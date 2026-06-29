'ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର' ସହିଦଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି ରାଜନାଥ ସିଂହ, ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଲା କଂଗ୍ରେସ
'ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର' ଉପରେ ସଂସଦରେ ଭୁଲ୍ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଶେଷାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବାକୁ କଂଗ୍ରେସର ଦାବି। ସନ୍ତୁ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
Published : June 29, 2026 at 8:42 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: 'ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର'ରେ ସହିଦ ହୋଇଥିବା ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ସୋମବାର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛି। 'ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର' ଉପରେ ସଂସଦରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ସେନାର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ବୋଲି କହି ରାଜନାଥ ସିଂହ ସଂସଦକୁ ଭ୍ରମିତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଦଳ କହିଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ବିଜେପି ସାଂସଦମାନେ ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କ ଏହି କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବାରୁ ସେମାନେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଉଚିତ।
'ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର'ରେ ସହିଦ ହୋଇଥିବା ୬ ଜଣ ଯବାନଙ୍କ ନାମ ସାର୍ବଜନୀନ ହେବା ପରେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଂଗ୍ରେସ ତୀବ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଶାସକ ଦଳ ଦେଶବାସୀଙ୍କଠାରୁ ସହିଦମାନଙ୍କ ନାମ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, 'ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର'ରେ ୬ ଜଣ ବୀର ଯବାନଙ୍କ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବଳିଦାନକୁ ନେଇ ସୂଚନା କେବଳ ସମ୍ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବୋଲି ଯେଉଁ ଖବର ପ୍ରଚାର ହେଉଛି, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ୍। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, ଏହି ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ସମୟାନୁସାରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସମ୍ପ୍ରତିର ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିଲା।
ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ସେନା ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କର୍ଣ୍ଣେଲ (ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ) ରୋହିତ ଚୌଧୁରୀ, ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର (ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ) ଅନୁମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କହିଥିଲେ, "ପ୍ରତିରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ 'ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର'ର ସହିଦମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି। ସଂସଦରେ ସେ ମିଛ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମ ସୈନିକମାନଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ।"
ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ସେ କହିଥିଲେ, "ବିଜେପି ସେନାଙ୍କ ନାଁରେ ରାଜନୀତି କରେ, ସହିଦଙ୍କ ନାଁରେ ଭୋଟ ମାଗେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସହିଦମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରେ।"
ପ୍ରତିରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଂସଦୀୟ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କର୍ଣ୍ଣେଲ (ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ) ଚୌଧୁରୀ କହିଥିଲେ, "ଯେତେବେଳେ ରାଜନାଥ ସିଂହ ସଂସଦରେ ମିଛ କହୁଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ସୈନିକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ବିଜେପି ସାଂସଦମାନେ ତାଳି ମାରୁଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କର ସଂସଦରେ ବସିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ପ୍ରତିରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର ସେନା ଓ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁଛୁ। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଶେଷାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବା ଉଚିତ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, "ମୋଦି ସରକାରର ଭିତ୍ତି ମିଛ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। କ୍ଷମତାରେ ରହିବାର ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ନୈତିକ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସହିଦ ସୈନିକମାନଙ୍କ ନାମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ୧୩ ମାସ କାହିଁକି ଲାଗିଲା ବୋଲି ଦେଶ ପଚାରୁଛି। ଏହା ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଖେଳ, କାରଣ ଜଣେ ସୈନିକ ଦେଶ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହେଲେ ତାଙ୍କ ରେଜିମେଣ୍ଟ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବଳିଦାନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ବିଜେପି ସାଂସଦମାନେ ପ୍ରତିରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମିଛକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବାରୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଉଚିତ।"
'ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର'ର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ସେ କହିଥିଲେ, "ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର' ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର (PoK)କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାର ସୁଯୋଗକୁ ମୋଦୀ ସରକାର ହାତଛଡ଼ା କରିଦେଲା। ଆମର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି। ଦେଶର ପକ୍ଷ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ୬୦ ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କୁ ବିଦେଶ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା।"
ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ୟୁପିଏ ସରକାରର ଉଲ୍ଲେଖ କରି ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର (ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ) ଅନୁମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଥିଲେ, "ବିଜେପି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଶ ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯବାନଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବାର ପରମ୍ପରା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେନା ଓ ସୈନିକଙ୍କୁ ରାଜନୀତିରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ମୋଦୀ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଦେଶ ଏବଂ ସୈନିକମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରତାରଣା କରିଛି।"
ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, "ଯେଉଁ ପାକିସ୍ତାନ ଆମକୁ ଗଭୀର କ୍ଷତ ଦେଇଛି, ସେହି ଦେଶ ସହ କ୍ରିକେଟ ଖେଳି ସରକାର ଦୋହରା ମାନଦଣ୍ଡ ଦେଖାଇଛି। ଏହା ଆମ ସହିଦମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ। ଏତେ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଘୋଷଣା କରାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରତିରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଉଚିତ।"