ପୁଣି ବଢିଲା କମର୍ସିଆଲ୍ LPG ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ, ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 19 କେଜି LPG ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟରେ 195.50 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କୋଲକାତାରେ ସିଲିଣ୍ଡରର ଦାମ୍ 218 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
Published : April 1, 2026 at 10:23 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ଏବେ କମର୍ସିଆଲ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବୁଧବାର ବିଶ୍ବ ବଜାରରେ ତୈଳ ଦାମରେ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡରର ଦାମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 195.50 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ମାତ୍ର ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ନାହିଁ ।
ବଢ଼ିଲା କମର୍ସିଆଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ:
ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ 19 କେଜି LPG ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟରେ 195.50 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଫଳରେ କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 2,078.50 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । କୋଲକାତାରେ ସିଲିଣ୍ଡରର ଦାମ୍ 218 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ:
ଗତମାସ 1 ତାରିଖରେ ଶେଷଥର ପାଇଁ କମର୍ସିଆଲ LPG ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଯୁଦ୍ଧର କୁପ୍ରଭାବ ଦେଶର ଇନ୍ଧନର ଦାମ୍ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଆମେରିକା- ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଇରାନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲା । ସମଗ୍ର ବିଶ୍ବକୁ ତୈଳ ଓ ଇନ୍ଧନ ପରିବହନ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଅଟେ ।
ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ:
କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଦାମ୍ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇନାହିଁ । ଫଳରେ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ବସ୍ତି ମିଳିଛି । ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖରେ 14.2 kg ସିଲିଣ୍ଡର ପ୍ରତି 60 ଟଙ୍କା ଦାମ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 913 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ।
ଭାରତୀୟ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍, ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍, ଏବଂ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଆଦି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀକ ମାନକ ଅନୁଯାୟୀ ATF ଓ LPG ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି । ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ କ୍ଷେତ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଫଳରେ ବିଶ୍ବରେ ତୈଳର ଦର 50 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ:
ଗତବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ୍ ମୂଲ୍ୟରେ 2 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହା ପରେ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 94.72 ପ୍ରତି ଲିଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲର ଦର 87.62 ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