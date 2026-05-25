ପଞ୍ଜିକୃତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 'କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି'
ହରିୟାଣା ପାଣିପତର ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ସୁଧୀର ଜାଖର କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପଞ୍ଜିକରଣ ପାଇଁ ECI ପାଖରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।
Published : May 25, 2026 at 7:41 AM IST
ପାଣିପତ (ହରିୟାଣା): ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP) ଏବେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭାବରେ ଉଭା ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ହରିୟାଣା ପାନିପତର ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ସୁଧୀର ଜାଖର ଦଳର ପଞ୍ଜିକରଣ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (ECI)କୁ ଏକ ଆବେଦନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦଳ ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା କମିଶନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ସୋମବାର କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳବାର ସୁଦ୍ଧା ଦାଖଲ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ଆଇନଜୀବୀ ସୁଧୀର ଜାଖର ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି, "ଦଳର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ସମେତ ଜରୁରୀ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଶପଥପତ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ ଔପଚାରିକତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯାଉଛି । ଗତ ୧୦-୧୨ ଦିନ ଧରି, ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ CJP ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହ ଏବଂ କ୍ରୋଧର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ମିଶ୍ରଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି । ତେଣୁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହି ଦଳ ଦେଶକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଏକ ଦୃଢ଼ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି । ଦେଶର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାବନାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଦଳକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ।"
'ପ୍ରକୃତ ନେତାମାନଙ୍କୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡିବ'
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ,କେବଳ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇବା ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଠନ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ଯେକୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କେବଳ ତୃଣମୂଳସ୍ତରକୁ ନେଇ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇପାରିବ ।
ହରିୟାଣାର ଏହି ଓକିଲ 'କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି' ଅନଲାଇନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ୍ ଦୀପକେ, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକାରେ ବସି ଭାରତରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହଜମ କରିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ । ଯଦି କେହି ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଠନ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସଂଗଠନ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏକ ରାଜନୈତିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ , ବିଚାରଧାରା ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତୃତ୍ୱ ବିନା କୌଣସି ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରକୃତରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ନ୍ୟାୟ, ସମାନତା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ" ଭଳି ମୌଳିକ ନୀତି ଆମ ଦଳର ସମ୍ବିଧାନ ଏବଂ ବିଚାରଧାରାର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ହେବ ।
ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି (CJI) ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେକାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ "ଅସରପା" ବୋଲି ବିବାଦୀୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପରେ ଅଭିଜିତ୍ ଦୀପକେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP) ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଦୀପକେ ଏକ ଗୁଗୁଲ୍ ଫର୍ମ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଦଳରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପରେ ବିଫୁଳ ସମର୍ଥନ ମିଳିଥିଲା ।
ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, CJP ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଫଲୋର୍ସ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅଭିଜିତ୍ ଦୀପକେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (AAP) ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ 2020ରୁ 2023 ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ଥିଲେ । ସେ ମୂଳତଃ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମରାଠୱାଡା ଅଞ୍ଚଳର ହିଙ୍ଗୋଲି ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା । ତାଙ୍କ ପିତା ଭଗବାନରାଓ ଦୀପକେ ବୃତ୍ତିଗତ କାରଣରୁ ଛତ୍ରପତି ସମ୍ଭାଜୀନଗରରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ।