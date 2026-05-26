ETV Bharat / bharat

ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ପରେ ବଢିଲା CNG ; ଦୁଇ ସପ୍ତାହରେ ଚାରି ଥର ଦରବୃଦ୍ଧି

ନଏଡା, ଗାଜିଆବାଦ, ଗ୍ରେଟର ନଏଡାରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସିଏନଜି କିଲୋପିଛା  91.70 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ଦରବୃଦ୍ଧି ପରେ ସିଏନଜି କିଲୋ ପିଛା ଦର 88.12, ଆଜମେରରେ 92.44 ହୋଇଛି ।

Auto rickshaws parked in a queue to refill the CNG outside a filling station, in Kolkata.
କୋଲକାତାର ଏକ ଫିଲିଂ ଷ୍ଟେସନ ବାହାରେ CNG ରିଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଅଟୋ ରିକ୍ସା। (File photo) (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 26, 2026 at 1:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ପୁଣି ବଢିଲା CNG ଦର । ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ମଙ୍ଗଳବାର CNG ଦର କେଜି ପିଛା 2 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଦୁଇ ସପ୍ତାହରେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ଗ୍ୟାସ ବିତରକ କମ୍ପାନୀ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଗ୍ୟାସ ଲିମିଟେଡ (IGL) ସିଏନଜି ଦର ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଛି । IGL ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ସିଏନଜି କେଜି ପିଛା ଦର 81.09 ପଇସାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 83.09 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ।

ଏନସିଆରରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଏବେ ନଏଡା, ଗାଜିଆବାଦ, ଗ୍ରେଟର ନଏଡାରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସିଏନଜି କେଜି ପିଛା 91.70 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ଦରବୃଦ୍ଧି ପରେ ସିଏନଜି କେଜି ପିଛା ଦର 88.12, ଆଜମେରରେ 92.44 ହୋଇଛି ।

ଶନିବାର ଦିନ ସିଏନଜି ଦର କିଲ ପିଛା ଟଙ୍କାଟିଏ ବଢିବା ପରେ ପୁଣି ଆଜି ଦର ବୃଦ୍ଧି ସଇଏନଜି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପକେଟକୁ ବାଧିଛି । ଲଗାତର ଏପରି ଦର ବୃଦ୍ଧି ସିଏନଜି ଚାଳିତ ଗା଼ଡି ଚାଳକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢାଇ ଦେଇଛି । ବିଶେଷ କରି ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ ପରି ମେଟ୍ରୋ ସିିଟି ଯେଉଁଠି ସାଧାରଣ ପରିବହନ, ଟାକ୍ସି, ବ୍ୟାବସାୟିକ ଗାଡି ସିଏନଜି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଭାରତରେ ତୈଳ ଦର ସାଧାରଣତଃ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ, ଗ୍ୟାସ ଦର, ବିନିମୟ ଦର ତଥା ସ୍ଥାନାୟ ଟିକସ ଆଧାରରେ ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଥାଏ । ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖା ଦେଇଛି । ସିଏନଜି, ପେଟ୍ରୋଲ ତଥା ଡିଜେଲର ଦର ଲଗାତାର ବୃଦ୍ଧି ପରିବହନ ଉପରେ ପକାଇଥାଏ । ଏଥିସହିତ ତୈଳଦର ବୃଦ୍ଧି ବଜରରେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ।

ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ସଂଯୁକ୍ତ ସଚିବ ସୁଜାତା ଶର୍ମାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି, ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବରୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଉପରେ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିବା ପରେ ସରକାର ପ୍ରାୟ 14 ହଜାର କୋଟିର ଟିକସ ରାଜସ୍ୱ ହରାଇଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ: ପୂର୍ବତନ ବିପିସିଏଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ

TAGGED:

DELHI NCR CNG NEW RATE
CNG PRICE HIKE
CNG PRICE HIKE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.