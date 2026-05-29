ETV Bharat Park Campaign: ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ପାର୍କ, ଅଣନିଶ୍ବାସୀ ହେଉଛି ଶୈଶବ !
ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ପାର୍କ ଏବେ ଅବହେଳାର କାହାଣୀ କହୁଛି ।କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଗଗନ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିକାଶ ଦାସ, ପୁରୀରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, କଟକରୁ ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
Published : May 29, 2026 at 9:00 AM IST
Safe Parks Save Lives ଭୁବନେଶ୍ବର/ପୁରୀ/ବ୍ରହ୍ମପୁର/କଟକ: ଦିନକୁ ଦିନ ସହରର ପରିସୀମା ବଢୁଛି… ଆଉ ସଂକୁଚିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଶୈଶବ ! ଭଙ୍ଗା ଦୋଳି, କଳଙ୍କି ଧରି ଆସୁଥିବା ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ, ଅନ୍ଧାରୁଆ ପାର୍କ ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଅବହେଳା ଭିତରେ ସତେ ଯେମିତି ହଜି ଯାଉଛି ପିଲାଙ୍କ ହସ । କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଗଢି ଉଠୁଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକା । ଆଉ ସହର ଭିତରେ ସରି ସରି ଆସୁଛି ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନ ସବୁ। କଙ୍କ୍ରିଟ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସଂକୁଚିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ । ଆଉ ଏସବୁର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଶୈଶବ ଉପରେ। ଯେଉଁ ବୟସରେ ପିଲାମାନେ ଖେଳପଡ଼ିଆରେ ଦୌଡ଼ିବା କଥା, ସେହି ବୟସରେ ସେମାନେ ଏବେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଓ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଗରେ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଖେଳିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ନଥିବାରୁ ସହରିଆ ଶୈଶବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଘରର ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ଯେମିତି ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଭଳି ସମୟରେ ପାର୍କ ଓ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ଆଶ୍ରୟ ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେ, ଯେଉଁ ପାର୍କ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ହସ, ଖେଳକୁଦ ଓ ମାନସିକ ବିକାଶର କେନ୍ଦ୍ର ହେବା ଦରକାର, ସେହି ପାର୍କଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଅବହେଳା ଓ ଅବ୍ଯବସ୍ଥାର ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି।
ଭଙ୍ଗା ଝୁଲା, ଫାଟି ଯାଇଥିବା ସ୍ଲାଇଡ୍, କଳଙ୍କି ଲଗା ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ, ଅନ୍ଧାର ପରିବେଶ, ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ଅପରିସ୍କାର ପରିବେଶ। ଏସବୁ କେବଳ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ଯେ ପକାଉନି ବରଂ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ କେଇ ଗୁଣାରେ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହର ପୁରୀ, ସିଲ୍କ ସିଟି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ଐତିହ୍ୟ ସହର କଟକ ଯାଏଁ ପ୍ରାୟ ସବୁଠି ସମାନ ଚିତ୍ର। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିର୍ମିତ ପାର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
- ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସେଂଶୋରୀ ପାର୍କରେ ତାଲା ! ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ
ରାଜଧାନୀର ସହିଦ ନଗରରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା ସେଂଶୋରୀ ପାର୍କ । ଯାହା ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଅନେକ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାର କିରଣ ଥିଲା। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିବେଶ ସହ ଏହାକୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମଡେଲ୍ ପାର୍କ ଭାବେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଚାରି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍କଟିର ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯାଇଛି। ପାର୍କ ପରିସରରେ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଚାରିପାଖରେ ବୁଦା ଓ ଅନାବନା ଗଛ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଦୋଳିଗୁଡ଼ିକରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିଯାଇଛି। ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ବର୍ଷା, ଧୂଳି ଓ ଖରାରେ ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ପାର୍କ ଭିତରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସସ୍ମିତା ଦାସଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଅନେକ ସମୟରେ ପାର୍କ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପଡ଼ି ରହୁଛି। ପିଲାମାନେ ଗେଟ୍ ବାହାରୁ ଫେରିଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭିତରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଖାଲି ସେଂଶୋରୀ ପାର୍କ ମାତ୍ର ନୁହେଁ, ରାଜଧାନୀର ଅନେକ କଲୋନୀରେ ଥିବା ପାର୍କର ସ୍ଥିତି ସମାନ। ଭଙ୍ଗା ଝୁଲା, ଫାଟି ଯାଇଥିବା ସ୍ଲାଇଡ୍, ଜଙ୍କ୍ ଧରିଥିବା “ଉପର-ତଳ ଝୁଲା” (See Saw) ଓ ଚଟାଣରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିବା ଟାଇଲ୍ ଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନେ ଆହତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଏବେ ସାଧାରଣ କଥା ହୋଇଗଲାଣି । ଅନେକ ପାର୍କରେ ରାତ୍ରି ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବଢ଼ୁଛି।
