କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା: ଜୟପୁରରେ ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ
ଘଟଣାରେ ଚାରି ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା, ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
Published : June 15, 2026 at 8:39 PM IST
CJP FOUNDER ABHIJEET DIPKE SLAPPED, ଜୟପୁର (ରାଜସ୍ଥାନ): ସୋମବାର ଜୟପୁରରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ୍ ଦୀପକେଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ସମର୍ଥକମାନେ ଦୀପକେଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ନେଉଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ ଚାରି ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଘଟଣା ସହିଦ ସ୍ମାରକରେ ଘଟିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଯୁବକ NEET ପେପର୍ ଲିକ୍ ଏବଂ ବେକାରୀ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ।
ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଦୀପକେ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥକମାନେ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଭିଡ଼ରେ ଥିବା କିଛି ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ପରେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିବା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ।
ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଅଟକ ଥିବା ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କହିଛନ୍ତି, "ଅଭିଜିତ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି; ପେପର ଲିକ୍ କେବଳ ଏକ ବାହାନା । ମୁଁ ଜୟପୁରରୁ ଆସିଛି, ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ଏବଂ କୌଣସି ଦଳ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ । ମୁଁ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ।"
Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଦୀପକେ ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଶାରୀରିକ ଆକ୍ରମଣ ଭୟ ଏବଂ କାପୁରୁଷତାର ଏକ ଲକ୍ଷଣ । ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମର ସ୍ୱର ଉଠାଇବା ଜାରି ରଖିବୁ । ମୁଁ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ଏବଂ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମ ସହିତ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବି । ପିଏସ୍: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପଡିବ !"
Physical attacks are a sign of fear and cowardice.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) June 15, 2026
We will continue to raise our voices peacefully. I am a follower of Gandhi and Ambedkar, and I will keep fighting this battle with peace and love.
PS: Dharmendra Pradhan must resign!
ଦୀପକେଙ୍କ ସହିତ, ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଥଳରେ ଥିବା ଯୁବକମାନେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ । ଅପରାହ୍ନ 3 ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସାମିଲ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଥିଲେ ।
ଜଣେ ପ୍ରତିବାଦକାରୀ ତେଜସ୍ୱିନୀ କହିଛନ୍ତି, "ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି । ଛାତ୍ରମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେବ । ସରକାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି । ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁଛୁ, କାରଣ ସେ ଦାୟୀ । ଯଦି ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ନାହିଁ, ତେବେ କିଏ ନେବ?"
Jaipur is all set for today’s peaceful protest.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) June 15, 2026
3 PM, Shaheed Smarak pic.twitter.com/C0CNWvqEBg
ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରତିବାଦକାରୀ ଶିବ ମୀନା କହିଛନ୍ତି ଯେ, "CBSE ଏବଂ SSCରେ ଦୁର୍ନୀତି ବ୍ୟାପକ । ଯଦି କେହି ସ୍ୱର ଉଠାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବେ ଦମନ କରାଯାଉଛି । ED ଏବଂ CBIର ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । 2014ରେ ଯୁବପିଢ଼ି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ବିଜେପିର ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲାଗୁଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ଷମତାରୁ ବାହାର କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କିଏ ସାଣ୍ଟି ଶର୍ମା ? 'କକ୍ରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି' ନେଇ କହିଲେ ଏମିତି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଇଚଇ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପଞ୍ଜିକୃତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 'କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି'
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