ETV Bharat / bharat

କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଅନଶନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ : କୋକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି

ତୀବ୍ର ହେଉଛି କୋକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତିବାଦ । କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଅନଶନ କରିବେ ପରିବେଶବିତ୍ ତଥା ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାରକ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ।

CJP PROTEST AT JANTAR MANTAR
ଆସନ୍ତାକାଲି ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ (ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 27, 2026 at 4:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛି କୋକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି । ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି କୋକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜି (ଶନିବାର) ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି (ରବିବାର) ଠାରୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ପରିବେଶବିତ୍ ତଥା ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାରକ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ । ଯାହାକୁ ନେଇ ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ୍ ଦୀପକେ ସାରା ଦେଶର ଛାତ୍ର, ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।

କୋକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଏକ୍ସରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ,୨୮ ଜୁନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୋନମ୍ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ । ଲଦାଖର ଏକ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଭୂମିର ଜଣେ ଉଦ୍ଭାବକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଭାରତର କୋଟି କୋଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେବା । "

ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ କୋକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ୍ ଦୀପକେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଜଣେ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାରକ, ସେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।" ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ସଂଗଠନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ NEET ପେପର୍-ଲିକ୍ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଜୁନ୍ 20 ତାରିଖରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଧାରଣା ଦେଉଛି ।

ଦୀପକେ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବିପଦରେ ପକାଇପାରନ୍ତି, ତେବେ ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସି ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଉଚିତ । ସେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପାଇଁ ଦଳର ଦାବିକୁ ମଧ୍ୟ ଦୋହରାଇଲେ ।

ଏହି ସମୟରେ, ଛତିଶଗଡ଼ର ଜଣେ ଛାତ୍ର ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଥଳରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି । ଛାତ୍ର ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଏବଂ ଉଠାଯାଉଥିବା ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କେବଳ ପାଣି ପିଇ ଅନଶନ ଜାରି ରଖିବେ । ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉନ୍ନତ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଏବଂ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ।

ପରେ ଦିପକେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଭେଟି ଅନଶନ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ଜାରି ରଖିବେ ।

ଏନେଇ କୋକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି କହିଛି ଯେ, ରବିବାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ/ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଛାତ୍ର, ଯୁବକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହାସହ ସାରା ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦରେ ଯୋଗଦେବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରାଯାଉଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା: ଜୟପୁରରେ ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...CJP ପୁଣେ ବିକ୍ଷୋଭ ପୂର୍ବରୁ ସଞ୍ଜୟ ସିଂଙ୍କ ବଡ ଦାବି, 'ଆମେରିକାରେ ଭେଟିଛନ୍ତି ମୋଦି-ଦୀପକେ'

TAGGED:

COCKROACH JANTA PARTY
EDUCATION MINISTER RESIGNATION
SONAM WANGCHUK
ନିଟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ
CJP PROTEST AT JANTAR MANTAR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.