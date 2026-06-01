ପୁଣି ବଢିଲା କମର୍ସିଆଲ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଦର, ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ
ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅଧିକ 42 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ । ନୂଆ ଦର ଆଜି ଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ ।
Published : June 1, 2026 at 8:14 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପୁଣି ବଢିଲା କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର । ଆମେରିକା ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ବଢିଛି ସିଲିଣ୍ଡର ଦର । 19 କିଲୋଗ୍ରାମ କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡର ଦରରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ତୈଲ କମ୍ପାନୀ । ଏହି ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅଧିକ 42 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ । ନୂଆ ଦର ଆଜି ଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ ।
ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର 42 ଟଙ୍କା ବଢି 3,113.50 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସେହିପରି କୋଲକତାରେ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର 53.50 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ଏବେ ନୂଆ ଦର 3255.50 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି । ତୈଳ କମ୍ପାନୀ 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ଛୋଟ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 11 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ନୂଆ ଦର ଲାଗୁ ହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 5 କି.ଗ୍ରା ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ 821.50 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ ।
ମେ’ ରେ 993 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି
ଗତ ମେ 1ରେ କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର 993 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଦାମ 3071.50 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ, ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ମୂଲ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଥିଲା । ସେହିପରି ଏପ୍ରିଲ 1ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 19 କେଜି LPG ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ 195.50 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଫଳରେ କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 2,078.50 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । କୋଲକାତାରେ ସିଲିଣ୍ଡରର ଦାମ୍ 218 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ।
ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ
ଗତମାସ 1 ତାରିଖରେ ଶେଷଥର ପାଇଁ କମର୍ସିଆଲ LPG ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଯୁଦ୍ଧର କୁପ୍ରଭାବ ଦେଶର ଇନ୍ଧନର ଦାମ୍ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଆମେରିକା- ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଇରାନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲା । ସମଗ୍ର ବିଶ୍ବକୁ ତୈଳ ଓ ଇନ୍ଧନ ପରିବହନ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଅଟେ ।
ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ
କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଦାମ୍ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇନାହିଁ । ଫଳରେ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ବସ୍ତି ମିଳିଛି । ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖରେ 14.2 kg ସିଲିଣ୍ଡର ପ୍ରତି 60 ଟଙ୍କା ଦାମ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 913 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ।
