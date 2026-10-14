'ଆମେରିକାରୁ ପାଣ୍ଠି ପାଉଛି କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି': ଦାବି କଲେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟିକା ମେରୀ ମିଲବେନ୍
ମିଲବେନ୍ ଭାରତର ସମସ୍ତ ଯୁବ ଦେଶପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ସଂଗଠନର ବିଭାଜନକାରୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
Published : October 14, 2026 at 5:13 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକୀୟ ଗାୟିକା ମେରୀ ମିଲବେନ୍ ବୁଧବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP) ଆମେରିକୀୟ ନିବେଶକଙ୍କ ଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଉଛି । ମିଲବେନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ନୀରବ ରହିବାର ସମୟ ନୁହେଁ । ସେ ଭାରତର ସମସ୍ତ ଯୁବ ଦେଶପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ସଂଗଠନର ବିଭାଜନକାରୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ମିଲବେନଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP) ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR) ରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର (CEC) ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ।
X-ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, "କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP) ନେତା ଅଭିଜିତ୍ ଦୀପକେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବିରୋଧରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ଦାତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଉଛନ୍ତି ।"
To all the beautiful young patriots in India: This is not the time to be silent. @abhijeet_dipke and the @Cockroachisback are being funded by donors in the U.S. who are against Prime Minister @NarendraModi and your future under his leadership. Do not fear, my young patriots. Your Prime Minister, who has served India for 25 years, 12 years as Prime Minister, elected three consecutive terms, is not going to bow to disruptive forces from my country. And these select donors have a pattern globally - target conservative global leaders, find an U.S. educated person from the country, radicalize them, send them back to the country, and fund them to start chaos and destruction. None of them have been successful but have impacted the development and governance of the country. It is time for a new voice in #India, born, raised, educated on the soil of India, to RISE UP, organize, and peacefully protest the disruptive spirit of the Cockroach Party. There should always be a counter movement to uphold democracy and freedom. Rise up, young patriots! Rise up!— Mary Millben (@MaryMillben) October 14, 2026
ଭାରତୀୟ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କ’ଣ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ମେରୀ ମିଲବେନ୍?
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ନୀରବ ରହିବାର ସମୟ ନୁହେଁ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତର ସମସ୍ତ ଯୁବ ଦେଶପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳାକାରୀ ଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।
X- ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ମିଲବେନ କହିଛନ୍ତି, "ଭୟ କରନାହିଁ, ମୋର ଯୁବ ଦେଶପ୍ରେମୀ । ତୁମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତର ସେବା କରିଛନ୍ତି, 12 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ତିନି ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୋ ଦେଶର ବିଶୃଙ୍ଖଳାକାରୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବେ ନାହିଁ ।"
ମିଲବେନ୍ ଦାତାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କ’ଣ କହିଲେ
ଗାୟିକା ମେରୀ ମିଲବେନ୍ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଚୟନିତ ଦାତାମାନଙ୍କର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଢାଞ୍ଚା ଅଛି । ସେମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମେରିକାରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦେଶରୁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୌଳବାଦୀ କରନ୍ତି, ତା’ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ବିନାଶ ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି । ଯଦିଓ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ସଫଳ ହୋଇନାହିଁ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦେଶର ବିକାଶ ଏବଂ ଶାସନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ।"
ଆମେରିକୀୟ ଗାୟିକା ମିଲବେନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଏକ ପ୍ରତି-ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ମିଲବେନ୍ କିଏ?
ମିଲବେନ୍ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଆଫ୍ରିକୀୟ-ଆମେରିକୀୟ ହଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏବଂ ଗାୟିକା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ 2023 ମସିହାରେ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମିଲବେନ୍ ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ "ଜନ ଗଣ ମନ" ଗାଇଥିଲେ ।
ଏହି ଆଫ୍ରିକୀୟ-ଆମେରିକୀୟ ଗାୟିକା ହିନ୍ଦୁ ଆରତୀ, "ଓମ୍ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ" ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ‘କମାଣ୍ଡର-ଇନ୍-ଥିଫ୍’ ମନ୍ତବ୍ୟ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରୋକ୍, ଅପରାଧିକ ମାନହାନି ମାମଲାର ବିଚାର ସ୍ଥଗିତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସିଜେଆଇଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବାର ଆସୋସିଏସନର ନିନ୍ଦା; ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହଟାଇଲା କଂଗ୍ରେସ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