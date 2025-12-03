ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇ ଗୃହ ସରଗରମ; କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟରେଜ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ- ପୃଥୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ
Published : December 3, 2025 at 11:02 PM IST|
Updated : December 3, 2025 at 11:07 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଧାନସଭା ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ଆଜି(ବୁଧବାର) ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇ ଗୃହ ସରଗରମ। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ପୂର୍ବରୁ ବାହା ବାହା ନେଉଥିବା ବିଜେଡି ସରକାର କେବଳ କଥାରେ କହୁଥିଲେ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଆରମ୍ଭରୁ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ ଆଜି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଯାହା ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଥିଲେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ଉତ୍ତରରେ ଶାସକ ଦଳ କହିଛି ଯେ, କୌଣସି ଘର ରାତାରାତି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସମୟ ଦରକାର। ଏନେଇ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ଗୃହରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ।
ସରକାର ଯଦି ଚାଷୀର ବିକାଶ କରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ ବ୍ଲକରେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟରେଜ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ହତାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏ ସରକାର। ଚାଷୀଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇନାହିଁ। ଓଡିଶା ଏତେ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ, ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମପଂଚାୟତରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ହେବା କଥା। ସରକାର ବଦଳୁଥିବା ବେଳେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟରେଜର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳୁନନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଡାମ।
ଘରୋଇ ଭାଗିଦାରୀରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିଲେ ବି ଚାଷୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୁରଣ ହେଉନାହିଁ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂଆ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ 252 କୋଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା 58ଟି ସବଡିଭିଜନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ବୋଲି ଗୃହରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ।
ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ୩୫ଟି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି। ୩୩ଟି ବେସରକାରୀ ଓ ୨ଟି ସରକାରୀ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି। ଏହାର କ୍ଷମତା ରହିଛି ୧ ଲକ୍ଷ ୭୨ ହଜାର ୧୮୦ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍। ବିଗତ ୧୦ ବର୍ଷରେ ୨୬ଟି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ୨୨ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି, ୪ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ୧୩୩ଟି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ରହିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ୯୮ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନାହିଁ। ଯେଉଁଥିରୁ ୨୦ଟି ସରକାରୀ ଓ 78ଟି ବେସରକାରୀ ଶୀତଳଭଣ୍ଡାର ରହିଛି। ଯାହାର କ୍ଷମତା ୨.୨୯ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍। ନୂଆ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ସରକାର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ସବ ଡିଭିଜନ ସ୍ତରରେ ୫୮ଟି ଶୀତଳଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ୨୫୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ୧୫ଟି ନୂଆ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି। ୨ଟି ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯେଉଁଥିରୁ ୫ଟିକୁ ସରକାର ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ସବସିଡି ଦେବା ସହ ବିଦ୍ୟୁତ ଶୁଳ୍କ ରିହାତି ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୨୩୯ଟି ସୋଲାର କୋଲ୍ଡ ରୁମ ଖୋଲାଯିବ, ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଦେଶୀ ଗୋ ସଂଗ୍ରକ୍ଷଣ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଜାତୀୟ ହାର ତୁଳନାରେ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନରେ ଓଡ଼ିଶା ବହୁ ପଛରେ
ଦେଶୀ ପ୍ରଜାତିର ଗୋ ସଂଗ୍ରକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାମଧେନୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ଜାତୀୟ ହାର ଠାରୁ କମ୍ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ଆଜି ସରକାରଙ୍କୁ ଏନେଇ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ।ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋ ସଂଗ୍ରକ୍ଷଣ ସ୍ଥିତି ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରାଣୀସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲିକ।
