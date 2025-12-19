‘ଆସନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ’, ନିବେଶକଙ୍କୁ ଆହ୍ବାନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ
ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀରେ 67 ହଜାର କୋଟି ନିବେଶ ଟାଣିଲା ଓଡ଼ିଶା । ସୃଷ୍ଟି ହେବ 56 ହଜାର ନିଯୁକ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
Published : December 19, 2025 at 6:14 PM IST
Odisha Investor Summit ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ‘ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଷ୍ଟଲାଇନ ବହୁତ ବଡ଼, ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଖଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି । ପାଣି, ବିଜୁଳି, ପୋର୍ଟ, ମାନବସମ୍ବଳ ସବୁକିଛି ରହିଛି । ଆସନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ । ଗତ ଦେଢ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 70 ହଜାର କୋଟି ନିବେଶ ପାଇଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି ।’ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଚାଲିଥିବା ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀର ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ସେହିପରି ଏହି ଦୁଇ ଦିନିଆ ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀରେ 67ହଜାର କୋଟି ନିବେଶ ଓଡ଼ିଶା ଟାଣିଥିବା ବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ 56 ହଜାର ନିଯୁକ୍ତି ।
67 ହଜାର କୋଟି ନିବେଶ ଟାଣିଲା ଆଣିଲା ଓଡ଼ିଶା:
ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଚାଲିଥିଲା ଦୁଇ ଦିନିଆ ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀ । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ 38,700 କୋଟି ନିବେଶ ଟାଣିଥିଲା । ଦେଢ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 70 ହଜାର କୋଟି ନିବେଶ ଆସୁଥିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଯେଉଁଥିରେ 56 ହଜାର ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଏହି ଅବସରରେ 13ଟି ଚୁକ୍ତି ସ୍ବାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି ।
Hon’ble CM Shri @MohanMOdisha led key engagements at the Odisha Investors’ Meet in Hyderabad, holding a roundtable with industry leaders from the pharmaceuticals and life sciences sector, metals and energy, automotive, and precision manufacturing sectors.— CMO Odisha (@CMO_Odisha) December 19, 2025
‘ଓଡ଼ିଶାରେ ଖଣିଠୁ ପାଣି ସବୁ ଅଛି’
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଓଡ଼ିଶା ଏପରି ଏକ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ । ଯେଉଁଠି କୋଷ୍ଟଲାଇନ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଟେ । 575 କିଲୋମିଟରର ସୁଦୀର୍ଘ କୋଷ୍ଟଲାଇନ ରହିଛି । ଦେଶରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଖଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି । ମାନବସମ୍ବଳ, ପାଣି, ବିଦ୍ୟୁତ୍, ଏୟାରପୋର୍ଟ, ରେଳ,ଏଚଏଚଠୁ ନେଇ ସବୁକିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଏସବୁ ନେଇ ଆମେ ଉଦ୍ୟୋଗପତିଙ୍କୁ ଭରସା ଦେଇଛୁ । ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 27 ହଜାର କୋଟି ନିବେଶ ପାଇଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ନିବେଶକ । ଯେଉଁଥିରେ 15,900 ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ’
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ରୋଡ୍ ସୋ’ରେ ନିବେଶକଙ୍କ ସହ ୱାଇଟୁୱାନ ଆମର ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆମେ ସ୍ବୀକାର କରିଛୁ । ଯାହାକି ପାଖାପାଖି 40 ହଜାର କୋଟିର ହେବ । ଦେଢ ଦିନରେ ପାଖାପାଖି 70 ହଜାର କୋଟି ନିବେଶ ପାଇଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି ।’
13 MOU ସ୍ବାକ୍ଷରିତ:
ତେବେ ଏହି ଦୁଇ ଦିନିଆ ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ସହ 13ଟି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ବା MOU ସ୍ବାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି ।
ତେବେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମେଡିକାଲ ଡିଭାଇସ, ଫାର୍ମା, ସବୁଜ ଶକ୍ତି, ବୟନ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଗୁଡସ୍, ଅଟୋ ଉପକରଣ, କ୍ୟାପିଟାଲ ଇକ୍ବିପମେଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ସହିତ ଜଡିତ ଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ୱାନ ଟୁ ୱାନ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂତନ ନିବେଶ ସମ୍ଭାବନା ଓ ଶିଳ୍ପ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ।
ତେଲେଙ୍ଗାନା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:
ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଲ୍ଲୁ ଭଟ୍ଟିବିକ୍ରମାର୍କଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।