ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି 'କକ୍ରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି'; ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ

ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପରଠାରୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ "କକ୍ରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି"ର 1.24 କୋଟି ଫଲୋୟର୍ସ । ନାଁ ପାଇଁ ତିନିଟି ଟ୍ରେଡମାର୍କ ଆବେଦନ ଦାଖଲ ।

'Cockroach Janata Party' has created a stir on social media; know the full story
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 21, 2026 at 9:27 PM IST

COCKROACH JANTA PARTY: ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଜଗତରେ, କେତେବେଳେ ଏବଂ କ’ଣ ଯେ ଭାଇରାଲ ହେବ, ତାହା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ । ଏପରିକି ଏକ ଛୋଟ ହାସ୍ୟରସ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡିଜିଟାଲ୍ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ । ଏକ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଯାହା ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି । ଏହାର ନାଁ ହେଉଛି "କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି" (CJP)।

ଏକ ମିମ୍ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଘଟଣା ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଏତେ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି ଯେ, ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ 1.24 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଫଲୋୟର୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁଗାମୀ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି । ତେବେ ଦେଶର ଏହି ନୂତନତମ ଡିଜିଟାଲ୍ ସେନସେସନର ଭିତର କାହାଣୀ କ’ଣ? ଏହାର ସୃଷ୍ଟି ପଛରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ କ୍ରୋଧ କ’ଣ? ଏବଂ ଏହାର ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ କେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ଦାବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି? ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଅନନ୍ୟ ଦଳର A-Z କାହାଣୀ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ।

କିପରି ଗଠନ ହେଲା- "କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି" (CJP)

ଏହି ଦଳ ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି (CJI) ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟର ଜବାବରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ସେ ବେକାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କକ୍ରୋଚ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅସରପା ସହିତ ତୁଳନା କରିଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟର ପରଦିନ, ମେ 16 ତାରିଖରେ ଏହି ଦଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା । ଏହି ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଡିଜିଟାଲ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ 30 ବର୍ଷୀୟ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯିଏ ଜଣେ ବୋଷ୍ଟନ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ଏବଂ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (AAP)ର ପୂର୍ବତନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ଥିଲେ ।

ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପରଠାରୁ ଏହି ଦଳ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ 1 କୋଟି 24 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଫଲୋୟର୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁସରଣକାରୀଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଛି । CJP ଦାବି କରିଛି ଯେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପରଠାରୁ 1,00,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । TMCର ମହୁଆ ମୋଇତ୍ରା ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତି ଆଜାଦ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ନାମଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ଦଳର ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ବିଧାନ, ୱେବସାଇଟ୍, AI-ଦ୍ବାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣାପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି ।

CJP ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଦଳର ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ କ’ଣ ଯୋଗ୍ୟତା ଆବଶ୍ୟକ?

  • ଯଦି ଆପଣ ବେରୋଜଗାର, ଅଳସୁଆ, ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ନିରନ୍ତର ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ, ତେବେ ଆପଣ "କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି-CJP"ର ସଦସ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ । ଏହି ନୂତନ ଦଳର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ।
  • ଦଳର ସଦସ୍ୟତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା, ଆଜୀବନ ଏବଂ କେବଳ ଆପଣ ଏହାକୁ ବାତିଲ କରିପାରିବେ । ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ କୌଣସି ଫି ନାହିଁ, ନେତାଙ୍କ ସହିତ ସେଲ୍ଫି ନାହିଁ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ କୌଣସି "ମିସ୍ଡ କଲ୍"ର ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ।

ଦଳର ଟ୍ୟାଗଲାଇନ୍ ହେଉଛି:

"ଏପରି ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ଯାହାକୁ ଆଜିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଣନା କରିବାକୁ ଭୁଲିଯାଇଛି । ପାଞ୍ଚଟି ଦାବି: ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରାୟୋଜକ (କୌଣସି ସହାୟକ ନାହାନ୍ତି), ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଜିଦଖୋର୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ।"

CJP ଇସ୍ତାହାର

  • ଯଦି CJP କ୍ଷମତାକୁ ଆସେ, ତେବେ ଅବସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ କୌଣସି ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ।
  • ଯଦି କୌଣସି ନାଗରିକଙ୍କ ବୈଧ ଭୋଟ୍ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଏ- ତାହା CJP ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ହେଉ କିମ୍ବା ବିରୋଧୀ ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ- ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କୁ UAPA ଅଧୀନରେ ଗିରଫ କରାଯିବ, କାରଣ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବାର ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ଆତଙ୍କବାଦଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ ।
  • ସଂସଦୀୟ ଆସନ ବୃଦ୍ଧି ନକରି ମହିଳାମାନେ କେବଳ 33% ନୁହେଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 50% ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇବେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦର 50% ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିବ ।
  • ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅମ୍ବାନୀ ଏବଂ ଆଦାନୀଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥାର ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ କରାଯିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, 'ଗୋଦି ମିଡିଆ' ଆଙ୍କରଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ।
  • ଯେକୌଣସି ବିଧାୟକ (ଏମ୍ଏଲ୍ଏ) କିମ୍ବା ସାଂସଦ (ଏମପି) ଯିଏ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଛାଡି ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି (ଦଳବଦଳ) କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ଏବଂ କୌଣସି ସରକାରୀ ପଦବୀ ଧାରଣ କରିବାରୁ ବାରଣ କରାଯିବ ।

ଦଳର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ(Vision):

ଆମେ ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ 'ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେୟାର୍ସ୍' (PM CARES) ପାଣ୍ଠି ଗଠନ କରିବାକୁ, କରଦାତାଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଅର୍ଥରେ ଡାଭୋସରେ ଛୁଟି କାଟିବାକୁ କିମ୍ବା ଦୁର୍ନୀତିକୁ "ରଣନୈତିକ ଖର୍ଚ୍ଚ" ଭାବେ ପୁନଃନାମିତ କରିବାକୁ ଆସିନାହୁଁ । ଆମେ ଏଠାରେ କେବଳ ବାରମ୍ବାର ଏବଂ ଜୋରରେ ଲିଖିତ ଭାବେ ଏହା ପଚାରିବାକୁ ଆସିଛୁ ଯେ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ?

ମିଶନ(Mission):

ସେହି ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି ଏକ ଦଳ ଗଠନ କରିବା ଯେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କୁ ଲଗାତାର ଅଳସୁଆ, ନିରନ୍ତର ଅନଲାଇନରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବା ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରତି କକ୍ରୋଚ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଥାଏ । କେବଳ ଏତିକି ହିଁ ଆମର ମିଶନ । ବାକି ସବୁ କେବଳ ଏକ ବ୍ୟଙ୍ଗ ।

'କକ୍ରୋଚ ଜନତା ଦଳ' ମୁଖ୍ୟାଳୟର ଠିକଣା "ଯେଉଁଠାରେ Wi-Fi କାମ କରୁଛି" ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏହାର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ଏକ କକ୍ରୋଚ, ଯିଏ ଏକ ପ୍ରତିକୂଳ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଜୀବିତ ରହିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରତୀକ ।

CJP କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ?

ନା, ଏହା ନୁହେଁ । "କକ୍ରୋଚ ଜନତା ଦଳ" (CJP) ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏକ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନ । ଏହା ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭାବେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ପଞ୍ଜିକୃତ ନୁହେଁ ।

ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏକ କାଳ୍ପନିକ ମିମ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ । ଏହାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏବଂ କିଛି ବିରୋଧୀ ରାଜନେତା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଏହି ପ୍ରାଙ୍କକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

