୍ତିକ ଓ ଚାହିଦାଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁଣି ଫେରାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ କାମ ମିଳୁଥିଲା। MGNREGA ପୁନଃ ବହାଲ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିବ।"

ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, "ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ଆମେ ରାସ୍ତାଠାରୁ ସଂସଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର ଉଠାଇବୁ। ଆମର ଦାବି ହେଉଛି, ଦୈନିକ ମଜୁରି ୫୦୦ ଟଙ୍କା କରାଯାଉ।"

ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଓ ସାଂସଦ ଜୟରାମ ରମେଶ ମଧ୍ୟ ସମାନ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, "ଆଜି ମୋଦି ସରକାର VB–GRAM G ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୈନିକ ମଜୁରି ହାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନୂଆ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ତ ଅଛି ହିଁ, ତା'ସହ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଘୋଷିତ ଦୈନିକ ମଜୁରି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କମ୍, ଯାହା ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରତିଦିନ।"

ଏଥିସହ ସେ କହିଥିଲେ, "୨୦୨୪ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ 'ଶ୍ରମିକ ନ୍ୟାୟ' ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ, MGNREGA ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରି, ଜାତୀୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୈନିକ ମଜୁରି ୪୦୦ ଟଙ୍କା କରିବାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲା। ମୋଦି ସରକାର ଗଠନ କରିଥିବା ଡ଼. ଅନୁପ ସତ୍ପଥୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ମଧ୍ୟ ୨୦୧୯ରେ ଜାତୀୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରି ୩୭୫ ଟଙ୍କା ପ୍ରତିଦିନ କରିବାକୁ ସୁପାରିସ କରିଥିଲା। ସପ୍ତଗିରି ଉଲାକାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଥିବା ସଂସଦୀୟ ସ୍ଥାୟୀ କମିଟି ମଧ୍ୟ MGNREGA ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ମଜୁରି ସୁପାରିସ କରିଆସୁଛି।"

ସରକାରକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରି ଜୟରାମ ରମେଶ Xରେ ଲେଖିଥିଲେ, "ନୋଏଡା ପରି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରିକୁ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରତିବାଦ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ମଜୁରିର ସ୍ଥିରତା ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ପ୍ରମୁଖ ବାଧା ବୋଲି ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଥିବା ସମୟରେ, ସରକାରଙ୍କ ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ ଏବଂ ଅବିବେକୀ ଆର୍ଥିକ ନୀତିର ପରିଚାୟକ।"

ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ଭାରତର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଡ଼. ଅନୁପ ଶତତ୍ପଥୀଙ୍କ ସୁପାରିସକୁ ଆଧାର କରିବା ସହିତ ସେହି ସମୟଠାରୁ ଦ୍ରବ୍ୟମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାରକୁ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... MGNREGA ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବିରୋଧ; କଂଗ୍ରେସର ଉପବାସ ଓ ସାଙ୍କେତିକ ପ୍ରତିବାଦ

TAGGED:

MGNREGA
SAPTAGIRI ULAKA
CONGRESS
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସର ଦାବି
VB GRAM G ACT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.