ବିଂଝାରପୁର ଗାଈ ଜାତୀୟ କରଣ ହୋଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ବିଂଝାରପୁରରୁ ଗାଈ ନଦେଇ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଗାଈ ଅଣାଯାଉଛି। ଚାଷୀକୁ ଗାଈ କିଣିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦେଉନାହାଁନ୍ତି, ଚାଷୀ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ବାରି ହୋଇ ପଡୁଛି। ବିଂଝାରପୁର ଗାଈକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଗୋଶାଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶୀ ଗାଈର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ 52 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି।
ଚାଷୀମାନେ ଶୋଷଣ ର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ସରକାର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରି ଅର୍ଥ ହଡପ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ବିଂଝାରପୁରୀ ଗାଈ 2009ରୁ ଜାତୀୟକରଣ ହେଲାଣି। ଓଡ଼ିଶାର ଗାଈକୁ କାହିଁକି ଦିଆଯାଉନାହିଁ। କାମଧେନୁ ଯୋଜନାରେ ସରକାର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିଲେ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ଫେଲ୍ ହୋଇଛି। ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନରେ ଜାତୀୟ ହାର ଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ବହୁ ପଛରେ ଅଛି। କାମଧେନୁ ଯୋଜନାରେ ଦେଶୀ ଗାଈ ଦେବା କଥା, ହେଲେ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଠାରୁ ଗାଈ କିଣୁଛନ୍ତି। ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଗାଈ ଆଣୁଛ, ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଗାଈ ନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଗାଈ ଜାତୀୟ କରଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଗାଈକୁ କାହିଁକି ସରକାର ଦେଉନାହାଁନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଳିକ।
ଓଡ଼ିଶାରେ କାମଧେନୁ ଯୋଜନା, ଯାହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାମଧେନୁ ଯୋଜନା ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦୁଗ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ୨୦୧୮ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ୨୦୨୪-୨୫ରୁ ୨୦୨୮-୨୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ଏହି ଯୋଜନା, କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ସୀମାନ୍ତ ଚାଷୀ, ମହିଳା ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଗ୍ଧ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର।
ଏହି ଯୋଜନାରେ 1,423.47 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ଉନ୍ନତ କରିବା। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାମଧେନୁ ଯୋଜନା କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ-ଅମଳକାରୀ ଗାଈ ପ୍ରଜାତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି।
ଭାରତ ବର୍ଷର ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଯୋଜନା ହେଉଛି କାମଧେନୁ ଯୋଜନା। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା 9601ଟି ଗାଈ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଦୈନିକ 96 ହଜାର ଲିଟର ଦୁଗ୍ଧ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। 24 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ 64720 ଲିଟର ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା। ହେଲେ ଆମ ସରକାର ଆସିବା ପରେ 72 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲିଟର ଦୁଗ୍ଧ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ଜାତୀୟ ହାରରେ 300 ଗ୍ରାମ ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ 65 ଗ୍ରାମ ଦୁଗ୍ଧ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। Omfedକୁ ପୁଣି ରିଭାଇବ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂଜାରେ ଦୈନିକ ଏକ ଟନ୍ omfed ଘିଅ ଲାଗୁଛି। ଗତ ବର୍ଷ 20 କୋଟି ଦିଆଯାଇଛି । ଏବର୍ଷ 10 କୋଟି ଦିଆଯାଇଛି। କାମଧେନୁ ଯୋଜନାରେ ବାହାରୁ ଗାଈ ଆଣିପାରିବେ। କାମଧେନୁ ଯୋଜନାର ଆଉ 8ଟି ଉପଯୋଜନା ରହିଛି। ମାଛ, ଅଣ୍ଡା, କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦ କରି ଓଡିଶା ସମୃଦ୍ଧ ହେବ। ଗୁଜରାଟରୁ ଦେଶୀ ଗାଈ ଆସୁଛି। କାମଧେନୁ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଏଭଳି ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ, ପଶୁ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳ ମଲ୍ଲିକ। ଗୃହରେ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ କାମଧେନୁ ଯୋଜନା ବାଟବଣା ହେଉଥିଲା। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସାହୁ ବାବୁ, ସ୍ୱାଇଁ ବାବୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅପବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ବୋଲି କହି, ଗୃହରେ କଟାକ୍ଷ କଲେ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଳିକ।
