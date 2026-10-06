ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ, ଅକ୍ଟୋବର 10ରୁ କଂଗ୍ରେସର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଅଭିଯାନ
ଭୋଟ୍ ବଞ୍ଚାଅ ଦେଶ ବଞ୍ଚାଅ ସ୍ଲୋଗାନ ଆଧାରରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
Published : October 6, 2026 at 2:38 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ କଂଗ୍ରେସ । ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 10ରୁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ । କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ଓ ଲୋକସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମେତ କଂଗ୍ରେସର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ପ୍ରଭାରୀ, ପିସିସି ସଭାପତି ଏବଂ ସମ୍ମୁଖ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
କଂଗ୍ରେସ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ (ସଂଗଠନ) କେ.ସି. ଭେନୁଗୋପାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଭୋଟ ଚୋରି ବିରୋଧରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଦଳର ସଭାପତି ପିସିସି ସଭାପତି, ପ୍ରଭାରୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଶର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ପ୍ରତିହତ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ସମବିଚାରଧାରା ବିଶିଷ୍ଟ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଆମ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆସନ୍ତାକାଲି କି ପରଦିନ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉନାହିଁ । ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ନ ହଟାଇବା ସହ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ନଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଏକ ନିରନ୍ତର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଅଭିଯାନ ହେବ’’।
⦿ 6 अक्टूबर: सुबह 11 बजे से सभी विपक्षी पार्टियों के सांसद पार्लियामेंट हाउस से निर्वाचन सदन तक मार्च निकालेंगे ⦿ 8 अक्टूबर: INDIA गठबंधन की सभी पार्टियां जिला स्तर पर वोट चोरी और CEC को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करेंगी ⦿ 10 से 20 अक्टूबर: ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस पार्टी वोट चोरी और CEC को हटाने की मांग को लेकर बाइक रैली, साइकिल रैली और पदयात्रा करेगी ⦿ 25 अक्टूबर से 25 नवंबर: कांग्रेस पार्टी राज्य, जिले और गांव स्तर पर 'वोट बचाओ-देश बचाओ' रैलियां करेगी 👉 इस दौरान हम घर-घर जाएंगे और हर बूथ पर चुनाव आयोग द्वारा हटाए गए करीब साढ़े 13 करोड़ नामों को फिर से जुड़वाने की कोशिश करेंगे ⦿ 1 नवंबर: रामलीला मैदान में INDIA गठबंधन की एक महारैली होगी, इसमें शामिल होने के लिए हम सभी विपक्षी पार्टियों को निमंत्रण दे रहे हैं ⦿ 25-26 नवंबर: 6 अलग-अलग राज्यों से 'दिल्ली चलो' यात्रा होगी और 'वोट बचाओ, देश बचाओ' के नारे के साथ हम दिल्ली में महाप्रदर्शन करेंगे : कांग्रेस महासचिव (संचार) श्री @Jairam_Ramesh 📍 दिल्ली— Congress (@INCIndia) October 5, 2026
ଭୋଟ ବଞ୍ଚାଅ ଦେଶ ବଞ୍ଚାଅ ଅଭିଯାନ
'ଭୋଟ୍ ବଞ୍ଚାଅ ଦେଶ ବଞ୍ଚାଅ' ସ୍ଲୋଗାନ ଆଧାରରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଅକ୍ଟୋବର ୧୦ରୁ ନଭେମ୍ବର ୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଖିଳ ଭାରତ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି (ଏଆଇସିସି) ଏବଂ ପିସିସି ପକ୍ଷରୁ 'ଭୋଟ୍ ବଞ୍ଚାଅ ଦେଶ ବଞ୍ଚାଅ' ଅଭିଯାନର ଅଂଶସ୍ୱରୂପ ବ୍ଲକ, ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯିବ। ଅକ୍ଟୋବର ୧୦ ରୁ ୨୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଏସଡିଏମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଶେଷ ହେବ । ଅକ୍ଟୋବର ୨୫ରୁ ନଭେମ୍ବର ୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ଗ୍ରାମସଭା ଆୟୋଜନ କରାଯିବ । ଏଠାରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଭୋଟ ଚୋରିର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗ୍ରାମୀଣ ନେତା ଓ ମୁଖିଆମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ।
ଭେନୁଗୋପାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ବିଏଲଏ ଆମର ଭୋଟ ରକ୍ଷକ । ଅନ୍ୟାୟ ଭାବେ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କର ପୁନଃ ନାମାଙ୍କନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସେମାନଙ୍କ କାମ ହେବ ’’।
ନଭେମ୍ବର 1ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ମେଗା ରାଲି
ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ୧ ରେ ରାମଲୀଳା ମୈଦାନରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ମେଗା ରାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ସେହିପରି ନଭେମ୍ବର ୨୫ ଓ ୨୬ ରେ ଦଳର 'ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ' ମୋଟର ସାଇକେଲ ରାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ଅବସରରେ ନଭେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହା ସମାପ୍ତ ହେବ। ସିଇସିଙ୍କୁ ହଟାଯିବା, ଗିରଫ ଏବଂ ମାମଲା ଚାଲିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ରାଜପଥରେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବ।
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଅଭିମୁଖେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ପ୍ରତିବାଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଭେନୁଗୋପାଳ କହିଛନ୍ତି ‘‘ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସଂସଦରୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ସେମାନେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ଉଚିତ’’।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ପ୍ରତିବାଦ: AAP ନେତା ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜ ଅଟକ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ 11 ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ବନ୍ଦ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସଂଶୋଧିତ ଫର୍ମ-୬କୁ ଆମେ ଅନୁମୋଦନ କରିନାହୁଁ’: CEC ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ ଦାବି ମାମଲାରେ ECI, କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନୋଟିସ୍