ETV Bharat / bharat

UPI ଚାର୍ଜ ନେଇ RBI-NPCI ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକ: ବିଶେଷଜ୍ଞ; ସେପଟେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ରାହୁଲଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍

୨,୦୦୦ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ UPI ପେମେଣ୍ଟରେ ଫି ଲାଗିବାକୁ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଛି। ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଛି ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ୨,୦୦୦ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ UPI ପେମେଣ୍ଟରେ ୦.୫% ଚାର୍ଜ ଆଦାୟ କରାଯିବ।

UPI CHARGES
୨,୦୦୦ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ UPI ପେମେଣ୍ଟରେ ଫି ଲାଗିବାକୁ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଛି। ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଛି ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ୨,୦୦୦ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ UPI ପେମେଣ୍ଟରେ ୦.୫% ଚାର୍ଜ ଆଦାୟ କରାଯିବ। (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 15, 2026 at 8:45 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨,୦୦୦ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ UPI ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍‌ ଉପରେ କୌଣସି ଚାର୍ଜ ଲାଗିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ୨,୦୦୦ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ UPI ପେମେଣ୍ଟରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଚାର୍ଜ ଲଗାଇପାରିବେ କି ନାହିଁ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ବି ଖୋଲା ରହିଛି ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି।

ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନଜରରେ ରଖିଥିବା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ୨,୦୦୦ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ UPI ପେମେଣ୍ଟରେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ଚାର୍ଜ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ ନୁହେଁ; ବରଂ ଏପରି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍‌ରେ ଚାର୍ଜ ଲଗାଇବାର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକାର ରହିଛି କି ନାହିଁ।

ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୂଚନା ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ, ୨,୦୦୦ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ UPI (Unified Payments Interface) ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍‌ କିମ୍ବା RuPay ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଥିବା ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡର୍‌ମାନେ କୌଣସି ଚାର୍ଜ ଲଗାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ୨,୦୦୦ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍‌ରେ ଚାର୍ଜ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ, ସେନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ।

UPI CHARGES
୨,୦୦୦ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ UPI ପେମେଣ୍ଟରେ ଫି ଲାଗିବାକୁ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଛି। ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଛି ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ୨,୦୦୦ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ UPI ପେମେଣ୍ଟରେ ୦.୫% ଚାର୍ଜ ଆଦାୟ କରାଯିବ। (ETV Bharat Odisha)

ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖର ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍‌ ଅନୁଯାୟୀ, କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡର୍ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ୨,୦୦୦ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ RuPay ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ କିମ୍ବା UPI ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଥିବା କିମ୍ବା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ଚାର୍ଜ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ।

ଆଇଆଇଟି ବମ୍ବେର ଗଣିତ ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ଆଶିଷ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶର ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍‌ରେ ଚାର୍ଜ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଧ୍ୟୟନ କରିଆସୁଛନ୍ତି।

ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ୨,୦୦୦ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ UPI ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍‌ରେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଚାର୍ଜ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ଚାର୍ଜ ଲଗାଇବାର ବିବେକାଧିକାର ରଖିବେ କି ନାହିଁ। ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ସଂସଦରେ କହିସାରିଛି ଯେ Person-to-Person (P2P) UPI ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍‌ ମାଗଣା ରହିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏହି ନିୟମ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମାନ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ RBI କିମ୍ବା NPCI ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିୟାମକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କିମ୍ବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ପ୍ରଫେସର ଦାସ କହିଛନ୍ତି।

ତାଙ୍କ ମତରେ, ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ନିୟମ ଚାର୍ଜ ଲଗାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଛି, ସେଠାରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଚାର୍ଜ ଲଗାଇପାରନ୍ତି। ସେ NEFT ସହିତ ତୁଳନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଚଳିତ RBI ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଅନଲାଇନ୍ NEFT ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍‌ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତେଣୁ NEFTରେ ଚାର୍ଜ ନଥିଲେ UPIରେ କାହିଁକି ଚାର୍ଜ ଲାଗିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।

ତେବେ UPI ଓ NEFT ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ନିୟାମକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ UPI ପାଇଁ ପୃଥକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଫେସର ଆଶିଷ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି RBI କିମ୍ବା NPCI ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସମାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇ P2P UPI ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍‌, ବିଶେଷକରି ୨,୦୦୦ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ପେମେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯିବା।

ଏପରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜାରି ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରିପାରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଚାର୍ଜ ଲଗାଇବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ରଖିଛନ୍ତି।

୨୦୧୬ ଅଗଷ୍ଟ ୨୫ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା UPI ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। FY17ରେ ₹୦.୦୭ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଥିବା UPI ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ FY26ରେ ପ୍ରାୟ ₹୩୧୪ ଲକ୍ଷ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏକ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଏହା ୪,୦୦୦ ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍‌ Payment and Settlement Systems Act, 2007ର ଧାରା 10Aରେ କରାଯାଇଥିବା ସଂଶୋଧନ ପରେ ଆସିଛି। ଏହି ସଂଶୋଧନ UPI ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନୋଟିଫାଏଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପେମେଣ୍ଟ ମୋଡ୍‌ରେ Merchant Discount Rate (MDR) ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସକ୍ଷମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।

