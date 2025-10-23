ଏସିଆ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେନି ମୋଦି, କଂଗ୍ରେସ କହିଲା ‘ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ’
ଏସିଆ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭର୍ଚୁଆଲ ସାମିଲ ହେବେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ମାଲେସିଆ ପିଏମଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ଜଣାଇଲେ ମୋଦି ।
Published : October 23, 2025 at 12:50 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆସନ୍ତା ରବିବାର ମାଲେସିଆରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏସିଆ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ । ସମୟ ଅଭାବ କାରଣରୁ ଏହି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭର୍ଟୁଆଲ ଭାବରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ରାଜନୀତି । ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଦି ସମିଟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ସାମିଲ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି କଂଗ୍ରେସ ।
Had a warm conversation with my dear friend, Prime Minister Anwar Ibrahim of Malaysia. Congratulated him on Malaysia’s ASEAN Chairmanship and conveyed best wishes for the success of upcoming Summits. Look forward to joining the ASEAN-India Summit virtually, and to further…— Narendra Modi (@narendramodi) October 23, 2025
'ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ଏସିଆନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମିଲ ହେବେନି ମୋଦି':
କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଜୟରାମ ରମେଶ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି," ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଜାରି ରହିଥିଲା ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କୁଆଲା ଲମ୍ପୁର ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଯିବେ ନା ଯିବେ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷ ଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରାୟତଃ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି ।"
ସେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ବିଶ୍ୱ ନେତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା, ଫଟୋ ଉଠାଇବା ଏବଂ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱ ନେତା ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ଅନେକ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । କିଛି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ସମାନ କାରଣ ପାଇଁ ସେ ମିଶରରେ ଗାଜା ଶାନ୍ତି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମିଲ ହେବାପାଇଁ ଆସିଥିବା ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ।’
For days the speculation has been - will He or won't He? Will Mr. Modi go to Kuala Lumpur for the Summit or not?— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) October 23, 2025
Now it appears certain that the PM will not go. It means the loss of so many opportunities to hug and get photo ops with world leaders or to flaunt himself as the… pic.twitter.com/gMf4Wbnajl
ବଲିଉଡ ଗୀତରେ ଟାର୍ଗେଟ:
ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ବାର୍ତ୍ତା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ଗୋଟିଏ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯିଏ 53 ଥର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ବନ୍ଦ କରିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଓ 5 ଥର ଭାରତ ଋଷ ଠାରୁ ତେଲ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବା ଭିନ୍ନ କଥା । ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଧହୁଏ ଏବେ ସେହି ପୁରୁଣା ହିଟ ବଲିଉଡ ଗୀତକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି । ଯାହା "ବଚ୍ କେ ରହନାରେ ବାବା, ବଚ୍ କେ ରହନା ।"
ଏସିଆ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭର୍ଚୁଆଲରେ ସାମିଲ ହେବେ ମୋଦି:
ସମୟ ଅଭାବ କାରଣରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭର୍ଚୁଆଲ ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ବୋଲି ମାଲେସିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନବର ଇବ୍ରାହିମ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ମୋଦିଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏସିଆ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭର୍ଚୁଆଲ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମାଲେସିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇବ୍ରାହିମକୁ ଫୋନ ଯୋଗେ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ଉଭୟ ଦେଶର ନେତା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିବା ଓ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।
ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଳାପକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ମାଲେସିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି," ମୋତେ ମୋ ବନ୍ଧୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଫୋନ ଆସିଥିଲା । ଏହି କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ମାଲେସିଆ-ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ରଣନୈତିକ ଓ ବ୍ୟାପକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ।
Malam tadi saya menerima panggilan telefon dari rakan sejawat Perdana Menteri Republik India Narendra Modi bagi membincangkan usaha memperkukuh hubungan dua hala Malaysia–India ke tahap yang lebih strategik dan menyeluruh.— Anwar Ibrahim (@anwaribrahim) October 23, 2025
India kekal sebagai rakan penting Malaysia di lapangan… pic.twitter.com/gVCfU8YJxD
ASEAN ସମ୍ମିଳନୀ କଣ:
ମାଲେସିଆର କୁଆଲାଲମ୍ପୁର ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 47ତମ ଏସିଆ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ । ଅକ୍ଟୋବର 26ରୁ 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା 3 ଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଶ୍ୱନେତାମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ । ASEAN (ଆସୋସିଅନ ଅଫ ସାଉଥଇଷ୍ଟ ଏସିଆନ ନେସନ) ସମିଟ୍ 2 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ଏସୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘର ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ଏସୀୟ ଦେଶଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥନୈତିକ, ରାଜନୈତିକ, ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରାପତ୍ତା ଓ ସାମାଜିକ- ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ କରିବା ଦିଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥାଏ । ଏଥିସହ ଏହା ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଶ୍ୱ ନେତାମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି । 2014 ପରଠାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କେବଳ 2022ରେ କାମ୍ବୋଡିଆ ଠାରେ ହୋଇଥିବା 17ତମ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ (EAS)ରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏସିଆର 10ଟି ସଦସ୍ୟ ଦେଶ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ମାଲେସିଆ, ଫିଲିପାଇନ୍ସ, ସିଙ୍ଗାପୁର, ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ବ୍ରୁନେଇ, ଭିଏତନାମ, ଲାଓସ, ମିଆଁମାର ଏବଂ କାମ୍ବୋଡିଆ । ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଏବଂ ଏସିଆ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ନିବେଶ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା । ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ସହଯୋଗୀ ଦେଶର ନେତାମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି ମାଲେସିଆ ।