ସରକାରୀ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରାୟ ୨ ଶହଟି ପାର୍କ ରହିଛି। ଯେଉଁଥିରୁ ୨.୫ ଏକରରୁ ଅଧିକ ପାର୍କର ଦାୟିତ୍ୱ BDA ନେଇଥିବା ବେଳେ ୧୮୪ଟି ପାର୍କ BMC ଅଧୀନରେ ରହିଛି। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କକୁ ଆସିଥିବା ଅଭିଭାବକ ଗୁଲାମ ମୋଇଉଦ୍ଦିନ କହିଛନ୍ତି, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସଂସ୍କୃତି ବଢ଼ୁଥିବା ସହରରେ ପାର୍କ ହିଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ପରିବେଶର ଏକମାତ୍ର ସ୍ଥାନ। କିନ୍ତୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କକୁ ନିୟମିତ ଯାଉଥିବା ସୌରଭଙ୍କ ମତରେ, ପିଲାମାନେ ଖେଳ ଓ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିବାରୁ ମେଦବହୁଳତା ସହ ଅନେକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସସ୍ମିତା ଦାସ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଏହି ପାର୍କ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରୀ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପଡୁଛି ଓ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ପ୍ରଶାସନ ଏଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ।”
ସେପଟେ BMC ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ପାର୍କ ଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ SHG ଓ RWA(Resident Welfare Association)ଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସହ ସବୁଜ ବଳୟ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉଛି। ମହାନଗର ନିଗମ ଏମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ଦେୟ ଦେବା ସହ ମଝି ମଝିରେ ମନିଟରିଂ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ସୁପରଭାଇଜର ନିୟୋଜିତ ହେଇଛନ୍ତି |
- ପୁରୀ: କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାର୍କ, ହେଲେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ
ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହର ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ଏବେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ। ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ, ଅନାବନା ଗଛ ଓ ସରୀସୃପଙ୍କ ଭୟ, ଏସବୁ ପାର୍କକୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକରକମ ଅସୁରକ୍ଷିତ କରିଦେଇଛି। ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାରେ ପୁରୀ ପୌରପାଳିକାର ୨୫ଟି ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ୭.୧୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଅନେକ ପାର୍କ ଏବେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଓ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି।
ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା, ପୁରୀ ସହରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ଅପାରଗତା ଯୋଗୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ ପାର୍କ ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଥାଇ ବି ନଥିବା ସଦୃଶ । ଏହାର ଜ୍ବଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ପୁରୀ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ବେଳାଭୂମିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପାର୍କ। ୨୦୨୧ ମସିହାର ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ବେଳାଭୂମି ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୨୦୨୩ରେ ଏହି ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ ତିନି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏନିର୍ମିତ ଏହି ପାର୍କରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୃହ, ଶୌଚାଳୟ, ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ, ଓପନ୍ ଜିମ, ଛୋଟ ପିଲା ଖେଳିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦୋଳି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଏସବୁ ଏବେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ। ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ହେବା ପରେ ଏହା ଦୀର୍ଘ ୩ ବର୍ଷ ରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲାଯାଇନାହିଁ। ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ପାର୍କ ଏବେ ଆଉ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନାହିଁ। ରକ୍ଷଣା ବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ପାର୍କରେ ଲାଗିଥିବା ଓପନ ଜିମ ଉପକରଣ, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଗାଯାଇଥିବା ଦୋଳି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୃହ, ଶୌଚାଳୟ, ମଟର ପମ୍ପ ଏବେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡିଛି।
ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେ, ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୃହରେ ତାଲା ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ପରେ ମହିଳାମାନେ କପଡ଼ା ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ବହୁ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଶୌଚାଳୟ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଏଠିସେଠି ଶୌଚ ହେଉଛନ୍ତି। ।ଯାହା ଦ୍ଵାରା ବେଳାଭୂମି ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଶୌଚାଳୟ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁ ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପାର୍କରେ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଫଳରେ ସଂନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକମାନେ ପାର୍କ ଭିତରେ ନିଶା ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ଓ ବେଳାଭୂମିକୁ ଯାଉଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ଲୁଟପାଟ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା ହେଲା ନିୟମିତ ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବି ହେଉନାହିଁ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ବେଳାଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଅସୁରକ୍ଷିତ। ପାର୍କ ପରିସର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡିରହିଛି। ତେଣୁୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ବେଳାଭୂମିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ବିନୋଦନ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥବା ପାର୍କ, ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୃହ ଓ ଶୌଚାଳୟ ଖୋଲିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରୁ ଦାବି ହୋଇଛି।