ଅଗଷ୍ଟ ୧୩, ୨୦୨୬ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଗତ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ସଂସଦ ଏହି Amendment Billକୁ ପାସ୍ କରିଥିଲା। ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର କିଛି UPI ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍‌ରେ ସାମାନ୍ୟ MDR ଲାଗୁ କରିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଛି।

ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେବା ପରେ ସରକାର ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଇଥିଲା ଯେ, ଗ୍ରାହକ ଏବଂ Person-to-Person ପେମେଣ୍ଟ ମାଗଣା ରହିବ। ସରକାର କହିଥିଲା ଯେ, UPI ଏବଂ Services Steering Committee, ଯାହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା NPCI କରୁଛି, MDR ହାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ।

UPIର ନିରନ୍ତର ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା, ଠକେଇ ରୋକିବା ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ନିରନ୍ତର ନିବେଶ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାରୁ ଚାର୍ଜର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ସରକାର କହିଥିଲା।

ସରକାର ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲା ଯେ, କେବଳ ସବସିଡି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି UPIର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଅଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ UPIକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼, ସମାବେଶୀ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ଲାଗି ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ରାଜସ୍ୱ ମଡେଲ୍ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସରକାର ଜୋର ଦେଇଥିଲା।

କଂଗ୍ରେସର ଦାବି: ୨,୦୦୦ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ UPI ପେମେଣ୍ଟରେ ୦.୫% ଫି ଲାଗିବ

ସରକାରଙ୍କ ‘ନୋ ଚାର୍ଜ’ ଆଦେଶ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ମଙ୍ଗଳବାର ଦାବି କରିଛି ଯେ, ୨,୦୦୦ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ UPI ପେମେଣ୍ଟରେ ୦.୫% ଚାର୍ଜ ଲାଗିବ। ଏହା ସହିତ ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମୋଦି ସରକାର ‘ଚୁପଚାପ୍ ଫି ଲଗାଇବାର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଛି’ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।

କଂଗ୍ରେସ Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛି, “ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜନସାଧାରଣଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେବା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି। ଏବେ ₹୨,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ UPI ପେମେଣ୍ଟରେ ସରକାର ଚାର୍ଜ ଲଗାଇବ।”

କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଛି ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ୨,୦୦୦ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ UPI ପେମେଣ୍ଟରେ ୦.୫% ଚାର୍ଜ ଆଦାୟ କରାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍, ଯଦି କେହି ୫,୦୦୦ଟଙ୍କାର ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ତେବେ ୨୫ ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ ଲାଗିବ ଏବଂ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ପେମେଣ୍ଟ କଲେ ୫୦ ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ ଆଦାୟ କରାଯିବ ବୋଲି ଦଳ କହିଛି।

କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ଯେ, ପୂର୍ବରୁ UPI ପେମେଣ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଥିଲା। ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, “ମୋଦିଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କଠାରୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଲୁଟ କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଭଣ୍ଡାର ଭର। ଏହି ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ନୁହେଁ; ଏହା କିଛି ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ସରକାର ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଟ।”

ସୋମବାର କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ନୋଟିଫିକେସନ୍‌ରେ ୨,୦୦୦ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ UPI ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍‌ କିମ୍ବା RuPay ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଥିବା ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡର୍‌ମାନେ ଚାର୍ଜ ଲଗାଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ୨,୦୦୦ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍‌ରେ ଚାର୍ଜ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ, ସେନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ।

ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ Xରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ମୋଦି ସରକାର ଚୁପଚାପ୍ UPI ଉପରେ ଫି ଲଗାଇବାର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଛି। ଏବେ ୨,୦୦୦ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ UPI ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍‌ରେ MDR ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରିବ।”

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଏପରି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍‌ ଯଦି ମୋଟ UPI ଭଲ୍ୟୁମ୍‌ର ମାତ୍ର ୫% ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏହା UPIର ମୋଟ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରାୟ ୬୫% ଅଟେ।

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି କହିଛନ୍ତି, “ସରକାର କହୁଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ଫି ନିଆଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁଥିବା ଫି ଶେଷରେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିବ? ମୂଲ୍ୟରେ ଯୋଡ଼ାଯିବ, ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପକେଟରୁ ଯିବ।”

ଭାରତର ଜିରୋ-MDR ନୀତିକୁ ଆମେରିକୀୟ ପେମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବିରୋଧ କରିଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, “ଏବେ ମୋଦି ସରକାର ଠିକ୍ ସେହି ଦିଗରେ ନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଛି। ଆମେରିକା ସହ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଭଳି, ‘Compromised PM Modi’ ପୁଣିଥରେ ଆମେରିକୀୟ ଚାପ ଆଗରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି।”

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ.... ନନ୍ଦିଗ୍ରାମ ଉପନିର୍ବାଚନ; ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ମା'ଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲା ବିଜେପି

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

RAHUL GANDHI
UPI TRANSACTIONS
CONGRESS
UPI CHARGES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.