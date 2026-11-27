ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିବାଦ: ଲୋକସଭାରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ‘ହାସଲ’ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ! କଂଗ୍ରେସର ଟାର୍ଗେଟ୍, ଅଖିଳେଶ କହିଲେ ବିଜେପିର ‘ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ୍’
ଆଉ ୨୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲୋକସଭାର ବର୍ତ୍ତମାନର ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ଓ ରାଜ୍ୟୱାରୀ ଆସନ ବଣ୍ଟନ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଦାବି କଲା କଂଗ୍ରେସ।
Published : November 27, 2026 at 4:30 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଂସଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଡାକିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉଦ୍ୟମ କରିବା ପରେ ଦେଶର ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଛି। ନଭେମ୍ବର ୩୦ରୁ ଏହି ଅଧିବେଶନ ଡାକିବାକୁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଆଳ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ (ଡିଲିମିଟେସନ) ଏଜେଣ୍ଡା ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ।
କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜୟରାମ ରମେଶ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ କାର୍ତ୍ତି ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଡିଏମକେ ଏବଂ ଏନସିପି (ଏସପି) ସମର୍ଥନ କରିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବାରୁ ଉଭୟ ଦଳକୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ବିଜେପିର ରାଜନୀତିରେ ‘ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ୍’ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
Yet again, the mischievous PM-HM jodi is lying. The Nari Shakti Vandan Adhiniyam to give one-third reservation to women was passed unanimously in Parliament in Sept 2023. The Congress President had demanded its immediate implementation. But that was rejected and the law did not get notified till 10:40 pm on the night of April 16, 2026–something that happened suddenly. The Special Session is thus NOT for women’s reservation. That is already a law which the PM-HM jodi have put into cold storage for over three years. The Special Session is for Delimitation. And who will be in charge of deciding the geography of constituencies? It will be a thoroughly compromised and brutally exposed CEC, Gyanesh Kumar, who has made a complete mockery of preparation of electoral rolls and destroyed the integrity of the electoral process. The executors of Vote Chori on such a gigantic scale are to be given the powers to carry out delimitation and manipulate the nature of constituencies. This is as atrocious as you can get. This is a desperate move by a nervous and rattled PM who is under siege. It will be countered with firm resolve. पीएम-एचएम की षड्यंत्रकारी जोड़ी हमेशा की तरह झूठ फैला रही है। महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण देने वाला नारी शक्ति वंदन अधिनियम सितंबर 2023 में संसद में सर्वसम्मति से पारित हुआ था। कांग्रेस अध्यक्ष ने इसे तुरंत लागू करने की मांग की थी। लेकिन उनकी मांग को ठुकरा दिया गया और 16 अप्रैल 2026 की रात 10:40 बजे तक कानून की अधिसूचना जारी नहीं हुई थी, जिसे बाद में अचानक कर दिया गया। इसलिए यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि संसद का विशेष सत्र महिला आरक्षण के लिए नहीं है। महिला आरक्षण तो पहले से ही कानून बन चुका है, लेकिन पीएम-एचएम की जोड़ी ने इसे तीन साल से ज्यादा समय से ठंडे बस्ते में डाल रखा है। विशेष सत्र का असली मक़सद निर्वाचन क्षेत्रों का मनमाने ढंग से परिसीमन करना है ताकि लोगों की आवाज़ दबाई जा सके। और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करने की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी? क्या यह पूरी तरह सवालों के घेरे में आ चुके और बुरी तरह बेनकाब हो चुके मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को दी जा सकती है, जिन्होंने मतदाता सूचियां तैयार करने की पूरी प्रक्रिया का मजाक बनाकर रख दिया है और चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को तार-तार कर दिया है। इतने बड़े पैमाने पर वोट चोरी को अंजाम देने वालों को ही अब परिसीमन करने और निर्वाचन क्षेत्रों का स्वरूप बदलने की ताकत कैसे दी जा सकती है? इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है! यह चारों तरफ से घिरे, घबराए और बौखलाए प्रधानमंत्री द्वारा हताशा में उठाया गया कदम है। लेकिन इसका पूरी ताकत और दृढ़ संकल्प के साथ मुकाबला किया जाएगा।— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) November 27, 2026
କଂଗ୍ରେସର ମହାସଚିବ ତଥା ଯୋଗାଯୋଗ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଜୟରାମ ରମେଶ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ନଭେମ୍ବର ୩୦ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସଂସଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଆଳ କରି ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ରମେଶ କହିଛନ୍ତି, “ପୁଣି ଥରେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ-ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଡ଼ି।”
ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ୩୩ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିବା ‘ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ’ ୨୦୨୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସଂସଦରେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଜୟରାମ ରମେଶ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆଇନକୁ ତୁରନ୍ତ ଲାଗୁ କରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଦାବି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାକୁ ବିଳମ୍ବ କରିଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୬ ଏପ୍ରିଲ ୧୬ ତାରିଖ ରାତି ୧୦ଟା ୪୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆଇନର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନଥିଲା।
କଂଗ୍ରେସ ନେତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଗାମୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଇଁ ଡକାଯାଇଛି।
ଏକ୍ସରେ ଜୟରାମ ରମେଶ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ-ତୃତୀୟାଂଶ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବା ଲାଗି ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ ୨୦୨୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସଂସଦରେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଦାବିକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ୨୦୨୬ ଏପ୍ରିଲ ୧୬ ତାରିଖ ରାତି ୧୦ଟା ୪୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆଇନର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇ ନଥିଲା। ଏହା ହଠାତ୍ ଘଟିଥିଲା। ତେଣୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ଆଇନ ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ-ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଏହାକୁ ତିନି ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଶୀତଳଭଣ୍ଡାରରେ ରଖିଛନ୍ତି।”