ବୁଦ୍ଧିଜୀବି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାୟଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସରକାରୀ ଜବରଦଖଲ ଜମି ଉଦ୍ଧାର କରି ପିଲାଙ୍କ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପାର୍କ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରିଚାଳନାର ଅଭାବରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାହାର ସୁଫଳ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପୁରୀର ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ବେଳାଭୂମିରେ ପ୍ରାୟ ତିନି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ପାର୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦୟନୀୟ। ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୃହ, ଶୌଚାଳୟ, ଓପନ୍ ଜିମ୍, ଶିଶୁ ଦୋଳି ଯାଏଁ ସବୁକିଛି ଏବେ ଅବ୍ୟବହୃତ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଖତ ଖାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ପାର୍କ ତିଆରି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆଜିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ଯାଇନାହିଁ। ରାତିରେ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକମାନେ ପାର୍କ ଭିତରେ ନିଶା ସେବନ କରୁଥିବା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଓ ଲୁଟପାଟ୍ କରୁଥିବା ଭଳି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ସେହିପରି ବୁଦ୍ଧିଜୀବି ହେକ୍ଟର ମିଶ୍ରଙ୍କ ମତରେ, କେବଳ ମହାନଗର ନିଗମ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲେ ହେବ ନାହିଁ, ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ ସେଥିରେ ଯୋଜନା ଦରକାର। ସେପଟେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, ପାର୍କ ଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଜୋର ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ।
- ବ୍ରହ୍ମପୁର: ପାର୍କ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଢ଼ିଲା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଖେଳିବା ପାଇଁ ହେଉ ବା ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରୁ ଟିକିଏ ଫୁରସତ୍ କରିବାକୁ ଅନେକ ପାର୍କକୁ ଖୋଜିଥାନ୍ତି । ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକମାନେ ପାର୍କକୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହିଁରେ ଟିକେ ହସ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ । ଏହି କ୍ରମରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାର୍କ, ରାମଲିଙ୍ଗମ୍ ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ ଓ ନେହୁରୁ ପାର୍କରେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରମୁଖ ପାର୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ଛୋଟ ପାର୍କର ସ୍ଥିତି ଭଲ ନୁହେଁ।
ସହରର ହିଲପାଟଣା ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ଅବସର ବିନୋଦନ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ନେହୁରୁ ପାର୍କର ସ୍ଥିତି ପରଖିଥିଲା ଇଟିଭି ଭାରତ ଟିମ୍ । ପାର୍କଟି ସହରର ବହୁ ପୁରାତନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାକୁ ନିୟମିତ ଶିଶୁ , କିଶୋର , ଯୁବକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାକାର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ଯିଏ କେହି ବି କହିବ; ଏଠାରେ ନିୟମିତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣା ସାଙ୍ଗକୁ ମରାମତିର ଅଭାବ ରହିଛି । ଏଣୁ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସେତେଟା ମନୋରଞ୍ଜନ କରିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ପରିସରରେ ରହିଥିବା ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନର ସ୍ଥିତି ସେତଟା ଭଲ ନାହିଁ। ନେହୁରୁ ପାର୍କର ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ, ଅପରିଷ୍କାର ପରିବେଶ ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଶିଶୁଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହିତ ସହରର ବାସିନ୍ଦା । ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହାର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଆସିଥିବା ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି|
ସେପଟେ ରେଶମ ସହରର ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ସହିତ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡିକର ସୈନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତବର୍ଷର ବଜେଟ୍ରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ମେୟର ସଙ୍ଘମିତ୍ରା ଦଳେଇ।
- କଟକ: ପାର୍କ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ
ସମ୍ପ୍ରତି କଟକର ପାର୍କ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହାଇକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି। ସହରର ଅନେକ ପାର୍କରେ ପାନୀୟ ଜଳ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶୌଚାଳୟ ଓ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ନଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ। CDA ଓ CMC ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଓ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ତଫାତ ଥିବାରୁ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାର୍କ ସହ ଅନେକ ପାର୍କରେ ପରିମଳ ଓ ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଏଥିସହ କଟକ ସହରର ଥିବା ପାର୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ନଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛନ୍ତି ଓଡିଶା ହାଇକୋର୍ଟ। ହାଇକୋର୍ଟ ଏନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିବା ସହ ଏହାର ସମାଧାନ କରି ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ ପାଇଁ ସିଟି ଇଂଜିନିୟରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଡିଏ (Cuttack Development Authority) ଓ ସିଏମସି (Cuttack Municipal Corporation) ଦ୍ବାରା ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣା କରାଯାଉଥିବା କଟକ ସହରର ପାର୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ ପାନୀୟ ଜଳ, ସ୍ବଚ୍ଛ ଟଏଲେଟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ନଥିବା ପ୍ରସଂଗକୁ ନେଇ କୋର୍ଟ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ କୃଷ୍ଣ ରାମ ମହାପାତ୍ର ଓ ଜଷ୍ଟିସ ଭି.ନରସିଂହଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ଏ ସଂପର୍କିତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ବେଳେ କଟକ ସହରର ପାର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବଡ଼ ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ CMC ପକ୍ଷରୁ ଦାଖଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟାକାରୀ ରିପୋର୍ଟରେ ରହିଥିବା ତଥ୍ୟ ଠାରୁ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିଥିଲା। ପରିସଂଖ୍ୟାନକୁ ଅଧିକ ଚତୁରତାର ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା।
CMC ଦ୍ବାରା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣା କରାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ପାର୍କରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ସ୍ବଚ୍ଛ ଶୌଚାଳୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ CMC ସିଟି ଇଂଜିନିୟର ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଆଶା ଅନୁସାରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାର୍କରେ ପରିମଳ ଓ ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସିଟି ଇଂଜିନିୟର ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଏହି ମାମଲାରେ ପ୍ରତିଶୃତି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଜୁଲାଇ ୧୩ ପୂର୍ବରୁ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସିଡିଏ ସେକ୍ଟର ୧୦ ଓ ୧୧ ପାର୍କର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିବା ଆଡଭୋକେଟ କମିଟି ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଥିଲା। ସିଏମସି କମିସନର ଭର୍ଚୁଆଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏଜେନ୍ସି ସହିତ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ବୈଠକ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ସତ୍ୟପାଠରେ ରହିଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ଆଡଭୋକେଟ କମିଟି ଜୁଲାଇ ୨୦ ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ମେୟର ସୁବାସ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, ବଜେଟ୍ ଅଭାବରୁ ଅନେକ ପାର୍କରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଓ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏହାର ସମାଧାନ କରାଯିବ।
ପାର୍କ କେବଳ ଆମୋଦପ୍ରମୋଦ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହା ଆସନ୍ତା ପିଢ଼ିର ଭବିଷ୍ୟତ
ଗୋଟିଏ ସହରର ପରିଚୟ କେବଳ ତାହାର ସୁଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକା କିମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ନୁହେଁ। ବରଂ ସେହି ସହର ତାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସ୍ୱସ୍ଥ ପରିବେଶ ଦେଉଛି, ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯାହା ସେହି ସହରର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଏ। ପାର୍କ କେବଳ ଗଛଲତା ଓ ଭଳିକିଭଳି ଦୋଳିର ସଂଗ୍ରହ ନୁହେଁ। ଏହା ପିଲାଙ୍କ ହସଖୁସି, ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଶୈଶବର ଅଂଶ। ଯଦି ଏହି ପାର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଅବହେଳା କାରଣରୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ସହର ସହ ଆମ ଆସନ୍ତା ପିଢ଼ିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଶୈଶବ ମଧ୍ୟ ଦିଗହରା ହେବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି; ସହର କେବଳ କଙ୍କ୍ରିଟ୍ରେ ବଢ଼ିବ, ନା ପିଲାଙ୍କ ହସଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବ ? କାରଣ ପାର୍କ କେବଳ ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନର ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ…ଏହା ପିଲାଙ୍କ ଆନନ୍ଦ… ସ୍ୱପ୍ନ… ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶୈଶବ ସହ ଜଡିତ ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ।
ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ; ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପିଲାମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ଖେଳିବା କଥା… ସେଠି ଯଦି ଅନ୍ଧକାର, ଭୟ ଓ ଅବହେଳା ରହିବ… ତେବେ ଏହା କେବଳ ପାର୍କର ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ… ଏହା ସମାଜର ମନୋଭାବର ଚିତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇ ଥାଏ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଓ ସହରୀ ବିକାଶର ଦାବି ସେତେବେଳେ ହିଁ ସଫଳ ହେବ… ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ହସି ପାରିବେ, ଦୌଡ଼ି ପାରିବେ ଓ ଖେଳି ପାରିବେ। ନଚେତ୍ ସହର ବଢ଼ିବ ସତ କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂକୁଚିତ ହୋଇଯିବ ପିଲାଙ୍କ ଶୈଶବ।
ଶେଷରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ; ବିସ୍ତାରିତ କଂକ୍ରିଟ୍ ଜଙ୍ଗଲ, ଡିଜିଟାଲ୍ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଏବଂ ସୀମିତ ବାହ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଶୈଶବ ପାଇଁ ପାର୍କଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ସାଧାରଣ ସାର୍ବଜନୀନ ସୁବିଧା ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ତେଣୁ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଏଗୁଡିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସହ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ପରିଚାଳନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡିଛି। ନହେଲେ ହୁଏତ ସହରୀ ଶୈଶବର ଶେଷ ଅବଶିଷ୍ଟ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରୁ ଏସବୁ ଅନ୍ତିମ ବିକଳ୍ପର ଯେ ରୂପ ନନେବେ ତାହା କିଏ କହିବ ?