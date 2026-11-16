ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀକୁ 'ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ସବ' ଭାବେ ପାଳନ କରାଯିବ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ
CM Chandrababu Naidu: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ, ଶୃଙ୍ଖଳା, କାର୍ଯ୍ୟନିଷ୍ଠା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତି ଥିବା ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାରୁ ପ୍ରେରଣା ନେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
Published : November 16, 2026 at 8:49 PM IST
ବିଜୟୱାଡ଼ା: ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜଗତର ଜଣେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତଥା 'ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍'ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସ୍ୱର୍ଗତ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀକୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ 'ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ସବ' ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯିବ । ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ 90ତମ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକ ଅବସରରେ ବିଜୟୱାଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଡ. ବି.ଆର୍. ଆମ୍ବେଦକର କଳାବେଦିକାରେ ଆୟୋଜିତ 'ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍' (Ramoji Excellence Awards) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍. ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଆଜି ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
'ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜଗତର ଏହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସାମ୍ବାଦିକତା ଏବଂ ସମାଜ ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ ଅବଦାନ ରଖିଯାଇଛନ୍ତି । ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ଆଦର୍ଶରୁ ପ୍ରେରଣା ଲାଭ କରିବା ଉଚିତ୍ ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ, ରାଜ୍ୟପାଳ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏସ୍. ଅବଦୁଲ ନଜିର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୱନ କଲ୍ୟାଣ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ କେତେ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ, ତାହା ମନେ ପକାଇ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାମୋଜୀ ରାଓ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଜଣେ ଦୃଢ଼ ନେତା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଶାହଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଗଭୀର ସମ୍ମାନର ଏକ ପ୍ରତିଫଳନ ଥିଲା ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ, ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ସହ ନିଜର ସମ୍ପର୍କକୁ ମନେ ପକାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ଚାରି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଜାଣନ୍ତି । ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କୁ ଏକ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜଗତର ଏହି ଦିଗ୍ଗଜ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ । ତେବେ, ରାମୋଜୀ ରାଓ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ, ସେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ କେବେବି କୌଣସି ଅନୁଚିତ ସୁବିଧା କିମ୍ବା ଅନୁଗ୍ରହ ଲୋଡ଼ିବେ ନାହିଁ । ଏହା ସହିତ ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ମଧ୍ୟ 'ଇନାଡୁ' (Eenadu) ଠାରୁ କୌଣସି ଅନୁଚିତ ସୁବିଧା ଆଶା କରିବେ ନାହିଁ ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ 'ଇନାଡୁ'ର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ଅତୁଳନୀୟ ବୋଲି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଇନାଡୁ' ସଂସ୍ଥା ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଏହାର ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଏଭଳି ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛନ୍ତି । 'ଇନାଡୁ'ରେ ସାମ୍ବାଦିକତା କରିବା ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶିକ୍ଷାଗତ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବା ସହିତ ସମାନ ।ଠ
ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ଇନାଡୁ', 'ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ', 'ପ୍ରିୟା ଫୁଡ୍ସ' ଏବଂ 'ଇଟିଭି ଭାରତ' (ETV Bharat) ଭଳି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଣୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଭାବରେ ନିଜକୁ ସ୍ଥାପିତ କରିପାରିଛନ୍ତି । ରାମୋଜୀ ରାଓ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ୟମଗୁଡ଼ିକରେ ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚ ନୈତିକ ମାନଦଣ୍ଡ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଏଭଳି ସଂସ୍ଥା ଗଢ଼ିଥିଲେ ଯାହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛି ।
କଠିନ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ମନେ ପକାଇ ନାଇଡୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ସହ 'ଇନାଡୁ ଗ୍ରୁପ୍' (Eenadu Group) ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲା । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ପାଇଁ 'ଅମରାବତୀ' ନାମଟି ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ । କୋଭିଡ-19 ମହାମାରୀ ସମୟରେ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଉଭୟ ରାଜ୍ୟକୁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଛଣାରୁ ଉଠିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷମ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ୱାଇଏସ୍ଆରସିପି (YSRCP) ସରକାର, ତଦନ୍ତ ଆଳରେ ରାମୋଜୀ ରାଓ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଗଭୀର ମାନସିକ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ, ଶୃଙ୍ଖଳା, କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ନିଜ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତି ଥିବା ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାରୁ ପ୍ରେରଣା ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି କହିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ସଫଳତା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏକ ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିବ ।