ETV Bharat / bharat

କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା: ଜୟପୁରରେ ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ

ଘଟଣାରେ ଚାରି ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା, ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

Video grab shows Abhijeet Dipke being slapped during a protest in Jaipur
Video grab shows Abhijeet Dipke being slapped during a protest in Jaipur (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 15, 2026 at 8:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

CJP FOUNDER ABHIJEET DIPKE SLAPPED, ଜୟପୁର (ରାଜସ୍ଥାନ): ସୋମବାର ଜୟପୁରରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ୍ ଦୀପକେଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।

ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ସମର୍ଥକମାନେ ଦୀପକେଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ନେଉଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ ଚାରି ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଘଟଣା ସହିଦ ସ୍ମାରକରେ ଘଟିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଯୁବକ NEET ପେପର୍ ଲିକ୍ ଏବଂ ବେକାରୀ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ।

କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା: ଜୟପୁରରେ ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ (ETV Bharat)

ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଦୀପକେ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥକମାନେ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଭିଡ଼ରେ ଥିବା କିଛି ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ପରେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିବା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ।

ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଅଟକ ଥିବା ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କହିଛନ୍ତି, "ଅଭିଜିତ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି; ପେପର ଲିକ୍ କେବଳ ଏକ ବାହାନା । ମୁଁ ଜୟପୁରରୁ ଆସିଛି, ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ଏବଂ କୌଣସି ଦଳ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ । ମୁଁ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ।"

Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଦୀପକେ ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଶାରୀରିକ ଆକ୍ରମଣ ଭୟ ଏବଂ କାପୁରୁଷତାର ଏକ ଲକ୍ଷଣ । ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମର ସ୍ୱର ଉଠାଇବା ଜାରି ରଖିବୁ । ମୁଁ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ଏବଂ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମ ସହିତ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବି । ପିଏସ୍: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପଡିବ !"

ଦୀପକେଙ୍କ ସହିତ, ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଥଳରେ ଥିବା ଯୁବକମାନେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ । ଅପରାହ୍ନ 3 ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସାମିଲ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଥିଲେ ।

ଜଣେ ପ୍ରତିବାଦକାରୀ ତେଜସ୍ୱିନୀ କହିଛନ୍ତି, "ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି । ଛାତ୍ରମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେବ । ସରକାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି । ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁଛୁ, କାରଣ ସେ ଦାୟୀ । ଯଦି ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ନାହିଁ, ତେବେ କିଏ ନେବ?"

ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରତିବାଦକାରୀ ଶିବ ମୀନା କହିଛନ୍ତି ଯେ, "CBSE ଏବଂ SSCରେ ଦୁର୍ନୀତି ବ୍ୟାପକ । ଯଦି କେହି ସ୍ୱର ଉଠାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବେ ଦମନ କରାଯାଉଛି । ED ଏବଂ CBIର ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । 2014ରେ ଯୁବପିଢ଼ି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ବିଜେପିର ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲାଗୁଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ଷମତାରୁ ବାହାର କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କିଏ ସାଣ୍ଟି ଶର୍ମା ? 'କକ୍ରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି' ନେଇ କହିଲେ ଏମିତି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଇଚଇ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପଞ୍ଜିକୃତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 'କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି'

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

ABHIJEET DIPKE SLAPPED
COCKROACH JANTA PARTY
JAIPUR PROTEST CJP
ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା
ABHIJEET DIPKE SLAPPED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.