ଏହା ସହିତ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଦାୟିତ୍ୱ କାହା ହାତରେ ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶାସକ ଦଳକୁ ଫାଇଦା ଦେବା ଭଳି ଭାବେ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ପୁନର୍ଗଠନ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଦାୟିତ୍ୱ କାହା ହାତରେ ରହିବ? ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଜଣେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିବାଦୀୟ ଏବଂ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗରେ ଘେରି ରହିଥିବା ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ। ନିର୍ବାଚନୀ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ସେ ଏକ ଉପହାସରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ପରିମାଣରେ ଭୋଟ୍ ଚୋରି କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏବେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ସ୍ୱରୂପକୁ ବଦଳାଇବାର କ୍ଷମତା ଦିଆଯିବ। ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଅତ୍ୟାଚାରପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଆଉ କିଛି ହୋଇନପାରେ।”
ଜୟରାମ ରମେଶ ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, “ଏହା ଜଣେ ଭୟଭୀତ ଓ ବିଚଳିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିରାଶାଜନକ ପଦକ୍ଷେପ। ସେ ଏବେ ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହାର ଦୃଢ଼ତାର ସହ ମୁକାବିଲା କରାଯିବ।”
ଅନ୍ୟ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଜୟରାମ ରମେଶ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଉତ୍ପାଦନ ଶିଳ୍ପକୁ ଗତି ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ମୋଦି ସରକାର ଏବେ ଲୋକସଭାରେ ଏକ ‘ଜାଲ୍ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା’ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି।
Unable to get the manufacturing industry moving, the Modi Govt is moving to manufacture a fraudulent two-thirds majority in the Lok Sabha. This is an assault on the Constitution of India. It must and will be resisted with all might. The Indian National Congress has been clear and consistent. 1. Maintain the current strength of the Lok Sabha for another 25 years. 2. Maintain the current state-wise distribution of seats in the Lok Sabha for another 25 years. 3. Implement one-third reservation for women and reservation within reservation for women belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes from the 2029 Lok Sabha elections.— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) November 27, 2026
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଏହା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ଏକ ଆକ୍ରମଣ। ଏହାକୁ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଲଗାଇ ପ୍ରତିରୋଧ କରାଯିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରତିରୋଧ କରାଯିବ।”
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ତିନୋଟି ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି।
- ଆଗାମୀ ୨୫ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକସଭାର ବର୍ତ୍ତମାନର ମୋଟ ଆସନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖାଯାଉ।
- ଆଗାମୀ ୨୫ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକସଭାରେ ରାଜ୍ୟୱାରୀ ଆସନ ବଣ୍ଟନର ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଜାୟ ରଖାଯାଉ।
୨୦୨୯ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରୁ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ-ତୃତୀୟାଂଶ ସଂରକ୍ଷଣ ଲାଗୁ କରାଯାଉ। ଏଥିସହ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି (ଏସସି) ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ଏସଟି) ବର୍ଗର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ।
ଅନ୍ୟପଟେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନେଇ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ। ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, “ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଜେପିର ରାଜନୀତିରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ।”
‘परिसीमन’ भाजपा की राजनीति की सबसे बड़ी भूल साबित होगा।— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) November 27, 2026
ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ କାର୍ତ୍ତି ପି. ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିଲ୍କୁ ଡିଏମକେ ଓ ଏନସିପି (ଏସପି) ସମର୍ଥନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ଦଳକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ 'X'ରେ ସେ କଟାକ୍ଷ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଲାଗୁଛି ବିଜେପି ସରକାର ନିଜର ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି! ଡିଏମକେ, ଏନସିପି?”
Guess the @BJP4India government has got its ducks in a row! @arivalayam @NCPspeaks?— Karti P Chidambaram (@KartiPC) November 26, 2026
ତାମିଲନାଡୁର ଲୋକସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଂଶୀଦାରିତା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲେ ଡିଏମକେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିପାରେ ବୋଲି ସଙ୍କେତ ମିଳିଛି। ତେବେ ଡିଏମକେ ମୁଖ୍ୟ ଏମ୍.କେ. ଷ୍ଟାଲିନ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ଦଳ ତାମିଲନାଡୁର ସ୍ୱାର୍ଥ ସହ କେବେ ବି ସାଲିସ୍ କରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଜର ଆଦର୍ଶରୁ ଓହରିବ ନାହିଁ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଏନସିପି (ଶରଦଚନ୍ଦ୍ର ପାୱାର)ର ସାଂସଦ ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବିଲ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଯଦି ଏହା ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ବିଷୟରେ ସେ ବିଚାର କରିବେ।
ଗୁରୁବାର କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ, ନଭେମ୍ବର ୩୦ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଡାକିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅନୁମତି ମାଗିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧାନଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇପାରେ।
ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ଶୁକ୍ରବାର ସେବା ତୀର୍ଥରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଏକ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଏଥିରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ସେପଟେ ସଂସଦର କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସାଂସଦଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ।